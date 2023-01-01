Преобразование индексов массива в one-hot кодировку на NumPy

Быстрый ответ

Вы можете воспользоваться функцией np.eye и техникой "fancy indexing" в NumPy для реализации унитарного кодирования индексов:

Python Скопировать код import numpy as np one_hot = np.eye(num_classes)[indices_array]

Где num_classes – это количество классов, а indices_array – массив индексов. Векторизация улучшает производительность и читаемость кода.

Теперь рассмотрим другие подходы и различные сцинерии.

Подробный разбор унитарного кодирования

Задаем размер массива заранее

Количество строк массива должно совпадать с количеством индексов, а num_classes будет обозначать количество столбцов:

Python Скопировать код num_rows = indices_array.size num_columns = num_classes # Не забудьте скорректировать, если индексы не начинаются с нуля.

Собственная реализация с помощью np.zeros и срезов массива

Если вы требовательны к коду и предпочитаете "сделать сам" метод, воспользуйтесь np.zeros и срезами:

Python Скопировать код one_hot_manual = np.zeros((num_rows, num_classes)) # Создаем массив one_hot_manual[np.arange(num_rows), indices_array] = 1 # Определяем единицы

Стандартные библиотечные решения

Если вы придерживаетесь основных методов, обратите внимание на функцию to_categorical из библиотеки Keras:

Python Скопировать код from keras.utils import to_categorical one_hot_keras = to_categorical(indices_array, num_classes=num_classes) # С Keras все проще.

Обязательно учитывайте версии библиотеки.

Нулевая индексация: важное правило

Убедитесь, что индексы соответствуют правилу нулевой индексации, которое является стандартом работы с NumPy:

Python Скопировать код adjusted_indices = indices_array – 1 # Если индексация начинается с 1

Разные подходы: заимствуйте идеи у сообщества

Ищете новые подходы? Изучите разнообразные решения и исходный код Keras, чтобы углубить свои знания в области унитарного кодирования.

Необходимо учесть особенности

Нестандартные индексы

Если в массиве присутствуют нестандартные индексы, перед унитарным кодированием нужно привести их к нормальной последовательности.

Отрицательные индексы

Отрицательные индексы не годятся для унитарного кодирования. Решить данную проблему поможет смещение индексов или полное их исключение.

Разреженное кодирование: оптимизация для больших объемов данных

Если у вас огромное количество классов, подумайте о использовании разреженных матриц из NumPy или SciPy. Такие матрицы хранят только ненулевые элементы и значительно экономят память.

Визуализация

Используйте визуализацию аналогично шеф-повару, который применяет свои специи:

Markdown Скопировать код Набор специй: [Соль, Перец, Паприка, Тмин, Орегано]

Допустим, нам нужны Паприка и Тмин:

Python Скопировать код indices = [2, 3]

Преобразуем это в унитарно кодированный набор:

Markdown Скопировать код Массив унитарного кодирования: [0, 0, 1, 1, 0]

Визуально это выглядит так:

Markdown Скопировать код До: [🧂, 🌶, 🌶, 🌶, 🌿] После: [❌, ❌, ✅, ✅, ❌]

Знаки показывают, какие специи нам потребуются для приготовления блюда.

Применение индексов и срезов: визуальный пример

Применим индексы и срезы для определения требуемых специй:

Python Скопировать код spices = np.zeros(5) spices[indices] = 1 # indices = [4] для Орегано

Теперь массив spices указывает на использование Орегано.

Визуализация с помощью Matplotlib

Вы можете использовать библиотеку Matplotlib для создания тепловых карт унитарно кодированных массивов:

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt # Представляем, что one_hot — это наш унитарно кодированный массив. plt.imshow(one_hot, cmap='hot', interpolation='nearest') plt.show()

Эффективность в унитарном кодировании

Быстродействие имеет значение

Векторизованные операции с np.eye обеспечивают высокую скорость и удобство работы с большими объемами данных.

Избегаем использование циклов

Надежность и эффективность кода значительно увеличатся, если вы будете придерживаться векторизованных операций вместо циклов в NumPy.

Наперед выделяем память

Использование np.zeros позволяет заранее резервировать объем памяти, избежав тем самым многократного выделения.

Полезные материалы