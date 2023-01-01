Применение двух функций к одному столбцу в pandas

Быстрый ответ

Для выполнения множественного агрегирования одного столбца в DataFrame из библиотеки pandas, воспользуйтесь методом GroupBy.agg() . Ему следует передать словарь, где ключами будут названия столбцов, а значениями — список функций агрегации:

Python Скопировать код agg_result = df.groupby('key')['value'].agg({ 'total': 'sum', # Суммируем значения 'average': 'mean', # Вычисляем среднее 'peak': 'max' # Находим максимум })

В результате вы получите DataFrame с колонками total, average и peak для столбца 'value' каждого уникального ключа.

Упростим процесс с pandas >= 0.25

С версии pandas 0.25 доступен удобный синтаксис именованного агрегирования, который делает код более читаемым:

Python Скопировать код agg_result = df.groupby('key').agg( total=pd.NamedAgg(column='value', aggfunc='sum'), average=pd.NamedAgg(column='value', aggfunc='mean'), peak=pd.NamedAgg(column='value', aggfunc='max') )

Оба приведенных примера выполняют одно и то же, но благодаря классу NamedAgg второй вариант выглядит нагляднее.

Нестандартная агрегация: почему бы и нет?

Если требуется провести агрегацию с использованием специфических функций, например, если у вас есть собственная функция, можно использовать лямбда-выражения:

Python Скопировать код agg_result = df.groupby('key')['value'].agg({ 'range': lambda x: x.max() – x.min(), # Вычисляем размах 'variance': lambda x: x.var() # И дисперсию })

Таким подходом можно определить диапазон и вариативность для каждой группы, не прибегая к использованию новых функций.

Учитываем версионные различия: версия pandas важна

Стоит помнить, что ваш код может исполняться на различных версиях pandas, и с течением времени синтаксис может изменяться. Следите за предупреждениями об устаревшем коде и стремитесь писать устойчивый код.

Визуализация

Множественное агрегирование одного столбца в DataFrame можно ассоциировать с выбором различных блюд в буфете:

Markdown Скопировать код +------ Столбец 'value' ------+ | | | [🥘] Сумма => 💰 | | [🍚] Среднее => 📈 | | [🥗] Максимум => 🚀 | | [🍣] Своё => 🧪 | | | +-----------------------------+

Используя pandas, вы можете "отведать" эти гастрономические "вкусы":

Python Скопировать код df.groupby('key')['value'].agg([ ('💰', 'sum'), ('📈', 'mean'), ('🚀', 'max'), ('🧪', lambda x: x.median() – x.mean()) # Еще один пользовательский вариант ])

Теперь в вашем DataFrame представлены разные виды агрегаций. Приятного "проглатывания" данных!

Сохранение оригинального группового индекса

Если вы не хотите, чтобы столбец группировки стал индексом, используйте параметр as_index=False :

Python Скопировать код df.groupby('key', as_index=False)['value'].agg( Mean=('value', 'mean'), Range=lambda x: x.max() – x.min() # Здесь вычисляется диапазон )

Таким образом, вы получите DataFrame, где ключ группировки останется отдельным столбцом.

Приведение в порядок столбцов MultiIndex

После именованной агрегации столбцы DataFrame могут образовывать структуру MultiIndex. Привести её в порядок можно следующим образом:

Python Скопировать код result = df.groupby('key').agg( Mean=pd.NamedAgg(column='value', aggfunc='mean'), Sum=pd.NamedAgg(column='value', aggfunc='sum') ) result.columns = ['_'.join(col).strip() for col in result.columns.values] # Теперь структура порядка столбцов прозрачна и понятна

Эффективное программирование с использованием цепей методов

Цепочки методов позволяют писать чистый и эффективный код:

Python Скопировать код (df .groupby('key', as_index=False) .agg(mean_value=('value', 'mean'), sum_value=('value', 'sum')) .assign(ratio=lambda x: x['sum_value'] / x['mean_value']) )

Последовательное применение методов позволяет избавиться от необходимости во временных переменных и делает код более сжатым.

