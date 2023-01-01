Преобразование datetime.date в UTC timestamp в Python

Быстрый ответ

Для преобразования объекта datetime.date в UTC timestamp в Python вам потребуется слить дату с временем полуночи, установить временную зону в UTC и затем преобразовать полученное в timestamp :

Python Скопировать код from datetime import datetime, timezone # Замените 'your_date' на ваш объект datetime.date utc_timestamp = datetime.combine(your_date, datetime.min.time(), tzinfo=timezone.utc).timestamp()

Ключевые шаги: Слейте дату с временем полуночи, используя datetime.combine() с datetime.min.time() . Установите временную зону в UTC с помощью tzinfo=timezone.utc и преобразуйте полученное в POSIX timestamp с помощью .timestamp() .

Мастерство использования

Как избежать путаницы с локальным временем

Чтобы получить чистый UTC timestamp, не учитывая локальное время, можно использовать calendar.timegm() :

Python Скопировать код import calendar from datetime import datetime # Для наивного объекта datetime.date naive_date = datetime(2023, 4, 1).date() # Зачем возиться с локальным временем, если можно использовать UTC? utc_timestamp = calendar.timegm(naive_date.timetuple())

Просто и понятно: UTC — это наличие гарантий, а calendar.timegm() — верный помощник в этом.

Как справиться с точностью при работе с числами с плавающей точкой

Для сохранения точности в ответственных ситуациях (например, при логгировании событий с точностью до наносекунд) в Python, где timestamp представлен числами с плавающей точкой:

Python Скопировать код from datetime import datetime, timezone from decimal import Decimal date = datetime(2023, 4, 1, tzinfo=timezone.utc) # Это уровень точности bordering on madness! timestamp = Decimal(date.timestamp())

Важный совет: Чтобы избежать потери точности, используйте Decimal при работе с timestamp.

В Python 3.3+ всё проще и элегантнее

Начиная с Python 3.3, появился метод datetime.timestamp() для упрощения преобразования объектов даты-времени, учитывающих временные зоны, в timestamp:

Python Скопировать код from datetime import datetime, timezone # Ощутите на вкус aware_datetime в его великолепии aware_datetime = datetime(2023, 4, 1, 12, 34, 56, tzinfo=timezone.utc) # Получите POSIX timestamp, и это будет и наглядно, и с заботой о коде posix_timestamp = aware_datetime.timestamp()

Существенное преимущество Python 3.3+: Метод datetime.timestamp() облегчает процесс конвертации.

Чтение исторических данных и учёт перехода на летнее время

Учет исторических дат, а также перестановка часов на летнее время может усложнить обработку данных. Но модуль pytz облегчает этот процесс:

Python Скопировать код from datetime import datetime, timezone import pytz # Глубокий и обдуманный подход к определению временной зоны на основе истории aware_datetime = datetime(2023, 4, 1, 12, tzinfo=pytz.timezone('Europe/London')) # Полученный POSIX timestamp спасет вас от лишнего головоломства с историей posix_timestamp = aware_datetime.timestamp()

Важное замечание: Для учёта исторических корректировок и високосных секунд используйте pytz .

Как выжить и преуспеть, имея дело с устаревшим кодом Python 2

Если вам приходится работать с Python 2, преобразование в UTC timestamp требует особого подхода.

Как избежать проблем с time.mktime

Функция time.mktime() может ошибочно учитывать местное время. Используйте calendar.timegm() в Python 2, чтобы избежать подобных проблем:

Python Скопировать код import calendar from datetime import datetime naive_date = datetime(2023, 4, 1) # Ощутите вкус UTC и его влияние на поведение вашего кода! utc_timestamp = calendar.timegm(naive_date.utctimetuple())

Мудрость опыта: calendar.timegm() поможет избежать ошибок с UTC в Python 2.

Используйте total_seconds из timedelta для расчёта временных различий

В Python 2 для вычисления временных различий следует использовать метод total_seconds() из класса timedelta :

Python Скопировать код from datetime import datetime, timedelta # Сфокусируйтесь, timedelta здесь командует time_difference = datetime(2023, 4, 1) – datetime(1970, 1, 1) # Преобразуйте разницу в секунды легко и естественно, хотя на деле это и не всегда просто posix_timestamp = int(time_difference.total_seconds())

Слово опыта: Для надежного отображения промежутков времени используйте timedelta.total_seconds() .

Визуализация

Представьте себе захватывающее путешествие во времени. Вы отправляете письмо (💌) по часовым поясам навстречу UTC (🌐) – нашей конечной цели. Ваша местная дата (📅):

Markdown Скопировать код 2023-04-01

Примените UTC timestamp 🕒 в Python для достижения требуемой точности:

Python Скопировать код # Модули datetime и calendar в Python – это наше волшебное средство для синхронизации времени import datetime, calendar # Наше 'письмо' – это местная дата local_date = datetime.date(2023, 4, 1) # Прошедя сквозь 'временной туннель' Python, мы прибываем к вратам UTC timestamp = calendar.timegm(local_date.timetuple())

