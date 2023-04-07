Преобразование datetime в читаемый формат даты в Python#Основы Python #Дата и время (datetime)
Быстрый ответ
Чтобы преобразовать объект
datetime в читабельный строковый формат, воспользуйтесь методом
strftime с нужным вам форматом, например
"%Y-%m-%d %H:%M:%S":
from datetime import datetime
print(datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")) # пример вывода: "2023-04-07 14:23:01"
Строковый формат подобен глине, он гибок и подстраивается под ваши требования.
Подробное руководство
Извлечение отдельных элементов даты
Можно разобрать объект
datetime на его составляющие, как карточный домик. Для этого обратитесь к соответствующим атрибутам, чтобы получить год, месяц, день, час, минуту или секунду:
now = datetime.now()
formatted_date = f"{now.year}-{now.month:02d}-{now.day:02d} {now.hour:02d}:{now.minute:02d}:{now.second:02d}"
print(formatted_date) # пример вывода: "2023-04-07 14:23:01"
Форматирование даты с помощью strftime
strftime – это мощный инструмент для форматирования дат в Python, поддерживающий множество форматов. Подробнее о них вы можете узнать в официальной документации Python (ссылка 1). Если вы хотите, чтобы форматированная дата включала полное название месяца или запятую, используйте
"%B %d, %Y":
print(datetime.now().strftime("%B %d, %Y")) # пример вывода: "April 07, 2023"
Использование F-строк для упрощенного форматирования даты
Если версия вашего Python – 3.6 или выше, обратите внимание на F-строки. Они позволяют вам включать различные выражения, в том числе и объекты
datetime, непосредственно в строковые литералы:
print(f"{datetime.now():%B %d, %Y}") # вывод: "April 07, 2023"
Этот пример демонстрирует, как с помощью F-строк можно элегантно и кратко форматировать даты в коде.
Альтернативные методы и лучшие практики
Способ простого форматирования с помощью ctime
Метод
ctime() возвращает дату и время в виде хорошо читаемой строки.
print(datetime.now().ctime()) # "Fri Apr 7 14:23:01 2023"
Он не предоставляет широких возможностей настройки, но отлично подойдет для быстрого отображения временных меток.
Сравнение strftime и format()
Выбор между
strftime и методом
format() зависит от конкретной задачи и требований к коду. Если вам нужно сформатировать несколько переменных в одну строку,
format() может быть очень полезен:
current_time = datetime.now()
formatted_date = "{:%B %d, %Y}".format(current_time)
print(formatted_date) # вывод: "April 07, 2023"
Важное замечание: аргументы strftime обязательны
При использовании
strftime() важно указывать полный формат. Пропуск любого из спецификаторов может привести к отсутствию данных или ошибкам. Проверьте, соответствует ли результат вашим ожиданиям:
# Забыли указать время.
print(datetime.now().strftime("%B %d, %Y")) # вывод: "April 07, 2023" (время не указано!)
# Так гораздо лучше.
print(datetime.now().strftime("%B %d, %Y %H:%M:%S")) # "April 07, 2023 14:23:01"
Визуализация
Представьте объект Python datetime как коробку 📦. Его внешний вид можно схематически представить так:
Объект datetime (📦): 2023-04-07 14:23:01
А вот как он может выглядеть после форматирования:
formatted_date = datetime_object.strftime('%B %d, %Y %H:%M:%S')
И новый вид такой же коробки теперь выглядит так:
Отформатированная строка (🏷️): "April 07, 2023 14:23:01"
strftime работает как машинка для печати этикеток с датами, делая каждую дату уникальной и удобной для чтения.
Препятствия и надежные инструменты
Учет часовых поясов
Когда работаете с часовыми поясами, убедитесь, что ваш объект
datetime "осведомлен" о них. Для добавления временной зоны в строку формата используйте спецификатор
%z:
from datetime import timezone
now = datetime.now(timezone.utc)
print(now.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S%z")) # вывод: "2023-04-07 14:23:01+0000"
Локализация форматирования даты
Если вам требуется отобразить дату на другом языке, измените локализацию Python, предварительно убедившись, что ваша ОС поддерживает это.
Сложное форматирование дат с использованием сторонних библиотек
Для сложных задач форматирования дат можно воспользоваться такими библиотеками, как Arrow или dateutil (ссылки 6 и 7), которые расширяют стандартный функционал работы с датами:
import arrow
print(arrow.now().format('MMMM DD, YYYY')) # вывод: "April 07, 2023"
Полезные материалы
- datetime — Базовые типы даты и времени — документация Python 3.12.2 — официальная документация Python по использованию
strftimeи
strptime.
- Справочная шпаргалка по Python strftime — удобный справочник по форматированию дат в Python с помощью
strftime().
- Использование Python datetime для работы с датами и временем — Real Python — подробное руководство по работе с датами и временем в Python.
- PyFormat: Использование % и .format() на благо! — полезные советы по форматированию строк в Python.
- ISO 8601 – Википедия — международный стандарт записи даты и времени.
- Arrow: Лучшие даты и время для Python — документация Arrow 🏹 1.3.0 — альтернативная библиотека к
datetimeс расширенным функционалом.
- dateutil – мощные расширения для datetime — документация dateutil 2.8.2 — функции расширения стандартного модуля
datetime.
Антон Крылов
Python-разработчик