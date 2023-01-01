Правильное использование Optional в Python: советы и примеры

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если нужно указать, что переменная может принимать значения определённого типа T или быть равной None , используйте конструкцию Optional[T] из модуля typing .

from typing import Optional def greet(name: Optional[str]) -> str: return f"Привет, {name if name is not None else 'землянин'}!"

Использование аргумента типа name показывает, что он может принимать как строковые значения, так и значение None , что увеличивает надежность кода и облегчает работу с проверкой типов.

Обновление подсказок типов в Python 3.10+

В версии Python 3.10+ благодаря появлению оператора объединения | стало возможным создавать более простые и элегантные подсказки к типам.

def welcome(name: str | None) -> str: return f"Добро пожаловать на борт, {name if name is not None else 'незнакомец'}!"

Такой способ записи не только очевиден, но и позволяет заменить выражение Optional[str] на str | None . Он максимально компактен и понятен!

Сохранение совместимости с будущими версиями с

В версиях Python 3.7-3.9 вы можете использовать оператор объединения | , импортированный из модуля __future__ , чтобы обеспечить совместимость с будущими версиями.

from __future__ import annotations def invite(name: str | None) -> str: return f"Приглашение отправлено, {name if name is not None else 'незримый гость'}!"

Такой подход позволяет использовать новый синтаксис, сохраняя при этом совместимость с текущей версией Python.

Явное указание типов элементов в коллекциях

Для точной документации типов внутри коллекций рекомендуется использовать typing.Dict и typing.List вместо просто dict и list .

from typing import Dict, List, Optional def process_data(values: List[int], options: Optional[Dict[str, str]] = None) -> None: # Обработка списка и словаря

Явное описание ожидаемых типов устраняет двусмысленность и обеспечивает соответствие типам элементов в коллекциях.

Краткость с PEP 604

В Python 3.10+ появился PEP 604, благодаря которому, опциональные типы теперь можно записывать как Type | None .

Подчеркивание намерений с помощью Optional

Optional[] или запись | None идеально подходят для параметров, которые могут быть не заданы. Это своего рода «договор», который указывает на допустимость None и облегчает работу статического анализатора кода mypy.

def compute(value: Optional[float] = None) -> float: if value is not None: return value * 2 raise ValueError("Ожидается какое-либо значение, но передан None!")

Автоматизированное обновление аннотаций с помощью pyupgrade

Обновите аннотации типов с помощью инструмента pyupgrade . Настройте его в качестве предкоммит-хука. Опцией --keep-runtime-typing можно сохранить совместимость аннотаций типов с инструментами реального времени.

IDE и mypy автоматически выводят Optional

IDE и инструменты, такие как mypy, умеют автоматически выводить тип Optional для аргументов, у которых значение по умолчанию — None . Это помогает предотвратить ошибки, учетом и отображением None как возможного значения.

Визуализация

Работу с Optional можно сравнить со страховочной сетью для ваших выступлений на арене подсказок типов:

Без Optional: Трапеция 🎪 = Страховочный трос*[ожидаемый тип] Риск падения 😰: Неожиданный 'None' на вашем пути

С Optional :

Трапеция с Optional 🎪🛡️ = Страховочный трос*[ожидаемый тип] + Сеть безопасности*['None'] Выступление безопасно ✅: 'None' и ожидаемый тип — оба приветствуются

В контексте Optional , None и выш ожидаемый тип уживаются вместе, создавая непрерывное и безопасное выступление.

Особенности подсказок типов

Оценка изменений от Optional

Python постоянно развивается, расширяя возможности указания типов. После Python 3.10 логичным шагом будет замена Optional[Type] на короче запись Type | None .

Принятие оператора объединения

Оператор объединения | позволяет описывать подсказки типов как "то или иное", что делает код более понятным и лаконичным. Это прогресс в рамках впечатляющих изменений, принесенных PEP 604!

Подготовка кода к будущему с помощью аннотаций

Уже сегодня используйте язык, который станет стандартом завтра — с помощью from __future__ import annotations , включая стиль подсказок типов Python 3.10 в ранние версии.

Точные предупреждения о типах

Для предотвращения ошибок во время статической проверки типов важно использовать точные подсказки типов. Применение Optional и подобных инструментов гарантирует наиболее точные подсказки, которые подобраны идеально, как перчатки к руке.

