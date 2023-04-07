Преобразование datetime в читаемый формат даты в Python

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы преобразовать объект datetime в читабельный строковый формат, воспользуйтесь методом strftime с нужным вам форматом, например "%Y-%m-%d %H:%M:%S" :

Python Скопировать код from datetime import datetime print(datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")) # пример вывода: "2023-04-07 14:23:01"

Строковый формат подобен глине, он гибок и подстраивается под ваши требования.

Подробное руководство

Извлечение отдельных элементов даты

Можно разобрать объект datetime на его составляющие, как карточный домик. Для этого обратитесь к соответствующим атрибутам, чтобы получить год, месяц, день, час, минуту или секунду:

Python Скопировать код now = datetime.now() formatted_date = f"{now.year}-{now.month:02d}-{now.day:02d} {now.hour:02d}:{now.minute:02d}:{now.second:02d}" print(formatted_date) # пример вывода: "2023-04-07 14:23:01"

Форматирование даты с помощью strftime

strftime – это мощный инструмент для форматирования дат в Python, поддерживающий множество форматов. Подробнее о них вы можете узнать в официальной документации Python (ссылка 1). Если вы хотите, чтобы форматированная дата включала полное название месяца или запятую, используйте "%B %d, %Y" :

Python Скопировать код print(datetime.now().strftime("%B %d, %Y")) # пример вывода: "April 07, 2023"

Использование F-строк для упрощенного форматирования даты

Если версия вашего Python – 3.6 или выше, обратите внимание на F-строки. Они позволяют вам включать различные выражения, в том числе и объекты datetime , непосредственно в строковые литералы:

Python Скопировать код print(f"{datetime.now():%B %d, %Y}") # вывод: "April 07, 2023"

Этот пример демонстрирует, как с помощью F-строк можно элегантно и кратко форматировать даты в коде.

Альтернативные методы и лучшие практики

Способ простого форматирования с помощью ctime

Метод ctime() возвращает дату и время в виде хорошо читаемой строки.

Python Скопировать код print(datetime.now().ctime()) # "Fri Apr 7 14:23:01 2023"

Он не предоставляет широких возможностей настройки, но отлично подойдет для быстрого отображения временных меток.

Сравнение strftime и format()

Выбор между strftime и методом format() зависит от конкретной задачи и требований к коду. Если вам нужно сформатировать несколько переменных в одну строку, format() может быть очень полезен:

Python Скопировать код current_time = datetime.now() formatted_date = "{:%B %d, %Y}".format(current_time) print(formatted_date) # вывод: "April 07, 2023"

Важное замечание: аргументы strftime обязательны

При использовании strftime() важно указывать полный формат. Пропуск любого из спецификаторов может привести к отсутствию данных или ошибкам. Проверьте, соответствует ли результат вашим ожиданиям:

Python Скопировать код # Забыли указать время. print(datetime.now().strftime("%B %d, %Y")) # вывод: "April 07, 2023" (время не указано!) # Так гораздо лучше. print(datetime.now().strftime("%B %d, %Y %H:%M:%S")) # "April 07, 2023 14:23:01"

Визуализация

Представьте объект Python datetime как коробку 📦. Его внешний вид можно схематически представить так:

Markdown Скопировать код Объект datetime (📦): 2023-04-07 14:23:01

А вот как он может выглядеть после форматирования:

Python Скопировать код formatted_date = datetime_object.strftime('%B %d, %Y %H:%M:%S')

И новый вид такой же коробки теперь выглядит так:

Markdown Скопировать код Отформатированная строка (🏷️): "April 07, 2023 14:23:01"

strftime работает как машинка для печати этикеток с датами, делая каждую дату уникальной и удобной для чтения.

Препятствия и надежные инструменты

Учет часовых поясов

Когда работаете с часовыми поясами, убедитесь, что ваш объект datetime "осведомлен" о них. Для добавления временной зоны в строку формата используйте спецификатор %z :

Python Скопировать код from datetime import timezone now = datetime.now(timezone.utc) print(now.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S%z")) # вывод: "2023-04-07 14:23:01+0000"

Локализация форматирования даты

Если вам требуется отобразить дату на другом языке, измените локализацию Python, предварительно убедившись, что ваша ОС поддерживает это.

Сложное форматирование дат с использованием сторонних библиотек

Для сложных задач форматирования дат можно воспользоваться такими библиотеками, как Arrow или dateutil (ссылки 6 и 7), которые расширяют стандартный функционал работы с датами:

Python Скопировать код import arrow print(arrow.now().format('MMMM DD, YYYY')) # вывод: "April 07, 2023"

Полезные материалы