Преобразование числа в 8-битный бинарный код в Python

Быстрый ответ

Функция format() позволит сохранить ведущие нули при преобразовании в бинарный формат. Для этого используйте шаблон '{:08b}'.format(number) , подстроив значение 08 под необходимую длину бинарной строки.

Python Скопировать код binary_padded = '{:08b}'.format(5) print(binary_padded) # Результат: '00000101', так как это бинарное представление числа 5

Форматированные строковые литералы (f-строки)

С версии Python 3.6 доступны f-строки, позволяющие воспользоваться более лаконичным синтаксисом форматирования строк:

Python Скопировать код number = 5 binary_padded = f"{number:08b}" print(binary_padded) # Результат: '00000101', при этом ведущие нули сохранились!

Отметьте 08b , задающее форматирование числа в виде восьмиразрядного двоичного числа.

Мини-язык спецификации формата

Мини-язык спецификации формата облегчает задачу форматирования строк:

Python Скопировать код number = 5 width = 8 binary_padded = format(number, f'#0{width + 2}b')[2:] print(binary_padded) # Результат: '00000101' — без лишнего префикса '0b'

В этом примере используется метод, отсекающий префикс 0b , чтобы получить нужный результат.

Визуализация

Представьте контейнер (📦), который мы заполняем, устанавливая определённую ширину слотов (🎚️):

Python Скопировать код container = format(value, '0{}b'.format(width))

Каждый слот содержит бит, а format() определяет необходимую ширину (🎚️):

Markdown Скопировать код Значение: 2 (в десятичной системе) Ширина: 8 (слотов)

Markdown Скопировать код Бинарное представление с сохранением ведущих нулей: 📦[ 0 0 0 0 0 0 1 0 ] // Понятно? Визуализация становится нагляднее с использованием кубиков!

Ширина является постоянной и обеспечивает единообразие представления.

Обратите внимание на производительность

Если важно экономить время, лучше использовать f-строки или функцию format() напрямую, так как они обычно работают быстрее наследного способа форматирования с % .

Взгляд на Python 2

Любителям Python 2 следует добавить 0 перед строкой формата:

Python Скопировать код binary_padded = '{0:08b}'.format(5) print(binary_padded) # Совместимость с Python 2.x, Результат: '00000101'

Особенности работы со специфическими случаями

Адаптивная дополнительная заполнение для переменной длины

Если длина бинарной строки изменяется, отрегулируйте заполнение в соответствии с потребностями:

Python Скопировать код numbers = [5, 50, 500] binaries_padded = ['{:08b}'.format(num).rjust(max_length, '0') for num in numbers] print(binaries_padded) # Получаем список отформатированных бинарных чисел с сохранением ведущих нулей

Изящное удаление префикса '0b'

Чтобы избежать манипуляций со срезами при удалении bin(x)[2:] , используйте опцию # :

Python Скопировать код binary_clean = format(number, '#010b')[2:] print(binary_clean) # Результат получается чистым и без префикса '0b': '00000101'

Встречайте методы zfill и rjust: Ваши новые помощники при работе с бинарными строками

Методы zfill и rjust строк помогут заполнить строку ведущими нулями:

Помощник zfill:

Python Скопировать код binary_zfilled = bin(5)[2:].zfill(8) print(binary_zfilled) # Результат: '00000101', строка заполнилась ведущими нулями!

Владеющий справа rjust:

Python Скопировать код binary_rjusted = bin(5)[2:].rjust(8, '0') print(binary_rjusted) # Результат: '00000101', с ведущими нулями. Всё работает!

Оба метода эффективно справляются с целью заполнения; выбирайте тот или иной в зависимости от конкретной ситуации.

