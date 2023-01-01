Преобразование шестнадцатеричных строк в байты в Python

Быстрый ответ

Для тех, кто предпочитает сразу перейти к сути, примените метод bytes.fromhex() в Python:

Python Скопировать код hex_str = "68656c6f" bytes_obj = bytes.fromhex(hex_str) print(bytes_obj) # b'hello'

Обратите внимание: перед преобразованием удалите префикс '0x' и пробелы.

Преобразование в зависимости от версии Python

В Python 3 конвертация шестнадцатеричной строки в байты легко выполняется с помощью bytes.fromhex() :

Python Скопировать код hex_string = "4A6F7921" bytes_result = bytes.fromhex(hex_string)

Пользователям Python 2.7 необходимо действовать по-другому:

Python Скопировать код hex_string = "4A6F7921" bytes_result = hex_string.decode("hex")

Обработка нежелательных символов

Если шестнадцатеричная строка содержит пробелы или префикс 0x , их нужно удалить:

Python Скопировать код dirty_hex_string = "0x4a 6f 79 21" clean_hex_string = dirty_hex_string.replace("0x", "").replace(" ", "") bytes_result = bytes.fromhex(clean_hex_string) # теперь строка готова к преобразованию

Визуализация

Шестнадцатеричные строки можно рассматривать как элементы конструктора, которые необходимо собрать в трехмерный объект:

Markdown Скопировать код В разобранном виде (шестнадцатеричная): "48656c6c6f"

Преобразуем в байты:

Python Скопировать код puzzle_pieces = bytes.fromhex("48656c6c6f")

В результате получаем:

Markdown Скопировать код В разобранном виде (шестнадцатеричная): "48656c6c6f" ➡️ 🤲 ➡️ Собранная мебель (байты): b'Hello'

Альтернативные методы преобразования

Применение binascii для получения байтов

Модуль binascii облегчает преобразование шестнадцатеричных чисел в байты и целочисленные значения:

Python Скопировать код import binascii hex_string = "01FF" bytes_result = binascii.unhexlify(hex_string) # Преобразование в целое число int_value = int(hex_string, 16) # Результатом будет число 511.

Числовые преобразования с использованием struct.unpack

Преобразование байт в числа проводится с помощью struct.unpack , что дает возможность работать с данными на более низком уровне:

Python Скопировать код import struct bytes_data = b'\x00\x01' number = struct.unpack('!H', bytes_data)[0]

Не забывайте указывать порядок следования байтов (big-endian или little-endian).

Воспользоваться модулем codecs для декодирования байтов

codecs — это ещё один способ декодирования шестнадцатеричных строк в байты:

Python Скопировать код import codecs hex_string = "deadbeef" bytes_result = codecs.decode(hex_string, "hex")

Продвинутое преобразование и сложные случаи

При работе с большим объемом данных важен учет производительности

При обработке больших данных не забывайте об оптимизации производительности и обходе потенциальных узких мест.

Понимание типов данных в struct

Контроль типов и размеров данных становится важным при использовании struct.unpack .

Изменение данных после преобразования

bytearray.fromhex() идеален для модификации данных после преобразования:

Python Скопировать код hex_string = "48656c6c6f" byte_array = bytearray.fromhex(hex_string) # Далее можно вносить изменения в byte_array

Полезные материалы