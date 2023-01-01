Правильное использование self и методов класса в Python

Быстрый ответ

Для устранения ошибки TypeError: Missing 1 required positional argument: 'self' , необходимо сначала создать экземпляр класса, затем вызвать его метод:

Python Скопировать код class MyClass: def my_method(self): print("Здравствуйте") # Правильное применение: bob_the_object = MyClass() # Познакомьтесь, это Боб – экземпляр класса. bob_the_object.my_method() # Бобу поручено поприветствовать вас!

Вызов метода через экземпляр класса bob_the_object.my_method() корректно связывает self с объектом bob_the_object .

Параметр self в контексте вызываемого метода обозначает экземпляр класса. Если забыть присвоить объект переменной self , то мы получим TypeError, так как Python благодаря методу экземпляра автоматически и ожидает self .

Последствия отсутствия self

Пропуск self при вызове метода класса экземпляра приведет к ошибке. Это эквивалентно попытке использовать метод класса вместо экземпляра, что является семантически некорректным для нестатических методов.

Создание экземпляров при помощи конструкторов классов

Конструктор __init__ важен, так как с помощью self производится инициализация атрибутов экземпляра:

Python Скопировать код class MyClass: def __init__(self, data): self.data = data # Вот так атрибут 'data' становится частью 'self'

Это позволяет создавать объекты с уникальными данными и обеспечивает возможность самому объекту контролировать свое внутреннее состояние.

Доступ к атрибутам экземпляра через self

С помощью self осуществляется доступ и изменение состояния объекта, что является основным принципом объектно-ориентированного программирования:

Python Скопировать код class MyClass: def set_data(self, data): self.data = data # теперь 'data' связан с 'self'

Классы и статические методы: краткий обзор

Классовые методы принимают cls в качестве первого аргумента, который представляет класс в целом. Статические методы не используют параметр self , поскольку они не предусматривают работы непосредственно с экземплярами или классом.

Python Скопировать код class MyClass: @classmethod def clan_method(cls): # cls обозначает класс, а не отдельный экземпляр pass @staticmethod def lair_method(): # Этот метод-одиночка не требует 'self' или 'cls' pass

Распространенные ошибки новичков

Остерегайтесь предложений IDE, таких как PyCharm

Иногда интегрированные среды разработки, вроде PyCharm, могут предложить добавить аннотацию @staticmethod , но не спешите! Сначала попытайтесь разобраться в разнице между типами методов, а затем применяйте знания на практике.

Пропуск ключевого слова self в определениях методов

Определение метода без указания self — типичная ошибка для начинающих:

Python Скопировать код class MyClass: def my_method(): # Кажется, 'self' отсутствует! print("Здравствуйте")

Вызов классового метода вместо экземпляра приводит к ошибке:

Python Скопировать код MyClass.my_method() # Вызовет ошибку TypeError, так как нам нужен экземпляр класса

Визуализация

Представьте, что вы заказываете такси через мобильное приложение:

Markdown Скопировать код Мобильное приложение (📲): "Привет, такси (🚖), можешь подъехать за этим клиентом (🙋‍♂️)?"

В этом контексте отсутствие 'self' выглядит так:

Python Скопировать код Такси.поехать(); # Кто именно заказал? Где именно находится клиент?

Markdown Скопировать код 📲: "Привет, ... ты можешь подъехать за ...?" 🚖: "😕"

Для того чтобы забрать клиента, необходимо, чтобы было отдельно указано такси (🚖) (это и есть self) и конкретный клиент (🙋‍♂️).

Корректное использование с 'self':

Python Скопировать код moje_taksi.pick_up(klient); // Отлично, такси (🚖) может подъехать за клиентом (🙋‍♂️)!

Markdown Скопировать код 📲: "Приветствую, такси (🚖), можешь подъехать за этим клиентом (🙋‍♂️)?" 🚖: "🚀"

Если вызвать такси без указания self, то получите билет в город ошибок TypeError!

Раскрытие тайны 'self'

'self': Почему его нельзя игнорировать

Каждый метод экземпляра класса требует self в качестве первого параметра. Это ссылка на экземпляр, связанный с вызовом метода, и при помощи этого мы можем получить доступ к атрибутам и другим методам объекта.

Создание экземпляров с помощью init

Создание объекта класса начинается с введения конструктора __init__ , где вы задаете параметры для дальнейшего использования:

Python Скопировать код # Создание объекта через __init__ class MyClass: def __init__(self, attribute): self.attribute = attribute # 'attribute' теперь в 'self' baymax = MyClass("обнимашки") # Знакомьтесь: это Баймакс, и его миссия – обнимашки.

Статические методы: в одиночестве в мире Python

Статические методы являются нечто особенным. Декоратор @staticmethod освобождает их от обязательства использовать self , тем самым создавая методы, которые относятся к классу, но не связаны с его экземплярами:

Python Скопировать код # Статические методы не требуют 'self' class MyClass: @staticmethod def my_static_method(): print("Я независим, мне не нужен self!")

Статические методы не могут непосредственно взаимодействовать с атрибутами экземпляра или класса. Их можно сравнить с уединенным мудрецом, который ценит свою независимость.

Классовые методы: руководители на производстве

Классовые методы, отмеченные @classmethod , полезны для работы со структурами класса, в частности, в фабричных паттернах:

Python Скопировать код class MyClass: @classmethod def factory(cls): # cls отвечает за процесс создания return cls() # Создает экземпляр класса

Правильное использование — залог безошибочности кода

Особое внимание следует уделять корректной декларации методов и правилам их вызова:

Python Скопировать код class MyClass: def __init__(self): self.data = "по умолчанию" # Зададим значение "по умолчанию" для 'data' def set_data(self, value): self.data = value # 'value' cтановится значением 'data'' gru = MyClass() gru.set_data("новый миньон") # Теперь у Грю появился новый миньон

Неаккуратное обращение с методами и экземплярами может легко провоцировать появление ошибки TypeError.

