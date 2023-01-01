Преобразование числа в 8-битный бинарный код в Python#Основы Python #Типы данных #Переменные и операторы
Быстрый ответ
Функция
format() позволит сохранить ведущие нули при преобразовании в бинарный формат. Для этого используйте шаблон
'{:08b}'.format(number), подстроив значение
08 под необходимую длину бинарной строки.
binary_padded = '{:08b}'.format(5)
print(binary_padded) # Результат: '00000101', так как это бинарное представление числа 5
Форматированные строковые литералы (f-строки)
С версии Python 3.6 доступны f-строки, позволяющие воспользоваться более лаконичным синтаксисом форматирования строк:
number = 5
binary_padded = f"{number:08b}"
print(binary_padded) # Результат: '00000101', при этом ведущие нули сохранились!
Отметьте
08b, задающее форматирование числа в виде восьмиразрядного двоичного числа.
Мини-язык спецификации формата
Мини-язык спецификации формата облегчает задачу форматирования строк:
number = 5
width = 8
binary_padded = format(number, f'#0{width + 2}b')[2:]
print(binary_padded) # Результат: '00000101' — без лишнего префикса '0b'
В этом примере используется метод, отсекающий префикс
0b, чтобы получить нужный результат.
Визуализация
Представьте контейнер (📦), который мы заполняем, устанавливая определённую ширину слотов (🎚️):
container = format(value, '0{}b'.format(width))
Каждый слот содержит бит, а
format() определяет необходимую ширину (🎚️):
Значение: 2 (в десятичной системе)
Ширина: 8 (слотов)
Бинарное представление с сохранением ведущих нулей:
📦[ 0 0 0 0 0 0 1 0 ] // Понятно? Визуализация становится нагляднее с использованием кубиков!
Ширина является постоянной и обеспечивает единообразие представления.
Обратите внимание на производительность
Если важно экономить время, лучше использовать f-строки или функцию
format() напрямую, так как они обычно работают быстрее наследного способа форматирования с
%.
Взгляд на Python 2
Любителям Python 2 следует добавить
0 перед строкой формата:
binary_padded = '{0:08b}'.format(5)
print(binary_padded) # Совместимость с Python 2.x, Результат: '00000101'
Особенности работы со специфическими случаями
Адаптивная дополнительная заполнение для переменной длины
Если длина бинарной строки изменяется, отрегулируйте заполнение в соответствии с потребностями:
numbers = [5, 50, 500]
binaries_padded = ['{:08b}'.format(num).rjust(max_length, '0') for num in numbers]
print(binaries_padded) # Получаем список отформатированных бинарных чисел с сохранением ведущих нулей
Изящное удаление префикса '0b'
Чтобы избежать манипуляций со срезами при удалении
bin(x)[2:], используйте опцию
#:
binary_clean = format(number, '#010b')[2:]
print(binary_clean) # Результат получается чистым и без префикса '0b': '00000101'
Встречайте методы zfill и rjust: Ваши новые помощники при работе с бинарными строками
Методы
zfill и
rjust строк помогут заполнить строку ведущими нулями:
Помощник zfill:
binary_zfilled = bin(5)[2:].zfill(8)
print(binary_zfilled) # Результат: '00000101', строка заполнилась ведущими нулями!
Владеющий справа rjust:
binary_rjusted = bin(5)[2:].rjust(8, '0')
print(binary_rjusted) # Результат: '00000101', с ведущими нулями. Всё работает!
Оба метода эффективно справляются с целью заполнения; выбирайте тот или иной в зависимости от конкретной ситуации.
Антон Крылов
Python-разработчик