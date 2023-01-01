Преобразование Boolean в числа в Pandas: быстрый способ

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для того чтобы быстро преобразовать булевы значения в целочисленные в Pandas DataFrame, применяется метод df.astype(int) для всего DataFrame или df['col'].astype(int) для определенного столбца. В результате: True становится равным 1, а False — 0.

Python Скопировать код # По отдельности для столбца: df['col'] = df['col'].astype(int) # Для всего DataFrame: df = df.astype(int)

Дополнительные методы и приемы

Краткость: умножение на 1

Преобразовать DataFrame или показатель в столбце можно следующим образом:

Python Скопировать код # Умножаем содержимое столбца на 1: df['col'] = df['col'] * 1 # Применяем для всего DataFrame: df = df * 1

Это стильное и эффективное решение для конвертации булевых значений, которое не требует смены типа данных.

Четкость во взаимодействии: замена с явным указанием намерений

Пользуйтесь df.replace() , чтобы ясно выразить свои намерения перед коллегами:

Python Скопировать код df.replace({False: 0, True: 1}, inplace=True)

Аналогично смене амплитуды волны при сохранении её частоты!

Неявные преобразования: работаем с булевыми значениями в их прямом виде

Python уже интерпретирует True как 1 и False как 0, это полезно для многих операций:

Python Скопировать код result = sum(df['col']) # Интуитивно понятное решение!

Такой код удобен для различных аналитических целей.

Проверка после преобразования

Обязательно проверьте результаты преобразований:

Python Скопировать код # Проверяем типы данных: print(df.dtypes)

Тщательная проверка — залог успешной работы!

Визуализация

Рассмотрите DataFrame как переключатель света, отображающий True/False в виде 1/0:

Python Скопировать код df.replace({False: 0, True: 1})

До: тьма [💡(False), 💡(False), 💡(True)] После: свет [0, 0, 1]

Включаем свет понимания!

Углубляемся

Несколько трюков: np.where

Измените значения с помощью numpy.where :

Python Скопировать код import numpy as np df['col'] = np.where(df['col'], 1, 0) # Мастерство управления вашим DataFrame

Идеально подходит для сложных условных изменений.

Используем функцию: df.apply

Python Скопировать код df['col'] = df['col'].apply(lambda x: 1 if x else 0) # Философский вопрос: быть 1 или не быть

Ваш персонализированный инструмент для работы с DataFrame.

Построение карты данных: df.map

Ясное отображение значений:

Python Скопировать код df['col'] = df['col'].map({False: 0, True: 1}) # Прямой путь к цели!

Прозрачная схема решения задачи.

Будьте бдительны: частые ошибки

При преобразовании данных можно столкнуться с:

Непреднамеренным изменением столбцов, которые не предполагалось изменять.

Пропуском обработки нулей или данных, не являющихся булевыми значениями.

Случайной потерей важных данных при выполнении операций inplace.

