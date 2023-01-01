Преобразование datetime.date в UTC timestamp в Python
Быстрый ответ
Для преобразования объекта
datetime.date в UTC timestamp в Python вам потребуется слить дату с временем полуночи, установить временную зону в UTC и затем преобразовать полученное в
timestamp:
from datetime import datetime, timezone
# Замените 'your_date' на ваш объект datetime.date
utc_timestamp = datetime.combine(your_date, datetime.min.time(), tzinfo=timezone.utc).timestamp()
Ключевые шаги: Слейте дату с временем полуночи, используя
datetime.combine() с
datetime.min.time(). Установите временную зону в UTC с помощью
tzinfo=timezone.utc и преобразуйте полученное в POSIX timestamp с помощью
.timestamp().
Мастерство использования
Как избежать путаницы с локальным временем
Чтобы получить чистый UTC timestamp, не учитывая локальное время, можно использовать
calendar.timegm():
import calendar
from datetime import datetime
# Для наивного объекта datetime.date
naive_date = datetime(2023, 4, 1).date()
# Зачем возиться с локальным временем, если можно использовать UTC?
utc_timestamp = calendar.timegm(naive_date.timetuple())
Просто и понятно: UTC — это наличие гарантий, а
calendar.timegm() — верный помощник в этом.
Как справиться с точностью при работе с числами с плавающей точкой
Для сохранения точности в ответственных ситуациях (например, при логгировании событий с точностью до наносекунд) в Python, где
timestamp представлен числами с плавающей точкой:
from datetime import datetime, timezone
from decimal import Decimal
date = datetime(2023, 4, 1, tzinfo=timezone.utc)
# Это уровень точности bordering on madness!
timestamp = Decimal(date.timestamp())
Важный совет: Чтобы избежать потери точности, используйте
Decimal при работе с timestamp.
В Python 3.3+ всё проще и элегантнее
Начиная с Python 3.3, появился метод
datetime.timestamp() для упрощения преобразования объектов даты-времени, учитывающих временные зоны, в timestamp:
from datetime import datetime, timezone
# Ощутите на вкус aware_datetime в его великолепии
aware_datetime = datetime(2023, 4, 1, 12, 34, 56, tzinfo=timezone.utc)
# Получите POSIX timestamp, и это будет и наглядно, и с заботой о коде
posix_timestamp = aware_datetime.timestamp()
Существенное преимущество Python 3.3+: Метод
datetime.timestamp() облегчает процесс конвертации.
Чтение исторических данных и учёт перехода на летнее время
Учет исторических дат, а также перестановка часов на летнее время может усложнить обработку данных. Но модуль
pytz облегчает этот процесс:
from datetime import datetime, timezone
import pytz
# Глубокий и обдуманный подход к определению временной зоны на основе истории
aware_datetime = datetime(2023, 4, 1, 12, tzinfo=pytz.timezone('Europe/London'))
# Полученный POSIX timestamp спасет вас от лишнего головоломства с историей
posix_timestamp = aware_datetime.timestamp()
Важное замечание: Для учёта исторических корректировок и високосных секунд используйте
pytz.
Как выжить и преуспеть, имея дело с устаревшим кодом Python 2
Если вам приходится работать с Python 2, преобразование в UTC timestamp требует особого подхода.
Как избежать проблем с time.mktime
Функция
time.mktime() может ошибочно учитывать местное время. Используйте
calendar.timegm() в Python 2, чтобы избежать подобных проблем:
import calendar
from datetime import datetime
naive_date = datetime(2023, 4, 1)
# Ощутите вкус UTC и его влияние на поведение вашего кода!
utc_timestamp = calendar.timegm(naive_date.utctimetuple())
Мудрость опыта:
calendar.timegm() поможет избежать ошибок с UTC в Python 2.
Используйте total_seconds из timedelta для расчёта временных различий
В Python 2 для вычисления временных различий следует использовать метод
total_seconds() из класса
timedelta:
from datetime import datetime, timedelta
# Сфокусируйтесь, timedelta здесь командует
time_difference = datetime(2023, 4, 1) – datetime(1970, 1, 1)
# Преобразуйте разницу в секунды легко и естественно, хотя на деле это и не всегда просто
posix_timestamp = int(time_difference.total_seconds())
Слово опыта: Для надежного отображения промежутков времени используйте
timedelta.total_seconds().
Визуализация
Представьте себе захватывающее путешествие во времени. Вы отправляете письмо (💌) по часовым поясам навстречу UTC (🌐) – нашей конечной цели. Ваша местная дата (📅):
2023-04-01
Примените
UTC timestamp 🕒 в Python для достижения требуемой точности:
# Модули datetime и calendar в Python – это наше волшебное средство для синхронизации времени
import datetime, calendar
# Наше 'письмо' – это местная дата
local_date = datetime.date(2023, 4, 1)
# Прошедя сквозь 'временной туннель' Python, мы прибываем к вратам UTC
timestamp = calendar.timegm(local_date.timetuple())
UTC Timestamp (🕒): 1679712000
// Точность нашего временного путешествия подтверждена, мы успешно достигли UTC
Добро пожаловать в
точное путешествие во времени 🌐✉️🕒!
Полезные материалы
- datetime — Основные типы даты и времени — документация Python 3.12.2 — Незаменимый источник знаний по работе с модулем datetime в Python.
- Epoch Converter – Конвертер Unix Timestamp — Ваш главный помощник при проверке правильности преобразований.
- ISO 8601 – Википедия — Введение в международный стандарт записи даты и времени.
- Arrow: Улучшенные даты и время для Python — документация Arrow 🏹 1.3.0 — Возьмите под управление библиотеку DateTime.
- dateutil – мощные расширения для datetime — документация dateutil 2.8.2 — Усовершенствуйте свой код мощными инструментами работы с датой и временем.
- Справочная шпаргалка Python strftime — Ваш навигатор в мире форматирования даты и времени в Python.
- База данных временных зон — Актуальные данные о временных зонах для вашей программы.
Антон Крылов
Python-разработчик