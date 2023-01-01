Правило \d в регулярных выражениях Python: анализ примеров

Быстрый ответ

Действительно, \d в регулярных выражениях соответствует любой цифре (0-9). В Python это выглядит так:

Python Скопировать код import re # Находим цифры re.findall(r'\d', 'Пример123') # Результат: ['1', '2', '3']

\d помогает найти не только латинские цифры. Он также распознаёт цифры из любых символьных систем Юникода, не только латинские.

Когда \d выходит за рамки 0-9

В Python 3 \d не ограничивает себя диапазоном от 0 до 9 и в состоянии опознать цифровые символы из Юникода, в то числе и те, что не являются латинскими. К примеру, восточноарабские цифры (٠‎ ١‎ ٢‎ ٣‎ ٤‎ ٥‎ ٦‎ ٧‎ ٨‎ ٩) тоже будут находиться:

Python Скопировать код # \d учится понимать разные языки! re.findall(r'\d', '١٢٣') # Возвращает ['١', '٢', '٣']

Ограничение области действия

Если вам нужны только ASCII-цифры (0-9), то используйте класс символов для их указания:

Python Скопировать код # Возвращаемся к классике re.findall(r'[0-9]', 'Пример١٢٣123') # Возвращает ['1', '2', '3'] – всё просто!

Искусство подсчёта цифр

Чтобы найти последовательность цифр, например, три идущие подряд, используйте квантификаторы вместе с \d :

Python Скопировать код # Цифры, вы теперь наши! re.findall(r'\d{3}', 'Пример123456') # Возвращает ['123', '456']

Визуализация

Можете представить \d как агента, который выискивает цифры (🕵️). Когда он отправляется в толпу символов, он находит цифровые последовательности:

Символы Цели мистера \d а б в 1 2 3 ! @ # 🕵️ -> [1, 2, 3]

Используя \d , вы нацеливаетесь на цифры:

Разъяснение путаницы с \d

Мифы в духе " \d находит только цифры на нечётных позициях" – это городские легенды, на них полагаться не стоит. Давайте разберём их подробно:

Странные моменты с \d

Непредсказуемое поведение \d часто связано с особенностями текстового редактора или плагина для работы с регулярными выражениями, а не с особенностями Python или самими регулярными выражениями. Это как сравнивать покупное и домашнее печенье.

Настройки подсветки синтаксиса в терминале могут создавать иллюзию, затрудняя восприятие регулярных выражений. Не позволяйте таким манипуляциям вводить вас в заблуждение!

Когда вы просите помощи, важно описать полную картину, т.е. предоставить полное регулярное выражение. Нельзя определить неисправность автомобиля, не слушая его «голоса».

Динамика: \d и метасимволы

Комбинация \d с другими метасимволами регулярных выражений создаёт настоящую детективную загадку:

Цифра, за которой следует буквенный символ: Python Скопировать код re.findall(r'\d\w', '12abc 34def') # ['2a', '4d']

Цифра в начале строки: Python Скопировать код re.search(r'^\d', 'abc 123') # Результат: не найдено re.search(r'^\d', '123 abc') # Найдено: <re.Match object; span=(0, 1), match='1'>

