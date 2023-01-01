Преобразование 2D массива float в int с NumPy: методы
Быстрый ответ
Чтобы быстро преобразовать двумерный массив вещественных чисел в массив целых чисел с использованием NumPy, используйте метод
astype(int). Для иллюстрации рассмотрим следующий пример:
import numpy as np
float_array = np.array([[1\.7, 2.5], [3\.1, 4.8]])
int_array = float_array.astype(int) # Обрезаем дробную часть
Результатом выполнения данного кода будет массив
[[1 2] [3 4]] – десятичные дроби исчезли, обрезка прошла без округления.
Управление процессом преобразования и округления
Если вы хотите контролировать процесс преобразования, существуют дополнительные методы округления:
np.rint,
np.floor,
np.ceil,
np.trunc. Эти функции позволяют выбрать желаемый метод округления до преобразования типа.
# Округляем до ближайшего целого и затем выполняем преобразование
rounded_array = np.rint(float_array).astype(int)
Такой подход позволяет точно контролировать механизм округления. Благодаря этому, вы можете управлять каждым шагом преобразования!
Производительность и сохранение структуры
При преобразовании типов важно обязательно сохранять размерность и структуру массива, это касается корректной обработки данных. Использование
astype гарантирует выполнение этих условий и оптимизирует процесс по производительности. Если вы хотите преобразовать уже существующий массив NumPy, можно вызвать
astype(copy=False) и тем самым избежать ненужного копирования.
int_array = float_array.astype(int, copy=False) # Сэкономим время и ресурсы
Этот подход обеспечивает высокую эффективность обработки данных, что особенно важно при работе с большими объемами данных.
Визуализация
Представим исходный двумерный массив вещественных чисел в виде капель воды (💧), где каждая обладает своим уникальным объемом:
Двумерный массив вещественных чисел (💧): [[1\.9, 2.5], [3\.1, 4.7]]
Применив к нему метод
.astype() из NumPy, мы преобразуем капли (💧) в круглые шарики (🔵), которые символизируют целые числа:
int_array = float_array.astype(int)
И получим в итоге:
Двумерный массив целых чисел (🔵): [[1, 2], [3, 4]]
# Каждая капля (💧) преобразовалась в шарик (🔵). Теперь у нас только целые числа!
Таким образом, каждое вещественное число переходит в стадию наиближайшего меньшего целого числа.
Альтернативные варианты
Есть и другие способы реализовать преобразование типов кроме
astype, например,
np.asarray с параметром
dtype=int — менее известный, но вполне эффективный метод преобразования.
int_array = np.asarray(float_array, dtype=int)
Этот метод отлично подойдет, если ваши данные не являются массивами NumPy; он позволяет выполнять преобразование и изменение типа данных одновременно.
Особые случаи: Нюансы преобразования
Следует учесть, что при переводе вещественных чисел в целые возможна потеря точности — десятые доли исчезнут навсегда. Все числа, в особенности отрицательные, следует преобразовывать с особой осторожностью.
negative_floats = np.array([[-1.7, -2.5], [-3.1, -4.8]])
int_array = np.floor(negative_floats).astype(int) # С отрицательными числами все по-другому
Выбирайте метод округления, который максимально отвечает требованиям вашего набора данных.
Екатерина Громова
аналитик данных