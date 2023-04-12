Преобразование datetime в Python: строка без микросекунд#Основы Python #Работа со строками #Дата и время (datetime)
Быстрый ответ
Для того, чтобы преобразовать объект
datetime в строку без микросекунд, воспользуйтесь методом
strftime с форматированием
"%Y-%m-%d %H:%M:%S":
from datetime import datetime
print(datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"))
В результате мы получим строку следующего вида:
"2023-04-12 15:45:08", без микросекунд.
Основы форматирования datetime: strftime и isoformat
Освоение
datetime в Python не обходится без знакомства со
strftime и
isoformat. Эти инструменты позволяют нам преобразовывать объект datetime в отформатированную строку.
strftime: Классика работы с датой и временем в Python
strftime предлагает нам создать отформатированную строку с помощью определённых директив формата. Такой формат, как
"%Y-%m-%d %H:%M:%S" подсказывает Python: "Оформи datetime в формате YYYY-MM-DD HH:MM:SS, но без микросекунд".
isoformat: Новая и удобная возможность в Python 3.6+
С
isoformat работать становится проще, особенно с Python 3.6+, где был введён параметр
timespec. Он даёт возможность задать точность для отображения времени.
Примеры кода! (Или: Как полюбить форматирование datetime)
Добрый старый replace
Мы можем легко избавиться от микросекунд с помощью метода
replace:
from datetime import datetime
dt_without_microseconds = datetime.now().replace(microsecond=0)
print(dt_without_microseconds.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"))
Мы с гордостью используем isoformat
Для Python 3.6 и более новых версий
isoformat открывает новые горизонты:
from datetime import datetime
print(datetime.now().isoformat(sep=' ', timespec='seconds'))
UTC и datetime: Идеальный союз на глобальном уровне
Когда мы работаем с UTC datetimes, то микросекунды становятся ненужными:
from datetime import datetime, timezone
utc_dt = datetime.now(timezone.utc).replace(microsecond=0)
print(utc_dt.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S%z"))
Часовые пояса
Если у объекта datetime есть данные о часовом поясе и они не нужны, воспользуйтесь
astimezone(). Вместе с ним можно опустить также директивы
%z и
%Z.
Будьте внимательны к неожиданным ошибкам и редким случаям
Отсутствие микросекунд
Обработка datetime без микросекунд производится просто:
print(datetime(2023, 4, 12, 15, 45).strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"))
Не путайте форматы!
Обратите внимание на директивы
strftime:
%m и
%M используются для месяца и минут,
%y и
%Y — для года с/без учёта столетия.
Визуализация
Объект datetime — это сложная структура:
Оригинальный DateTime: 🍊 (Цельный)
Желаемый результат: 🍊💧 (Только сок)
В Python речь идёт о правильном извлечении данных из объекта времени:
from datetime import datetime
# Всё целиком, вместе с кожурой (с микросекундами)
datetime.now().isoformat() # 🍊 2023-04-12T15:23:14.123456
# Только сок (без кожуры, спасибо)
datetime.now().replace(microsecond=0).isoformat() # 🍊💧 2023-04-12T15:23:14
Считайте
.replace(microsecond=0) соковыжималкой, которая отсеивает всё лишнее, оставляя только самое лучшее.
Совместимость версий Python: Переправа через версии
datetime развивается наряду с Python!
Python 3.6 и более новые версии
Для полной эффективности используйте параметр
timespec у
isoformat:
datetime.now().isoformat(sep=' ', timespec='seconds')
Версии Python до 3.6
В случае отсутствия параметра
timespec используйте сочетание
strftime и
replace(microsecond=0) в качестве предварительного форматирования.
Антон Крылов
Python-разработчик