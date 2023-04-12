Преобразование numpy.datetime64 в datetime и Timestamp#Python и Pandas для анализа данных #Дата и время (datetime) #Pandas и анализ данных
Быстрый ответ
Добро пожаловать в мир форматов
datetime,
Timestamp и
datetime64. Вот краткое руководство по преобразованию между этими тремя форматами:
- Преобразование из datetime в Timestamp: Для выполнения данной задачи используйте
pd.Timestamp(your_datetime).
- Преобразование из Timestamp в datetime: Примените к объекту Timestamp метод
your_timestamp.to_pydatetime().
- Преобразование из datetime в datetime64: Просто вызовите
np.datetime64(your_datetime).
- Преобразование из datetime64 в datetime: Здесь понадобится использовать метод
astype–
your_datetime64.astype('M8[ms]').astype(datetime).
Продемонстрируем преобразования на примере:
import pandas as pd
import numpy as np
from datetime import datetime
your_datetime = datetime.now() # фиксируем текущее время
your_timestamp = pd.Timestamp(your_datetime) # превращаем в timestamp
your_datetime64 = np.datetime64(your_datetime) # переходим к 64-битной версии
back_to_datetime = your_datetime64.astype('M8[ms]').astype(datetime) # возвращаемся к значению datetime
Выбирайте подходящий тип datetime на основе специфики вашего проекта. Правильные преобразования гарантируют целостность данных и упрощают дальнейшую работу с ними.
Советы для быстрых преобразований
Метод Pandas
Функция
pd.to_datetime библиотеки Pandas подтверждает ее универсальность. Она способна переводить различные форматы дат в объекты
Timestamp или
DatetimeIndex:
pd.to_datetime('2023-04-12') # формат Г-М-Д
pd.to_datetime('12/04/2023', dayfirst=True) # формат Д-М-Г для европейского стандарта
pd.to_datetime(1670407200, unit='s') # временная метка UNIX
При конвертации учтите часовые пояса, задавая их параметром
tz.
Время в путешествии
Метод
datetime.datetime.utcfromtimestamp может стать выбором для конвертации из UNIX-времени в datetime, но учтите, что он не применим для дат, предшествующих индустриальной эпохе. В качестве альтернативы возьмите
pd.to_datetime с параметром
unit='s' или
unit='ms'.
Использование возможностей NumPy
В NumPy преобразование дат в UNIX-время выглядит следующим образом:
np_datetime64 = np.datetime64('2023-04-12T12:34:56')
unix_timestamp = (np_datetime64 – np.datetime64('1970-01-01T00:00:00Z')) / np.timedelta64(1, 's')
print(unix_timestamp) # результат преобразования
Если вы работаете с массивами дат и времени, метод
tolist() позволит преобразовать массив
numpy.datetime64 в список объектов
datetime из Python.
Не забывайте обновлять pandas и numpy, чтобы поддерживать их совместимость при преобразованиях.
Визуализация
В таблице ниже представлены различные форматы представления даты и времени:
| Формат | Тип |
| ------------------ | --------------|
| Обычное представление времени | 📅 `datetime` |
| Pandas-представление | 🤖 `Timestamp` |
| NumPy-формат | 🔢 `datetime64` |
Преобразование между ними можно сравнить с переключением между различными устройствами:
# 📅 ⟷ 🤖: Преобразования datetime ↔ Timestamp
# 📅 ⟷ 🔢: Преобразования datetime ↔ datetime64
# 🤖 ⟷ 🔢: Преобразования Timestamp ↔ datetime64
Использование этих знаний поможет вам легче навигироваться по различным потребностям в обработке даты и времени.
Работа с аномалиями и подводными камнями производительности
Исключения и Особенности
Работа с датами и временем иногда скрыто осложняется високосными секундами, сдвигами при переходе на летнее/зимнее время, историческими изменениями. Предварительное исследование временных данных поможет предотвратить непредвиденные сложности.
Производительность
Для задач, требующих значительной производительности, предпочтение стоит отдать операциям NumPy. Благодаря низкоуровневой реализации и оптимизированным вычислениям, они обеспечивают большую эффективность.
Нестандартные Решения
Желаете опробовать что-то новое? Обратите внимание на такие пакеты, как
Arrow или
Maya, предлагающие удобные возможности для работы с часовыми поясами и форматированием даты и времени.
Екатерина Громова
аналитик данных