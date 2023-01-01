Правильное использование self и методов класса в Python#Основы Python #ООП в Python #Классы и наследование
Быстрый ответ
Для устранения ошибки
TypeError: Missing 1 required positional argument: 'self', необходимо сначала создать экземпляр класса, затем вызвать его метод:
class MyClass:
def my_method(self):
print("Здравствуйте")
# Правильное применение:
bob_the_object = MyClass() # Познакомьтесь, это Боб – экземпляр класса.
bob_the_object.my_method() # Бобу поручено поприветствовать вас!
Вызов метода через экземпляр класса
bob_the_object.my_method() корректно связывает
self с объектом
bob_the_object.
Параметр
self в контексте вызываемого метода обозначает экземпляр класса. Если забыть присвоить объект переменной
self, то мы получим TypeError, так как Python благодаря методу экземпляра автоматически и ожидает
self.
Последствия отсутствия self
Пропуск
self при вызове метода класса экземпляра приведет к ошибке. Это эквивалентно попытке использовать метод класса вместо экземпляра, что является семантически некорректным для нестатических методов.
Создание экземпляров при помощи конструкторов классов
Конструктор
__init__ важен, так как с помощью
self производится инициализация атрибутов экземпляра:
class MyClass:
def __init__(self, data):
self.data = data # Вот так атрибут 'data' становится частью 'self'
Это позволяет создавать объекты с уникальными данными и обеспечивает возможность самому объекту контролировать свое внутреннее состояние.
Доступ к атрибутам экземпляра через self
С помощью
self осуществляется доступ и изменение состояния объекта, что является основным принципом объектно-ориентированного программирования:
class MyClass:
def set_data(self, data):
self.data = data # теперь 'data' связан с 'self'
Классы и статические методы: краткий обзор
Классовые методы принимают
cls в качестве первого аргумента, который представляет класс в целом. Статические методы не используют параметр
self, поскольку они не предусматривают работы непосредственно с экземплярами или классом.
class MyClass:
@classmethod
def clan_method(cls): # cls обозначает класс, а не отдельный экземпляр
pass
@staticmethod
def lair_method(): # Этот метод-одиночка не требует 'self' или 'cls'
pass
Распространенные ошибки новичков
Остерегайтесь предложений IDE, таких как PyCharm
Иногда интегрированные среды разработки, вроде PyCharm, могут предложить добавить аннотацию
@staticmethod, но не спешите! Сначала попытайтесь разобраться в разнице между типами методов, а затем применяйте знания на практике.
Пропуск ключевого слова
self в определениях методов
Определение метода без указания
self — типичная ошибка для начинающих:
class MyClass:
def my_method(): # Кажется, 'self' отсутствует!
print("Здравствуйте")
Вызов классового метода вместо экземпляра приводит к ошибке:
MyClass.my_method() # Вызовет ошибку TypeError, так как нам нужен экземпляр класса
Визуализация
Представьте, что вы заказываете такси через мобильное приложение:
Мобильное приложение (📲): "Привет, такси (🚖), можешь подъехать за этим клиентом (🙋♂️)?"
В этом контексте отсутствие 'self' выглядит так:
Такси.поехать(); # Кто именно заказал? Где именно находится клиент?
📲: "Привет, ... ты можешь подъехать за ...?"
🚖: "😕"
Для того чтобы забрать клиента, необходимо, чтобы было отдельно указано такси (🚖) (это и есть self) и конкретный клиент (🙋♂️).
Корректное использование с 'self':
moje_taksi.pick_up(klient); // Отлично, такси (🚖) может подъехать за клиентом (🙋♂️)!
📲: "Приветствую, такси (🚖), можешь подъехать за этим клиентом (🙋♂️)?"
🚖: "🚀"
Если вызвать такси без указания self, то получите билет в город ошибок TypeError!
Раскрытие тайны 'self'
'self': Почему его нельзя игнорировать
Каждый метод экземпляра класса требует
self в качестве первого параметра. Это ссылка на экземпляр, связанный с вызовом метода, и при помощи этого мы можем получить доступ к атрибутам и другим методам объекта.
Создание экземпляров с помощью init
Создание объекта класса начинается с введения конструктора
__init__, где вы задаете параметры для дальнейшего использования:
# Создание объекта через __init__
class MyClass:
def __init__(self, attribute):
self.attribute = attribute # 'attribute' теперь в 'self'
baymax = MyClass("обнимашки") # Знакомьтесь: это Баймакс, и его миссия – обнимашки.
Статические методы: в одиночестве в мире Python
Статические методы являются нечто особенным. Декоратор
@staticmethod освобождает их от обязательства использовать
self, тем самым создавая методы, которые относятся к классу, но не связаны с его экземплярами:
# Статические методы не требуют 'self'
class MyClass:
@staticmethod
def my_static_method():
print("Я независим, мне не нужен self!")
Статические методы не могут непосредственно взаимодействовать с атрибутами экземпляра или класса. Их можно сравнить с уединенным мудрецом, который ценит свою независимость.
Классовые методы: руководители на производстве
Классовые методы, отмеченные
@classmethod, полезны для работы со структурами класса, в частности, в фабричных паттернах:
class MyClass:
@classmethod
def factory(cls): # cls отвечает за процесс создания
return cls() # Создает экземпляр класса
Правильное использование — залог безошибочности кода
Особое внимание следует уделять корректной декларации методов и правилам их вызова:
class MyClass:
def __init__(self):
self.data = "по умолчанию" # Зададим значение "по умолчанию" для 'data'
def set_data(self, value):
self.data = value # 'value' cтановится значением 'data''
gru = MyClass()
gru.set_data("новый миньон") # Теперь у Грю появился новый миньон
Неаккуратное обращение с методами и экземплярами может легко провоцировать появление ошибки TypeError.
Полезные материалы
- 9. Классы — Python 3.12.2 Documentation — Основы работы с классами и объектами в Python.
- Understanding Class and Instance Variables in Python 3 | DigitalOcean — Детальный разбор классовых и экземплярных переменных.
- Instance, Class, and Static Methods — Demystified – Real Python — Глубокое погружение в различные типы методов Python.
- Object-Oriented Programming (OOP) in Python 3 – Real Python — Незаменимая информация об объектно-ориентированном программировании на Python.
- Python Class Attributes: An Overly Thorough Guide — Тщательное руководство по атрибутам класса и их применению.
- Learning Python 3 | Codecademy — Практические занятия по работе с классами в Python, идеальные для закрепления приобретенных навыков.