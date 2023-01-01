Преобразование объекта datetime в миллисекунды Unix в Python#Основы Python #Дата и время (datetime) #Автоматизация и скрипты
Быстрый ответ
Объект
datetime можно преобразовать в миллисекунды эпохи Unix, используя метод
timestamp().
from datetime import datetime
# Простой код для энтузиастов Python
milliseconds = int(datetime.now().timestamp() * 1000)
Метод
timestamp() возвращает текущее время в формате Unix, выраженное в миллисекундах. Подробнее о работе этого метода с индивидуальными объектами
datetime и разные часовые поясы обсуждаем далее.
Пошаговое преобразование
Преобразование объекта
datetime в миллисекунды начала эпохи Unix подразумевает учет начального момента: 1 января 1970 года.
Перед версией Python 3.3: Традиционные методы преобразования
До версии Python 3.3 преобразование выполнялось с использованием более сложной процедуры:
import time
from datetime import datetime
# Время проверенные методы, подобные рецепту от бабушки
dt = datetime.now()
epoch = datetime.utcfromtimestamp(0) # Начальный момент времени Unix
delta = dt – epoch # Переходим к 1970 году!
milliseconds = int(delta.total_seconds() * 1000) # Здесь и происходит волшебство
Работаем с часовыми поясами: Обдуманное преобразование
Для объектов
datetime, знающих о своем часовом поясе, функция
timestamp() открывает новые возможности:
from datetime import datetime, timezone
# Даты и время, осознающие свои координаты в пространстве и времени
dt = datetime.now(timezone.utc)
milliseconds = int(dt.timestamp() * 1000) # Поразительная простота
Уточнение до микросекунд
Если требуется большая точность, включите в расчет микросекунды:
from datetime import datetime
dt = datetime.now()
# Миллисекунды без пропуска микросекунд
milliseconds = int(dt.timestamp() * 1000) + int(dt.microsecond / 1000)
Значение контекста: Практическое использование
Преобразование временных меток критически важно в сценариях, связанных с логированием, синхронизацией систем или когда требуется точно отслеживать время. Важна детализация, связанная с часовыми поясами, учетом секундных скачков, и корректировкой времени при переходе на летнее/зимнее время.
Для опытных пользователей UNIX: Преобразование секунд
Иногда требуется преобразовать временные метки Unix из секунд в объекты
datetime или миллисекунды:
seconds_since_epoch = 1615423407
milliseconds_since_epoch = seconds_since_epoch * 1000 # Преобразуем метки в миллисекунды
# Для обратного преобразования в datetime
dt = datetime.utcfromtimestamp(seconds_since_epoch) # Возвращение к времени
Для ценителей классики: Форматирование строк
В старом коде иногда можно встретить устаревший метод преобразования:
import datetime
# Метод форматирования, который обычно избегают
milliseconds = int(datetime.datetime.now().strftime("%s")) * 1000
Этот способ не рекомендуется из-за его зависимости от платформы и ограниченной поддержки в будущем.
Разнообразие библиотек: Альтернативы модулю datetime
Модуль
datetime многогранен, но есть сторонние библиотеки, которые сглаживают его недостатки. Рассмотрите такие библиотеки, как Arrow, dateutil и Delorean для упрощения работы с датами.
Приключения с помощью Delorean:
from delorean import Delorean
d = Delorean()
milliseconds = d.epoch * 1000 # Мы пишем код, Марти, не даты!
Перед использованием этих библиотек рекомендуется ознакомиться с их документацией.
Визуализация
Графическое представление процесса преобразования поможет лучше его понять.
Иллюстрация [⏱️]: Отображение объекта datetime
Стартовая точка [🏁]: Обозначение начала эпохи Unix (1 января 1970 года)
# Напряженная борьба со временем
финишная_линия = datetime.utcfromtimestamp(0)
старт_времени = datetime.now()
milliseconds = (старт_времени – финишная_линия).total_seconds() * 1000
Старт [⏱️]: Текущий момент времени
🏃♂️💨
|
Финиш [🏁]: 1970-01-01 00:00:00
Финишная черта [🏆]: Количество миллисекунд с начала эпохи
Помните, каждый момент важен, и с помощью Python вы сможете учесть мельчайшие детали!
Антон Крылов
Python-разработчик