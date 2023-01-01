Преобразование строки в список Python: split() и запятые

#Основы Python  #Списки, кортежи, множества  #Работа со строками  
Быстрый ответ

Для преобразования строки, элементы которой разделены запятыми, в список в Python используйте метод split():

items = "яблоко,банан,вишня"
list_items = items.split(",")
# Результат: ['яблоко', 'банан', 'вишня']

Чтобы использовать вместо запятых другие разделители, просто укажите их в аргументе метода split().

Удаление пробелов в строке

Метод split() прекрасно разделяет элементы строки, однако могут возникнуть трудности с пробелами перед и после запятых. Используйте strip() или списковые включения для их удаления:

items = "яблоко, банан , вишня"
# Предварительное удаление пробелов из списка
clean_list = [item.strip() for item in items.split(',')]
# Результат: ['яблоко', 'банан', 'вишня']

Таким образом, ваш список будет содержать только чистые и аккуратные записи.

Обращение к элементам списка и обратное преобразование в строку

Можно без труда обратиться к любому элементу списка, используя индекс. В Python отсчёт начинается с нуля:

# Обращение к первому элементу списка
first_item = list_items[0] # Вернёт 'яблоко', а не 'банан'!

Если перед вами стоит задача преобразовать элементы списка обратно в строку, используйте метод join():

rejoined = ','.join(list_items)
# Результат: "яблоко,банан,вишня"

Обработка сложных строк, которые представляют собой списки

Для обработки строк, которые маскируются под списки (например, "[1, 2, 3]"), применяйте ast.literal_eval, который безопасно обрабатывает литералы Python:

import ast
str_list = "[1, 2, 3]"
actual_list = ast.literal_eval(str_list)
# Результат: [1, 2, 3]

Убедитесь, что строка действительно является списком, чтобы избежать ошибки ValueError.

Визуализация

Можно воспринимать строку как маршрут, а запятые – как остановки на этом пути. Метод split(',') играет роль контролёра, разделяя строку на элементы по запятым:

Маршрут строки: "яблоко,банан,вишня"
Остановки: [🍎, 🍌, 🍒]

Таким образом, благодаря .split(',') маршрут с остановками превращается в отдельные элементы списка.

Тонкая настройка: разделители, типы данных и вложенные структуры

Разделители, отличные от запятой

В строке могут быть использованы такие разделители, как точка с запятой, вертикальная черта и др. Настройте split() под ваш разделитель:

# Строка с разделителями в виде точек с запятой
items_semicolon = "яблоко;банан;вишня"
list_items = items_semicolon.split(";")

Преобразование типов данных

После применения split() все элементы являются строками. Чтобы преобразовать их в числа, можно воспользоваться функцией map:

number_string = "1,2,3"
number_list = list(map(int, number_string.split(',')))
# Результат: [1, 2, 3]

Работа со сложными строками

Для обработки строк с множественной структурой, содержащих, например, список или кортеж, подходит ast.literal_eval, сохраняющий иерархическую структуру данных.

Таисия Ермакова

backend-разработчик

