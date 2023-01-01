Преобразование Numpy массива в изображение без PIL

Быстрый ответ

Для преобразования массива Numpy в изображение вы можете воспользоваться функцией matplotlib.pyplot.imsave() . В приведенном ниже коде демонстрируется его использование с помощью библиотеки matplotlib:

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np # Создаем массив и сохраняем его в формате изображения plt.imsave('image.png', np.random.rand(100, 100), cmap='gray')

Если вам требуется сохранить реальное RGB-изображение, просто опустите параметр cmap . Как альтернативу, вы можете использовать библиотеку imageio, поддерживающую множество форматов изображений:

Python Скопировать код import imageio import numpy as np # Сохраняем RGB-изображение с помощью imageio imageio.imwrite('image.png', (255 * np.random.rand(100, 100, 3)).astype(np.uint8))

Не забывайте, что ваш массив должен быть преобразован к диапазону значений от 0 до 255 и типу данных uint8 , чтобы он соответствовал формату 8-битного цветного изображения.

Использование Python для сохранения изображений: выбор библиотек

Рассмотрим несколько альтернативных способов сохранения изображений из массивов.

Работа с библиотекой OpenCV

OpenCV – это надежная библиотека, предназначенная для обработки изображений. Для сохранения изображений ее функция cv2.imwrite() – лучший выбор:

Python Скопировать код import cv2 import numpy as np # Создаем цветной массив и сохраняем его array = (np.random.rand(100, 100, 3) * 255).astype(np.uint8) cv2.imwrite('PsychedelicJPG.jpg', array)

Использование Pillow для производительной работы с изображениями

Pillow, являющийся продолжением PIL, отличается пользовательским интерфейсом и поддержкой множества форматов. С его помощью легко сохранять изображения:

Python Скопировать код from PIL import Image import numpy as np # Преобразуем массив в изображение и сохраняем его array = np.random.rand(100, 100, 3) * 255 image = Image.fromarray(array.astype(np.uint8)) image.save('pic_with_pillow.png')

Ручное создание файла в формате PNG

Если нужно полностью контролировать процесс, вы можете самостоятельно создать PNG-файл используя библиотеки zlib и struct :

Python Скопировать код import zlib import struct import numpy as np # Создаем бинарный PNG-файл из массива array = np.random.rand(100, 100).astype(np.uint8) # Процесс записи бинарных данных в PNG...

Визуализация

Превращение массива Numpy в изображение можно сравнить с созданием шедевра кондитерского искусства из вегетарианских ингредиентов:

Python Скопировать код import numpy as np from PIL import Image # Создаем и сохраняем изображение из массива array = np.array([[255, 0, 0], [0, 255, 0], [0, 0, 255]], dtype=np.uint8) img = Image.fromarray(array) img.save('vegan_triangle.png')

В итоге вы получите цветное изображение, а сам процесс напоминает магию высокого поварского мастерства.

Особенности сохранения изображений

Работа со монотонными изображениями

При обработке монотонных изображений используйте параметр cmap в библиотеке matplotlib:

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np # Визуализируем и сохраняем монохромное изображение array = np.random.rand(100, 100) plt.imshow(array, cmap="gray") plt.imsave("monochrome_matters.png", array, cmap="gray")

Обработка прозрачности

Если ваш массив содержит канал прозрачности (RGBA), убедитесь, что вы обрабатываете его правильно:

Python Скопировать код import imageio import numpy as np # Сохраняем RGBA-изображение rgba_array = np.random.rand(100, 100, 4) * 255 imageio.imwrite('being_hauntingly_transparent.png', rgba_array.astype(np.uint8))

Масштабирование для корректного отображения

Для сохранения правильного восприятия цвета изображению следует выполнять масштабирование:

Python Скопировать код from PIL import Image import numpy as np # Нормализуем и сохраняем изображение array = np.random.rand(100, 100) array_normalized = (array – array.min()) / (array.max() – array.min()) * 255 image = Image.fromarray(array_normalized.astype(np.uint8)) image.save('image_scaling_vogue.png')

Обработка изображений в памяти

Можно работать с изображениями в памяти, без необходимости их сохранения в файл:

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np import io # Сохраняем изображение в буфере, а не в файле array = np.random.rand(100, 100) buffer = io.BytesIO() plt.imsave(buffer, array, format='png') buffer.seek(0)

