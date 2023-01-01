Преобразование даты из строки в timestamp в Python
Быстрый ответ
Для преобразования строки, содержащей дату, в Unix временную метку используйте
datetime.strptime() для разбора даты, а затем
datetime.timestamp() для получения самой метки:
from datetime import datetime
timestamp = datetime.strptime("2023-01-01 12:00:00", "%Y-%m-%d %H:%M:%S").timestamp()
print(timestamp) # Празднование Нового года в Unix стиле 🎉
🔑 Важно помнить: формат даты в строке должен соответствовать формату, указанному в функции
strptime().
Детальное рассмотрение преобразования
Работа с различными форматами дат
Функция
strptime() способна разобрать большинство форматов дат. Давайте разберем дату "31/01/2023" в формате ДД/ММ/ГГГГ:
from datetime import datetime
date_string = "31/01/2023" # Европейский формат даты – элегантность в каждой цифре 🎩
date_format = "%d/%m/%Y"
datetime_obj = datetime.strptime(date_string, date_format)
timestamp = datetime_obj.timestamp()
Помните, что формат даты в
date_format должен соответствовать формату в
date_string.
Учет часовых поясов
Чтобы избежать проблем, связанных с различием часовых поясов, при преобразовании в UTC-метку, используйте следующий подход:
from calendar import timegm
utc_timestamp = timegm(datetime_obj.utctimetuple()) # До свидания, часовой пояс 👋
Если строка с датой содержит информацию о часовом поясе, выполните следующие действия:
from datetime import datetime, timezone
datetime_obj = datetime.strptime(date_string, date_format).replace(tzinfo=timezone.utc)
timestamp = datetime_obj.timestamp()
Здесь мы устанавливаем UTC как часовой пояс для разбираемой строки.
Ускорение работы с помощью других библиотек
Утилита
ciso8601 обеспечивает более быстрый разбор дат в формате ISO 8601, что может оказаться полезным, если
datetime работает медленно:
import ciso8601
timestamp = ciso8601.parse_datetime(date_string).timestamp() # ciso8601 придаст разработке новые темпы 🏎️💨
Учтите, что
ciso8601 оптимизирован именно для формата ISO 8601 и может оказаться несовместимой с другими форматами.
Визуализация
Процесс преобразования строки с датой в временную метку можно представить поэтапно:
Строка с Датой (📜): "2023-03-17 10:05:00"
Цепочка действий в Python с использованием
datetime.strptime для анализа даты:
from datetime import datetime
timestamp = datetime.strptime("2023-03-17 10:05:00", "%Y-%m-%d %H:%M:%S").timestamp()
Итогом становится соответствующая временная метка (⏱️):
1679130300
| Строка с Датой (📜) | Временная Метка (⏱️) |
| ---------------------------- | ------------------ |
| "2023-03-17 10:05:00" | `1679130300` |
Таким образом, время тщательно закодировано для последующего использования!
Формирование надежной практики преобразования
Обработка исключений при парсинге
Используйте блок
try-except, чтобы предотвратить ошибки при парсинге:
try:
timestamp = datetime.strptime(date_string, date_format).timestamp()
except ValueError:
print("Некорректный формат даты или сама дата") # О нет! Проблема? Это вина ошибки, а не ваша :)
Осторожное использование
strftime("%s")
Метод
strftime("%s") можно использовать для получения временной метки, но он не является универсальным и зависит от платформы. Вместо него рекомендуется использовать метод
.timestamp() для обеспечения лучшей совместимости:
timestamp = int(datetime_obj.strftime("%s")) # Время теперь предстаёт в виде целого числа!
Использование Pandas для обработки дат в анализе данных
В области анализа данных удобно использовать функцию
pandas.to_datetime() для обработки строк с датами:
import pandas as pd
timestamp = pd.to_datetime(date_string).timestamp() # Pandas – не только очаровательное животное, но и мощный инструмент! 🐼
Внимание к високосным секундам
Учтите, что временные метки иногда содержат разрывы из-за введения високосных секунд. В таких случаях потребуется ручная корректировка, так как модуль
datetime этого не учитывает.
Правильный импорт и форматирование библиотек
Тщательно проверяйте команды импорта и убеждайтесь, что ваши спецификаторы формата
strptime гарантируют корректное преобразование.
Антон Крылов
Python-разработчик