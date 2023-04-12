Преобразование datetime в Python: строка без микросекунд

Быстрый ответ

Для того, чтобы преобразовать объект datetime в строку без микросекунд, воспользуйтесь методом strftime с форматированием "%Y-%m-%d %H:%M:%S" :

Python Скопировать код from datetime import datetime print(datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"))

В результате мы получим строку следующего вида: "2023-04-12 15:45:08" , без микросекунд.

Основы форматирования datetime: strftime и isoformat

Освоение datetime в Python не обходится без знакомства со strftime и isoformat . Эти инструменты позволяют нам преобразовывать объект datetime в отформатированную строку.

strftime: Классика работы с датой и временем в Python

strftime предлагает нам создать отформатированную строку с помощью определённых директив формата. Такой формат, как "%Y-%m-%d %H:%M:%S" подсказывает Python: "Оформи datetime в формате YYYY-MM-DD HH:MM:SS, но без микросекунд".

isoformat: Новая и удобная возможность в Python 3.6+

С isoformat работать становится проще, особенно с Python 3.6+, где был введён параметр timespec . Он даёт возможность задать точность для отображения времени.

Примеры кода! (Или: Как полюбить форматирование datetime)

Добрый старый replace

Мы можем легко избавиться от микросекунд с помощью метода replace :

Python Скопировать код from datetime import datetime dt_without_microseconds = datetime.now().replace(microsecond=0) print(dt_without_microseconds.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"))

Мы с гордостью используем isoformat

Для Python 3.6 и более новых версий isoformat открывает новые горизонты:

Python Скопировать код from datetime import datetime print(datetime.now().isoformat(sep=' ', timespec='seconds'))

UTC и datetime: Идеальный союз на глобальном уровне

Когда мы работаем с UTC datetimes, то микросекунды становятся ненужными:

Python Скопировать код from datetime import datetime, timezone utc_dt = datetime.now(timezone.utc).replace(microsecond=0) print(utc_dt.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S%z"))

Часовые пояса

Если у объекта datetime есть данные о часовом поясе и они не нужны, воспользуйтесь astimezone() . Вместе с ним можно опустить также директивы %z и %Z .

Будьте внимательны к неожиданным ошибкам и редким случаям

Отсутствие микросекунд

Обработка datetime без микросекунд производится просто:

Python Скопировать код print(datetime(2023, 4, 12, 15, 45).strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"))

Не путайте форматы!

Обратите внимание на директивы strftime : %m и %M используются для месяца и минут, %y и %Y — для года с/без учёта столетия.

Визуализация

Объект datetime — это сложная структура:

Markdown Скопировать код Оригинальный DateTime: 🍊 (Цельный) Желаемый результат: 🍊💧 (Только сок)

В Python речь идёт о правильном извлечении данных из объекта времени:

Python Скопировать код from datetime import datetime # Всё целиком, вместе с кожурой (с микросекундами) datetime.now().isoformat() # 🍊 2023-04-12T15:23:14.123456 # Только сок (без кожуры, спасибо) datetime.now().replace(microsecond=0).isoformat() # 🍊💧 2023-04-12T15:23:14

Считайте .replace(microsecond=0) соковыжималкой, которая отсеивает всё лишнее, оставляя только самое лучшее.

Совместимость версий Python: Переправа через версии

datetime развивается наряду с Python!

Python 3.6 и более новые версии

Для полной эффективности используйте параметр timespec у isoformat :

Python Скопировать код datetime.now().isoformat(sep=' ', timespec='seconds')

Версии Python до 3.6

В случае отсутствия параметра timespec используйте сочетание strftime и replace(microsecond=0) в качестве предварительного форматирования.

Полезные материалы