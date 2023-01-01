Преобразование байтов в строку без decode в Python 3

Быстрый ответ

Ошибка 'str' object has no attribute 'decode' возникает при попытке декодирования строки, уже идущей в формате Unicode в Python 3. Следует помнить, что декодирование применяется только к байтовым строкам. Используйте метод .encode() , чтобы преобразовать строку в bytes :

Python Скопировать код # Преобразовываем строку в байты encoded = "Злой план".encode('utf-8')

А метод .decode() для обратной процедуры – преобразования bytes в строку:

Python Скопировать код # Декодируем байты обратно в строку decoded = b"Злой план".decode('utf-8')

Для преобразования байтов в строку можно также использовать конструктор str(byte_data, 'encoding') или метод bytes_object.decode('utf-8') , если нужно указать конкретную кодировку.

Выживаем в океане байтов в Python 3

От Python 2 к Python 3: пристегните ремни!

Python 3 изменил подход к работе со строками и байтовыми данными. В Python 2 активно использовался метод .decode() , тогда как теперь строки в Python 3 по умолчанию представлены в формате Unicode.

Не шаг назад: заголовки электронных писем в Python 3

При проектировании парсера электронной почты можно столкнуться с тем, что заголовки писем приходят в виде байтов, хотя вам потребуются строки. В таких случаях Python 3 придёт на помощь:

Python Скопировать код # Эффективное преобразование байтов в строку в Python 3 header_data = str(data[1][0][1], 'utf-8')

Компромисс в угоду старым временам

Если вам приходится работать с библиотеками, которые ожидают использования .decode() (например, PyJWT < 2.0.0), делайте всё возможное, чтобы обрабатываемые данными были байтами, а не строками:

Python Скопировать код # Обеспечиваем совместимость даже с устаревшими библиотеками if isinstance(token, str): token = token.encode('utf-8') decoded_token = token.decode('utf-8')

Если без .decode() не обойтись, то можно закрепить версию 1.7.1 в requirements.txt .

Осваиваем искусство кодирования в Python 3

Кодирование преобразует str в bytes . Декодирование выполняет обратное преобразование.

Работайте внимательно: как профессионалы обращаются с данными

Работа с типами данных в Python 3, ориентированным на Unicode, упрощает обработку информации:

Python Скопировать код # Кодируем данные в байты encoded_data = 'Данные для кодирования'.encode() # Декодируем данные обратно в строку decoded_data = encoded_data.decode('utf-8')

Такой подход позволяет избегать ошибок типизации данных.

Не вредите строке!

При попытке декодировать уже декодированную строку в Python 3 произойдёт ошибка:

Python Скопировать код # Python 3 вежливо напоминает, что строка уже в формате Unicode try: 'Уже Unicode'.decode('utf-8') except AttributeError as e: print(f"Упс! {e}")

Чтобы избежать ошибок, проверьте тип данных перед кодированием или декодированием.

Визуализация

Можно представить строки в Python как книги в библиотеке:

Markdown Скопировать код Книга Python 2 (📗): Необходимо 'decode', чтобы прочесть (🔤➡️🔣) Книга Python 3 (📘): Текст уже доступен (🔤)

Когда вы пытаетесь декодировать строку в Python 3, происходит следующее:

Python Скопировать код 'привет'.decode('utf-8') # Как будто вы попросили перевести книгу, написанную на вашем языке!

И получаете ошибку:

Markdown Скопировать код 📘: 'str' object has no attribute 'decode' # Python 3 сообщает вам: "Но это уже на вашем языке!"

Не забывайте, в Python 3 все строки уже в формате Unicode. decode вам больше не нужен!

Unicode versus UTF-8: эпическая битва

Теория строк: Unicode

Python 3 использует Unicode для представления строк, что обеспечивает поддержку символов из любой культуры.

UTF-8: ваш надёжный проводник

UTF-8 представляет из себя универсальную систему кодирования символов. Будьте готовы к тому, что вам придется работать с разными видами кодировки:

Python Скопировать код # Если вам нужен UTF-16, то нужно его декодировать! decoded = b'\xff\xfeA\x00'.decode('utf-16')

Сообщение, закодированное в UTF-16, декодируется обратно в строку Python 3.

Хаос веб-приложений: ошибки кодировки

Веб-приложения работают с данными самых разных видов и размеров. Кодирование и декодирование должны производиться осторожно, чтобы избежать повреждения данных и угроз безопасности.

