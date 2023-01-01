Преобразование байтов в строку без decode в Python 3
Быстрый ответ
Ошибка
'str' object has no attribute 'decode' возникает при попытке декодирования строки, уже идущей в формате Unicode в Python 3. Следует помнить, что декодирование применяется только к байтовым строкам. Используйте метод
.encode(), чтобы преобразовать строку в
bytes:
# Преобразовываем строку в байты
encoded = "Злой план".encode('utf-8')
А метод
.decode() для обратной процедуры – преобразования
bytes в строку:
# Декодируем байты обратно в строку
decoded = b"Злой план".decode('utf-8')
Для преобразования байтов в строку можно также использовать конструктор
str(byte_data, 'encoding') или метод
bytes_object.decode('utf-8'), если нужно указать конкретную кодировку.
Выживаем в океане байтов в Python 3
От Python 2 к Python 3: пристегните ремни!
Python 3 изменил подход к работе со строками и байтовыми данными. В Python 2 активно использовался метод
.decode(), тогда как теперь строки в Python 3 по умолчанию представлены в формате Unicode.
Не шаг назад: заголовки электронных писем в Python 3
При проектировании парсера электронной почты можно столкнуться с тем, что заголовки писем приходят в виде байтов, хотя вам потребуются строки. В таких случаях Python 3 придёт на помощь:
# Эффективное преобразование байтов в строку в Python 3
header_data = str(data[1][0][1], 'utf-8')
Компромисс в угоду старым временам
Если вам приходится работать с библиотеками, которые ожидают использования
.decode() (например, PyJWT < 2.0.0), делайте всё возможное, чтобы обрабатываемые данными были байтами, а не строками:
# Обеспечиваем совместимость даже с устаревшими библиотеками
if isinstance(token, str):
token = token.encode('utf-8')
decoded_token = token.decode('utf-8')
Если без
.decode() не обойтись, то можно закрепить версию
1.7.1 в
requirements.txt.
Осваиваем искусство кодирования в Python 3
Кодирование преобразует
str в
bytes. Декодирование выполняет обратное преобразование.
Работайте внимательно: как профессионалы обращаются с данными
Работа с типами данных в Python 3, ориентированным на Unicode, упрощает обработку информации:
# Кодируем данные в байты
encoded_data = 'Данные для кодирования'.encode()
# Декодируем данные обратно в строку
decoded_data = encoded_data.decode('utf-8')
Такой подход позволяет избегать ошибок типизации данных.
Не вредите строке!
При попытке декодировать уже декодированную строку в Python 3 произойдёт ошибка:
# Python 3 вежливо напоминает, что строка уже в формате Unicode
try:
'Уже Unicode'.decode('utf-8')
except AttributeError as e:
print(f"Упс! {e}")
Чтобы избежать ошибок, проверьте тип данных перед кодированием или декодированием.
Визуализация
Можно представить строки в Python как книги в библиотеке:
Книга Python 2 (📗): Необходимо 'decode', чтобы прочесть (🔤➡️🔣)
Книга Python 3 (📘): Текст уже доступен (🔤)
Когда вы пытаетесь декодировать строку в Python 3, происходит следующее:
'привет'.decode('utf-8') # Как будто вы попросили перевести книгу, написанную на вашем языке!
И получаете ошибку:
📘: 'str' object has no attribute 'decode'
# Python 3 сообщает вам: "Но это уже на вашем языке!"
Не забывайте, в Python 3 все строки уже в формате Unicode.
decode вам больше не нужен!
Unicode versus UTF-8: эпическая битва
Теория строк: Unicode
Python 3 использует Unicode для представления строк, что обеспечивает поддержку символов из любой культуры.
UTF-8: ваш надёжный проводник
UTF-8 представляет из себя универсальную систему кодирования символов. Будьте готовы к тому, что вам придется работать с разными видами кодировки:
# Если вам нужен UTF-16, то нужно его декодировать!
decoded = b'\xff\xfeA\x00'.decode('utf-16')
Сообщение, закодированное в UTF-16, декодируется обратно в строку Python 3.
Хаос веб-приложений: ошибки кодировки
Веб-приложения работают с данными самых разных видов и размеров. Кодирование и декодирование должны производиться осторожно, чтобы избежать повреждения данных и угроз безопасности.
Антон Крылов
Python-разработчик