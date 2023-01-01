Преобразование даты из строки в timestamp в Python

Быстрый ответ

Для преобразования строки, содержащей дату, в Unix временную метку используйте datetime.strptime() для разбора даты, а затем datetime.timestamp() для получения самой метки:

Python Скопировать код from datetime import datetime timestamp = datetime.strptime("2023-01-01 12:00:00", "%Y-%m-%d %H:%M:%S").timestamp() print(timestamp) # Празднование Нового года в Unix стиле 🎉

🔑 Важно помнить: формат даты в строке должен соответствовать формату, указанному в функции strptime() .

Детальное рассмотрение преобразования

Работа с различными форматами дат

Функция strptime() способна разобрать большинство форматов дат. Давайте разберем дату "31/01/2023" в формате ДД/ММ/ГГГГ:

Python Скопировать код from datetime import datetime date_string = "31/01/2023" # Европейский формат даты – элегантность в каждой цифре 🎩 date_format = "%d/%m/%Y" datetime_obj = datetime.strptime(date_string, date_format) timestamp = datetime_obj.timestamp()

Помните, что формат даты в date_format должен соответствовать формату в date_string .

Учет часовых поясов

Чтобы избежать проблем, связанных с различием часовых поясов, при преобразовании в UTC-метку, используйте следующий подход:

Python Скопировать код from calendar import timegm utc_timestamp = timegm(datetime_obj.utctimetuple()) # До свидания, часовой пояс 👋

Если строка с датой содержит информацию о часовом поясе, выполните следующие действия:

Python Скопировать код from datetime import datetime, timezone datetime_obj = datetime.strptime(date_string, date_format).replace(tzinfo=timezone.utc) timestamp = datetime_obj.timestamp()

Здесь мы устанавливаем UTC как часовой пояс для разбираемой строки.

Ускорение работы с помощью других библиотек

Утилита ciso8601 обеспечивает более быстрый разбор дат в формате ISO 8601, что может оказаться полезным, если datetime работает медленно:

Python Скопировать код import ciso8601 timestamp = ciso8601.parse_datetime(date_string).timestamp() # ciso8601 придаст разработке новые темпы 🏎️💨

Учтите, что ciso8601 оптимизирован именно для формата ISO 8601 и может оказаться несовместимой с другими форматами.

Визуализация

Процесс преобразования строки с датой в временную метку можно представить поэтапно:

Markdown Скопировать код Строка с Датой (📜): "2023-03-17 10:05:00"

Цепочка действий в Python с использованием datetime.strptime для анализа даты:

Python Скопировать код from datetime import datetime timestamp = datetime.strptime("2023-03-17 10:05:00", "%Y-%m-%d %H:%M:%S").timestamp()

Итогом становится соответствующая временная метка (⏱️): 1679130300

Markdown Скопировать код | Строка с Датой (📜) | Временная Метка (⏱️) | | ---------------------------- | ------------------ | | "2023-03-17 10:05:00" | `1679130300` |

Таким образом, время тщательно закодировано для последующего использования!

Формирование надежной практики преобразования

Обработка исключений при парсинге

Используйте блок try-except , чтобы предотвратить ошибки при парсинге:

Python Скопировать код try: timestamp = datetime.strptime(date_string, date_format).timestamp() except ValueError: print("Некорректный формат даты или сама дата") # О нет! Проблема? Это вина ошибки, а не ваша :)

Осторожное использование strftime("%s")

Метод strftime("%s") можно использовать для получения временной метки, но он не является универсальным и зависит от платформы. Вместо него рекомендуется использовать метод .timestamp() для обеспечения лучшей совместимости:

Python Скопировать код timestamp = int(datetime_obj.strftime("%s")) # Время теперь предстаёт в виде целого числа!

Использование Pandas для обработки дат в анализе данных

В области анализа данных удобно использовать функцию pandas.to_datetime() для обработки строк с датами:

Python Скопировать код import pandas as pd timestamp = pd.to_datetime(date_string).timestamp() # Pandas – не только очаровательное животное, но и мощный инструмент! 🐼

Внимание к високосным секундам

Учтите, что временные метки иногда содержат разрывы из-за введения високосных секунд. В таких случаях потребуется ручная корректировка, так как модуль datetime этого не учитывает.

Правильный импорт и форматирование библиотек

Тщательно проверяйте команды импорта и убеждайтесь, что ваши спецификаторы формата strptime гарантируют корректное преобразование.

