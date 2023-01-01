Применение функции к значениям в словаре Python: примеры

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Одним из оптимальных способов применения функции ко всем значениям в словаре является генератор словаря — он обеспечивает эффективность и читаемость:

Python Скопировать код original_dict = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3} # Увеличиваем значения в словаре в десять раз mapped_dict = {k: v * 10 for k, v in original_dict.items()}

Полученный результат: {'a': 10, 'b': 20, 'c': 30} . Это универсальное решение станет значительным усовершенствованием вашего инструментария программиста.

Обновление на месте или создание новой копии?

При работе с большим объёмом данных рекомендуется редактировать исходный словарь, что позволит экономить память.

Python Скопировать код for k in original_dict: original_dict[k] *= 10 # Усиливаем значения, словно Халк

Однако будьте осмотрительны: изменение исходных данных может иметь серьёзные последствия и потребует обдуманного применения.

Python 2.7: Итерация в стиле "ретро"

Предпочитаете Python 2.7? Тогда используйте iteritems() вместо items() для экономии памяти в процессе итераций. Однако это работает только для Python 2.7:

Python Скопировать код # Пример для Python 2.7 — не для поклонников Python 3 original_dict = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3} mapped_dict = {k: v * 10 for k, v in original_dict.iteritems()}

В Python 3 по умолчанию используется метод items() , который является итератором, из-за чего метод .iteritems() стал ненужным.

Функции высшего порядка: map()

Для создания нового словаря можно использовать функциональное программирование и метод map() . Это способ перевести изменения значений в словаре в настоящее искусство:

Python Скопировать код original_dict = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3} # Выучите магию map(), превратите его в ваш персональный инструмент Python mapped_dict = dict(map(lambda kv: (kv[0], kv[1] * 10), original_dict.items()))

Полезные функции из toolz

Библиотека toolz содержит функцию valmap , облегчающую преобразование значений словаря, и подчёркивающую, насколько Python ценит многообразие инструментов:

Python Скопировать код from toolz.dicttoolz import valmap # Попробуем 'toolz' в действии mapped_dict = valmap(lambda v: v * 10, original_dict)

Такой подход позволяет эффективно и лаконично работать со значениями, не затрагивая при этом ключи.

Читаемость кода на первом месте

Читаемость кода всегда должна быть приоритетом, даже если это противоречит краткости кода. Использование lambda-функций является лаконичным, но не всегда очевидным решением:

Python Скопировать код # Прощаемся с лямбда-функциями ради читаемости for k, v in original_dict.items(): original_dict[k] = complex_transformation_function(v) # Проводим сложное преобразование

От Визуализации к Пониманию

Преобразование значений в словаре можно представить как перекраску каждой записи в новый цвет:

Python Скопировать код posts = {'post1': 'old_color', 'post2': 'old_color', 'post3': 'old_color'} # Меняем цвет каждой записи def paint_post(new_color): return new_color # Простой штрих кисти, без излишеств painted_posts = {post: paint_post('new_color') for post in posts}

Иллюстрация изменений:

Markdown Скопировать код До: [🪵, 🪵, 🪵] После: [🎨, 🎨, 🎨]

Также, как каждый пост (🪵) получает новый оттенок (🎨), каждое значение словаря трансформируется с помощью функции маппинга.

Принятие решений: Создание нового или обновление существующего

Выбор между созданием нового словаря и обновлением текущего зависит от конкретной задачи. Важно учитывать, стоит ли сохранять исходные данные для последующего использования, или внесение изменений на месте не окажет отрицательного влияния.

Код всегда должен быть читаемым. Поэтому перед отказом от таких эффективных инструментов как генератор словаря или map() , необходимо тщательно изучить их недостатки.

Важно сохранить связку ключ-значение неизменной даже при трансформации, чтобы гарантировать целостность вашей структуры данных.

Практические советы

Работаете со строками? Тогда воспользуйтесь функцией join :

Python Скопировать код original_dict = {'a': ['Привет', 'мир'], 'b': ['Python', 'овладевает']} # Строки в словаре живут своей жизнью? mapped_dict = {k: ' '.join(v) for k, v in original_dict.items()}

Хотите объединить словари? Метод dict.update() добавляет пары ключ-значение из другого словаря или итерируемого объекта в исходный словарь.

Python развивается, и ваш код должен соответствовать этому. PEP-0469 внёс изменения в работу со словарями, а PEP-3113 убрал поддержку распаковки кортежей в параметрах, что потребовало изменений в использовании map() .

