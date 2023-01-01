Преобразование бинарной строки в обычную в Python3

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для декодирования двоичной строки используйте функцию int(binary_chunk, 2) для преобразования 8-битных последовательностей в целые числа, а потом перевести их в символы с помощью функции chr() . Наконец, соедините получившиеся символы в строку при помощи генератора списка:

Python Скопировать код binary_string = '0100100001100101011011000110110001101111' normal_string = ''.join(chr(int(binary_string[i:i+8], 2)) for i in range(0, len(binary_string), 8)) print(normal_string) # Вывод: Hello

Кодирование и декодирование подробно

Как получить двоичное представление текста

Для понимания получения двоичной строки займемся изучением преобразования текстовой строки в двоичные данные. Такой процесс носит название кодирования:

Python Скопировать код text = 'Hello' binary_encoded = text.encode('ascii') print(binary_encoded) # Вывод: b'Hello'

Функция encode() требует явного указания параметра кодировки символов. Наиболее распространенные варианты – 'ascii' и 'utf-8' , причем последняя поддерживает бОльшее количество символов.

Перевод двоичных данных обратно в текст

Декодирование обратно превращает двоичные данные в читаемый текст. При данной операции необходимо использовать ту же кодировку, что и при кодировании:

Python Скопировать код binary_text = b'0100100001100101011011000110110001101111' normal_text = binary_text.decode('utf-8') print(normal_text) # Вывод: Hello

Важность префикса 'b'

Префикс 'b' в Python означает, что речь идет о бинарных данных. Он добавляется при кодировании и убирается при декодировании.

Как работать с нестандартными кодировками

Если вам нужно использовать не-ASCII символы или иные кодировки, в Python предусмотрен модуль codecs:

Python Скопировать код import codecs # Для экзотических кодировок типа 'hex' или 'base64': binary_string = '68656c6c6f' # 'hello' в шестнадцатеричном коде normal_string = codecs.decode(binary_string, 'hex').decode('utf-8') print(normal_string) # Вывод: hello

Визуализация

Преобразуем двоичный код в текст, чтобы увидеть его действия:

Markdown Скопировать код Двоичная строка (🔒): "01101100 01101111 01110110 01100101" Текстовая строка (💎): "любовь"

Для конвертации применим функции int() и chr() в Python3:

Python Скопировать код # Волшебный ключ, который открыл двоичный замок normal_string = ''.join(chr(int(b, 2)) for b in binary_string.split()) # И вуаля – перед нами текстовая строка.

Таков обычный способ, согласно которому любой двоичный код может быть преобразован в сообщение.

Внимание! Продвинутые случаи и неожиданности

Дополнение двоичных строк нулями

В двоичных строках Редко встречается дополнительный ноль для выравнивания до 8 бит. В таком случае его следует либо обрезать, либо мы должны это учесть при преобразовании:

Python Скопировать код binary_string_padded = '0011000100110010' # Здесь нули, судя по всему, лишние... binary_string = binary_string_padded.lstrip('0') # Удаляем начальные нули # Продолжаем конвертацию

Специальные символы, эмодзи и UTF-8

Работайте с кодировкой 'utf-8' для строк, включающих специальные символы или эмодзи . Это поможет избежать ошибок кодирования:

Python Скопировать код special_string = 'Привет, 🌍!' binary_encoded = special_string.encode('utf-8') # Кодирование в байты normal_string = binary_encoded.decode('utf-8') # Декодирование назад в строку

Как справиться с исключениями, если данные ошибочны

Если в исходной двоичной строке возникнут ошибки, актуально использовать блоки try-except для отлова исключений:

Python Скопировать код try: # Процесс конвертации except ValueError: print("Введены некорректные двоичные данные.") except TypeError: print("Введено значение, не являющееся бинарным.")

