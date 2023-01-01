Преобразование datetime в Unix-формат и обратно в Python

Быстрый ответ

Для преобразования объекта datetime в Unix-таймштамп используйте метод timestamp() . Для обратного преобразования в datetime применяется функция fromtimestamp() :

Python Скопировать код from datetime import datetime # Конвертация в Unix-таймштамп dt_to_unix = datetime.now().timestamp() # Обратное преобразование в datetime unix_to_dt = datetime.fromtimestamp(dt_to_unix)

Учет часовых поясов

При работе с датой и временем в различных часовых поясах наиболее целесообразно использовать объекты datetime , учитывающие временную зону. Это позволяет избежать расстояний и ошибок:

Python Скопировать код from datetime import datetime, timezone # Datetime с учетом временной зоны UTC dt_utc_aware = datetime.now(timezone.utc) # Преобразование в Unix-таймштамп unix_timestamp = dt_utc_aware.timestamp() # Обратное преобразование в datetime aware_unix_to_dt = datetime.fromtimestamp(unix_timestamp, timezone.utc)

Теперь, пересекая границы разных временных зон, вы всегда будете точно знать местное время.

Количество секунд с момента начала эпохи Unix

Если хотите узнать общее количество секунд с начала эпохи Unix, вам пригодится метод total_seconds() :

Python Скопировать код from datetime import datetime, timedelta # Разница времени с начала эпохи Unix td_since_epoch = datetime.now() – datetime(1970, 1, 1) # Общее количество секунд с начала эпохи Unix total_seconds = td_since_epoch.total_seconds() # Datetime, соответствующий данному количеству секунд datetime_from_seconds = datetime(1970, 1, 1) + timedelta(seconds=total_seconds)

Звучит впечатляюще: прошло уже около 1.6 триллионов секунд!

Учет перехода на летнее время

Не забывайте о коррекции времени из-за перехода на летнее время (DST) при работе с местным временем и Unix-таймштампами:

Python Скопировать код import time from datetime import datetime, timezone local_dt = datetime(2023, 3, 8, 12, 0) # До перехода на DST unix_timestamp_before_dst = time.mktime(local_dt.timetuple()) reverted_dt_before_dst = datetime.fromtimestamp(unix_timestamp_before_dst, timezone.utc) local_dt_after_dst = datetime(2023, 3, 9, 12, 0) # После перехода на DST unix_timestamp_after_dst = time.mktime(local_dt_after_dst.timetuple()) reverted_dt_after_dst = datetime.fromtimestamp(unix_timestamp_after_dst, timezone.utc)

Важно помнить, что при переходе на летнее время время сдвигается вперед, а при переходе на зимнее — назад!

Python Скопировать код from datetime import datetime unix_timestamp = int(datetime.now().timestamp())

Python Скопировать код reverted_datetime = datetime.fromtimestamp(unix_timestamp)

Учет особенностей платформы

Не забывайте, что на разных платформах могут быть свои специфические особенности. Например, метод strftime('%s') для получения секунд с начала эпохи может отличаться на разных системах:

Python Скопировать код from datetime import datetime # Ниже указанный метод может работать не везде # seconds_since_epoch_str = datetime.now().strftime('%s') # Более универсальный способ seconds_since_epoch = datetime.now().timestamp()

Проверьте работоспособность кода на своей платформе перед использованием '%s'!

