Преобразование строки в список Python: split() и запятые#Основы Python #Списки, кортежи, множества #Работа со строками
Быстрый ответ
Для преобразования строки, элементы которой разделены запятыми, в список в Python используйте метод
split():
items = "яблоко,банан,вишня"
list_items = items.split(",")
# Результат: ['яблоко', 'банан', 'вишня']
Чтобы использовать вместо запятых другие разделители, просто укажите их в аргументе метода
split().
Удаление пробелов в строке
Метод
split() прекрасно разделяет элементы строки, однако могут возникнуть трудности с пробелами перед и после запятых. Используйте
strip() или списковые включения для их удаления:
items = "яблоко, банан , вишня"
# Предварительное удаление пробелов из списка
clean_list = [item.strip() for item in items.split(',')]
# Результат: ['яблоко', 'банан', 'вишня']
Таким образом, ваш список будет содержать только чистые и аккуратные записи.
Обращение к элементам списка и обратное преобразование в строку
Можно без труда обратиться к любому элементу списка, используя индекс. В Python отсчёт начинается с нуля:
# Обращение к первому элементу списка
first_item = list_items[0] # Вернёт 'яблоко', а не 'банан'!
Если перед вами стоит задача преобразовать элементы списка обратно в строку, используйте метод
join():
rejoined = ','.join(list_items)
# Результат: "яблоко,банан,вишня"
Обработка сложных строк, которые представляют собой списки
Для обработки строк, которые маскируются под списки (например, "[1, 2, 3]"), применяйте
ast.literal_eval, который безопасно обрабатывает литералы Python:
import ast
str_list = "[1, 2, 3]"
actual_list = ast.literal_eval(str_list)
# Результат: [1, 2, 3]
Убедитесь, что строка действительно является списком, чтобы избежать ошибки
ValueError.
Визуализация
Можно воспринимать строку как маршрут, а запятые – как остановки на этом пути. Метод
split(',') играет роль контролёра, разделяя строку на элементы по запятым:
Маршрут строки: "яблоко,банан,вишня"
Остановки: [🍎, 🍌, 🍒]
Таким образом, благодаря
.split(',') маршрут с остановками превращается в отдельные элементы списка.
Тонкая настройка: разделители, типы данных и вложенные структуры
Разделители, отличные от запятой
В строке могут быть использованы такие разделители, как точка с запятой, вертикальная черта и др. Настройте
split() под ваш разделитель:
# Строка с разделителями в виде точек с запятой
items_semicolon = "яблоко;банан;вишня"
list_items = items_semicolon.split(";")
Преобразование типов данных
После применения
split() все элементы являются строками. Чтобы преобразовать их в числа, можно воспользоваться функцией map:
number_string = "1,2,3"
number_list = list(map(int, number_string.split(',')))
# Результат: [1, 2, 3]
Работа со сложными строками
Для обработки строк с множественной структурой, содержащих, например, список или кортеж, подходит
ast.literal_eval, сохраняющий иерархическую структуру данных.
Таисия Ермакова
backend-разработчик