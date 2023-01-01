Преобразование hex-кода ASCII в ASCII-строку на Python

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для того чтобы преобразовать шестнадцатеричную строку в ASCII, сделайте следующее:

Python Скопировать код ascii_str = bytes.fromhex("68656c6c6f").decode() # преобразуем '68656c6c6f' в 'hello'

Используйте bytes.fromhex() , а потом .decode() на шестнадцатеричной строке для получения нужного результата.

Понимание кодировок символов

ASCII и Unicode — это системы кодирования символов с помощью числовых кодов. Шестнадцатеричное представление символа ASCII соответствует одному байту, то есть двум шестнадцатеричным цифрам, например, 68 для символа h .

Методы преобразования Hex в ASCII

Использование модуля binascii

В качестве альтернативы bytes.fromhex() можно использовать функцию binascii.unhexlify() :

Python Скопировать код import binascii ascii_str = binascii.unhexlify("68656c6c6f").decode('ascii') # переводим hex '68656c6c6f' в 'hello'

Ручное преобразование hex в целочисленное значение

Любителям сделать всё своими руками предлагается такой способ конвертирования шестнадцатеричных значений в символы ASCII:

Python Скопировать код ascii_str = ''.join(chr(int(''.join(pair), 16)) for pair in zip(*[iter("68656c6c6f")] * 2)) # для чего нужны библиотеки?

Декодирование не-ASCII кодировок

Возможны случаи, когда встречаются символы за пределами ASCII. В таких ситуациях вот простой способ обработать их:

Python Скопировать код non_ascii = bytes.fromhex("e38182e38184e38186").decode('utf-8') # переводим hex в японские символы 'あいう', демонстрируем полиглотство

Здесь мы явно декодируем в UTF-8, что позволяет обрабатывать многобайтные символы.

Избегание общих ошибок

Подготавливайте ваш шестнадцатеричный ввод

Важно убедиться, что в вашей шестнадцатеричной строке нет пробелов, префикса 0x , и что это действительно легитимные шестнадцатеричные цифры:

Python Скопировать код clean_hex = "68656C6C6F".replace(' ', '').lower().lstrip('0x') # очищаем hex перед использованием ascii_str = bytes.fromhex(clean_hex).decode('ascii')

Метод Python 2 устарел

Времена, когда в Python 2 использовался .decode('hex') , ушли в прошлое. Сейчас пора перейти на Python 3.

Визуализация

Иллюстрируем процесс декодирования шестнадцатеричной строки в ASCII:

Шестнадцатеричная строка (🔠🔡): "48656C6C6F"

Python Скопировать код decoded = bytes.fromhex("48656C6C6F").decode('ascii') # Входим в шестнадцатеричные вода, выходим из аскишных!

Обычная строка ASCII (✉️): "Hello"

В итоге мы преобразовали мистический набор шестнадцатеричных цифр в привычное "Hello"!

Продвинутое преобразование hex

Для любителей функционального программирования

Функциональное программирование также предлагает инструменты для работы с Hex и ASCII:

Python Скопировать код from functools import partial hex_to_int = partial(int, base=16) # каждому hex – быть int! ascii_str = ''.join(map(chr, map(hex_to_int, ("68", "65", "6c", "6c", "6f")))) # map() внесет весь ужин

Богатство стандартной библиотеки

Для решения ваших задач часто достаточно стандартной библиотеки Python, и нет необходимости обращаться к сторонним.

Читаемость – главный приоритет

Понятный и простой код должен быть вашей главной целью. Выбирайте такой метод трансформации, который будет наиболее удобен для понимания и поддержания вашего кода.

