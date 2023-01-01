Преобразование объекта datetime в миллисекунды Unix в Python

Быстрый ответ

Объект datetime можно преобразовать в миллисекунды эпохи Unix, используя метод timestamp() .

Python Скопировать код from datetime import datetime # Простой код для энтузиастов Python milliseconds = int(datetime.now().timestamp() * 1000)

Метод timestamp() возвращает текущее время в формате Unix, выраженное в миллисекундах. Подробнее о работе этого метода с индивидуальными объектами datetime и разные часовые поясы обсуждаем далее.

Пошаговое преобразование

Преобразование объекта datetime в миллисекунды начала эпохи Unix подразумевает учет начального момента: 1 января 1970 года.

Перед версией Python 3.3: Традиционные методы преобразования

До версии Python 3.3 преобразование выполнялось с использованием более сложной процедуры:

Python Скопировать код import time from datetime import datetime # Время проверенные методы, подобные рецепту от бабушки dt = datetime.now() epoch = datetime.utcfromtimestamp(0) # Начальный момент времени Unix delta = dt – epoch # Переходим к 1970 году! milliseconds = int(delta.total_seconds() * 1000) # Здесь и происходит волшебство

Работаем с часовыми поясами: Обдуманное преобразование

Для объектов datetime , знающих о своем часовом поясе, функция timestamp() открывает новые возможности:

Python Скопировать код from datetime import datetime, timezone # Даты и время, осознающие свои координаты в пространстве и времени dt = datetime.now(timezone.utc) milliseconds = int(dt.timestamp() * 1000) # Поразительная простота

Уточнение до микросекунд

Если требуется большая точность, включите в расчет микросекунды:

Python Скопировать код from datetime import datetime dt = datetime.now() # Миллисекунды без пропуска микросекунд milliseconds = int(dt.timestamp() * 1000) + int(dt.microsecond / 1000)

Значение контекста: Практическое использование

Преобразование временных меток критически важно в сценариях, связанных с логированием, синхронизацией систем или когда требуется точно отслеживать время. Важна детализация, связанная с часовыми поясами, учетом секундных скачков, и корректировкой времени при переходе на летнее/зимнее время.

Для опытных пользователей UNIX: Преобразование секунд

Иногда требуется преобразовать временные метки Unix из секунд в объекты datetime или миллисекунды:

Python Скопировать код seconds_since_epoch = 1615423407 milliseconds_since_epoch = seconds_since_epoch * 1000 # Преобразуем метки в миллисекунды # Для обратного преобразования в datetime dt = datetime.utcfromtimestamp(seconds_since_epoch) # Возвращение к времени

Для ценителей классики: Форматирование строк

В старом коде иногда можно встретить устаревший метод преобразования:

Python Скопировать код import datetime # Метод форматирования, который обычно избегают milliseconds = int(datetime.datetime.now().strftime("%s")) * 1000

Этот способ не рекомендуется из-за его зависимости от платформы и ограниченной поддержки в будущем.

Разнообразие библиотек: Альтернативы модулю datetime

Модуль datetime многогранен, но есть сторонние библиотеки, которые сглаживают его недостатки. Рассмотрите такие библиотеки, как Arrow, dateutil и Delorean для упрощения работы с датами.

Приключения с помощью Delorean:

Python Скопировать код from delorean import Delorean d = Delorean() milliseconds = d.epoch * 1000 # Мы пишем код, Марти, не даты!

Перед использованием этих библиотек рекомендуется ознакомиться с их документацией.

Визуализация

Графическое представление процесса преобразования поможет лучше его понять.

Python Скопировать код # Напряженная борьба со временем финишная_линия = datetime.utcfromtimestamp(0) старт_времени = datetime.now() milliseconds = (старт_времени – финишная_линия).total_seconds() * 1000

Полезные материалы