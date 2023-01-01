Преобразование строки в список Python: split() и запятые

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для преобразования строки, элементы которой разделены запятыми, в список в Python используйте метод split() :

Python Скопировать код items = "яблоко,банан,вишня" list_items = items.split(",") # Результат: ['яблоко', 'банан', 'вишня']

Чтобы использовать вместо запятых другие разделители, просто укажите их в аргументе метода split() .

Удаление пробелов в строке

Метод split() прекрасно разделяет элементы строки, однако могут возникнуть трудности с пробелами перед и после запятых. Используйте strip() или списковые включения для их удаления:

Python Скопировать код items = "яблоко, банан , вишня" # Предварительное удаление пробелов из списка clean_list = [item.strip() for item in items.split(',')] # Результат: ['яблоко', 'банан', 'вишня']

Таким образом, ваш список будет содержать только чистые и аккуратные записи.

Обращение к элементам списка и обратное преобразование в строку

Можно без труда обратиться к любому элементу списка, используя индекс. В Python отсчёт начинается с нуля:

Python Скопировать код # Обращение к первому элементу списка first_item = list_items[0] # Вернёт 'яблоко', а не 'банан'!

Если перед вами стоит задача преобразовать элементы списка обратно в строку, используйте метод join() :

Python Скопировать код rejoined = ','.join(list_items) # Результат: "яблоко,банан,вишня"

Обработка сложных строк, которые представляют собой списки

Для обработки строк, которые маскируются под списки (например, "[1, 2, 3]"), применяйте ast.literal_eval , который безопасно обрабатывает литералы Python:

Python Скопировать код import ast str_list = "[1, 2, 3]" actual_list = ast.literal_eval(str_list) # Результат: [1, 2, 3]

Убедитесь, что строка действительно является списком, чтобы избежать ошибки ValueError .

Визуализация

Можно воспринимать строку как маршрут, а запятые – как остановки на этом пути. Метод split(',') играет роль контролёра, разделяя строку на элементы по запятым:

Markdown Скопировать код Маршрут строки: "яблоко,банан,вишня" Остановки: [🍎, 🍌, 🍒]

Таким образом, благодаря .split(',') маршрут с остановками превращается в отдельные элементы списка.

Тонкая настройка: разделители, типы данных и вложенные структуры

Разделители, отличные от запятой

В строке могут быть использованы такие разделители, как точка с запятой, вертикальная черта и др. Настройте split() под ваш разделитель:

Python Скопировать код # Строка с разделителями в виде точек с запятой items_semicolon = "яблоко;банан;вишня" list_items = items_semicolon.split(";")

Преобразование типов данных

После применения split() все элементы являются строками. Чтобы преобразовать их в числа, можно воспользоваться функцией map:

Python Скопировать код number_string = "1,2,3" number_list = list(map(int, number_string.split(','))) # Результат: [1, 2, 3]

Работа со сложными строками

Для обработки строк с множественной структурой, содержащих, например, список или кортеж, подходит ast.literal_eval , сохраняющий иерархическую структуру данных.

