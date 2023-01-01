Правильное использование Optional в Python: советы и примеры#Основы Python #Типы данных #Типизация (typing)
Быстрый ответ
Если нужно указать, что переменная может принимать значения определённого типа
T или быть равной
None, используйте конструкцию
Optional[T] из модуля
typing.
from typing import Optional
def greet(name: Optional[str]) -> str:
return f"Привет, {name if name is not None else 'землянин'}!"
Использование аргумента типа
name показывает, что он может принимать как строковые значения, так и значение
None, что увеличивает надежность кода и облегчает работу с проверкой типов.
Обновление подсказок типов в Python 3.10+
В версии Python 3.10+ благодаря появлению оператора объединения
| стало возможным создавать более простые и элегантные подсказки к типам.
def welcome(name: str | None) -> str:
return f"Добро пожаловать на борт, {name if name is not None else 'незнакомец'}!"
Такой способ записи не только очевиден, но и позволяет заменить выражение
Optional[str] на
str | None. Он максимально компактен и понятен!
Сохранение совместимости с будущими версиями с
В версиях Python 3.7-3.9 вы можете использовать оператор объединения
|, импортированный из модуля
__future__, чтобы обеспечить совместимость с будущими версиями.
from __future__ import annotations
def invite(name: str | None) -> str:
return f"Приглашение отправлено, {name if name is not None else 'незримый гость'}!"
Такой подход позволяет использовать новый синтаксис, сохраняя при этом совместимость с текущей версией Python.
Явное указание типов элементов в коллекциях
Для точной документации типов внутри коллекций рекомендуется использовать
typing.Dict и
typing.List вместо просто
dict и
list.
from typing import Dict, List, Optional
def process_data(values: List[int], options: Optional[Dict[str, str]] = None) -> None:
# Обработка списка и словаря
Явное описание ожидаемых типов устраняет двусмысленность и обеспечивает соответствие типам элементов в коллекциях.
Краткость с PEP 604
В Python 3.10+ появился PEP 604, благодаря которому, опциональные типы теперь можно записывать как
Type | None.
Подчеркивание намерений с помощью Optional
Optional[] или запись
| None идеально подходят для параметров, которые могут быть не заданы. Это своего рода «договор», который указывает на допустимость None и облегчает работу статического анализатора кода mypy.
def compute(value: Optional[float] = None) -> float:
if value is not None:
return value * 2
raise ValueError("Ожидается какое-либо значение, но передан None!")
Автоматизированное обновление аннотаций с помощью pyupgrade
Обновите аннотации типов с помощью инструмента
pyupgrade. Настройте его в качестве предкоммит-хука. Опцией
--keep-runtime-typing можно сохранить совместимость аннотаций типов с инструментами реального времени.
IDE и mypy автоматически выводят Optional
IDE и инструменты, такие как mypy, умеют автоматически выводить тип
Optional для аргументов, у которых значение по умолчанию —
None. Это помогает предотвратить ошибки, учетом и отображением
None как возможного значения.
Визуализация
Работу с
Optional можно сравнить со страховочной сетью для ваших выступлений на арене подсказок типов:
Без Optional:
Трапеция 🎪 = Страховочный трос*[ожидаемый тип]
Риск падения 😰: Неожиданный 'None' на вашем пути
С
Optional:
Трапеция с Optional 🎪🛡️ = Страховочный трос*[ожидаемый тип] + Сеть безопасности*['None']
Выступление безопасно ✅: 'None' и ожидаемый тип — оба приветствуются
В контексте
Optional,
None и выш ожидаемый тип уживаются вместе, создавая непрерывное и безопасное выступление.
Особенности подсказок типов
Оценка изменений от Optional
Python постоянно развивается, расширяя возможности указания типов. После Python 3.10 логичным шагом будет замена
Optional[Type] на короче запись
Type | None.
Принятие оператора объединения
Оператор объединения
| позволяет описывать подсказки типов как "то или иное", что делает код более понятным и лаконичным. Это прогресс в рамках впечатляющих изменений, принесенных PEP 604!
Подготовка кода к будущему с помощью аннотаций
Уже сегодня используйте язык, который станет стандартом завтра — с помощью
from __future__ import annotations, включая стиль подсказок типов Python 3.10 в ранние версии.
Точные предупреждения о типах
Для предотвращения ошибок во время статической проверки типов важно использовать точные подсказки типов. Применение
Optional и подобных инструментов гарантирует наиболее точные подсказки, которые подобраны идеально, как перчатки к руке.
Полезные материалы
- PEP 484 – Подсказки типов — введение в подсказки типов Python.
- PEP 526 – Синтаксис для аннотаций переменных — развитие аннотаций Python.
- typing — поддержка подсказок типов — документация по
typing.Optional.
- Проверка типов в Python – Real Python — практическое руководство по проверке типов.
- Игровая площадка mypy — праздник экспериментов с подсказками типов Python.
- Учебник по аннотированию типов в Python от Кори Шефера — визуальный урок по аннотированию типов.
- Stack Overflow: Использование подсказок типов Optional — советы от сообщества по работе с
Optional.
Антон Крылов
Python-разработчик