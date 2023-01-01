Правильное использование Optional в Python: советы и примеры

#Основы Python  #Типы данных  #Типизация (typing)  
Быстрый ответ

Если нужно указать, что переменная может принимать значения определённого типа T или быть равной None, используйте конструкцию Optional[T] из модуля typing.

Python
Скопировать код
from typing import Optional

def greet(name: Optional[str]) -> str:
    return f"Привет, {name if name is not None else 'землянин'}!"

Использование аргумента типа name показывает, что он может принимать как строковые значения, так и значение None, что увеличивает надежность кода и облегчает работу с проверкой типов.

Пошаговый план для смены профессии

Обновление подсказок типов в Python 3.10+

В версии Python 3.10+ благодаря появлению оператора объединения | стало возможным создавать более простые и элегантные подсказки к типам.

Python
Скопировать код
def welcome(name: str | None) -> str:
    return f"Добро пожаловать на борт, {name if name is not None else 'незнакомец'}!"

Такой способ записи не только очевиден, но и позволяет заменить выражение Optional[str] на str | None. Он максимально компактен и понятен!

Сохранение совместимости с будущими версиями с

В версиях Python 3.7-3.9 вы можете использовать оператор объединения |, импортированный из модуля __future__, чтобы обеспечить совместимость с будущими версиями.

Python
Скопировать код
from __future__ import annotations

def invite(name: str | None) -> str:
    return f"Приглашение отправлено, {name if name is not None else 'незримый гость'}!"

Такой подход позволяет использовать новый синтаксис, сохраняя при этом совместимость с текущей версией Python.

Явное указание типов элементов в коллекциях

Для точной документации типов внутри коллекций рекомендуется использовать typing.Dict и typing.List вместо просто dict и list.

Python
Скопировать код
from typing import Dict, List, Optional

def process_data(values: List[int], options: Optional[Dict[str, str]] = None) -> None:
    # Обработка списка и словаря

Явное описание ожидаемых типов устраняет двусмысленность и обеспечивает соответствие типам элементов в коллекциях.

Краткость с PEP 604

В Python 3.10+ появился PEP 604, благодаря которому, опциональные типы теперь можно записывать как Type | None.

Подчеркивание намерений с помощью Optional

Optional[] или запись | None идеально подходят для параметров, которые могут быть не заданы. Это своего рода «договор», который указывает на допустимость None и облегчает работу статического анализатора кода mypy.

Python
Скопировать код
def compute(value: Optional[float] = None) -> float:
    if value is not None:
        return value * 2
    raise ValueError("Ожидается какое-либо значение, но передан None!")

Автоматизированное обновление аннотаций с помощью pyupgrade

Обновите аннотации типов с помощью инструмента pyupgrade. Настройте его в качестве предкоммит-хука. Опцией --keep-runtime-typing можно сохранить совместимость аннотаций типов с инструментами реального времени.

IDE и mypy автоматически выводят Optional

IDE и инструменты, такие как mypy, умеют автоматически выводить тип Optional для аргументов, у которых значение по умолчанию — None. Это помогает предотвратить ошибки, учетом и отображением None как возможного значения.

Визуализация

Работу с Optional можно сравнить со страховочной сетью для ваших выступлений на арене подсказок типов:

Markdown
Скопировать код
Без Optional:
Трапеция 🎪 = Страховочный трос*[ожидаемый тип]

Риск падения 😰: Неожиданный 'None' на вашем пути

С Optional:

Markdown
Скопировать код
Трапеция с Optional 🎪🛡️ = Страховочный трос*[ожидаемый тип] + Сеть безопасности*['None']

Выступление безопасно ✅: 'None' и ожидаемый тип — оба приветствуются

В контексте Optional, None и выш ожидаемый тип уживаются вместе, создавая непрерывное и безопасное выступление.

Особенности подсказок типов

Оценка изменений от Optional

Python постоянно развивается, расширяя возможности указания типов. После Python 3.10 логичным шагом будет замена Optional[Type] на короче записьType | None.

Принятие оператора объединения

Оператор объединения | позволяет описывать подсказки типов как "то или иное", что делает код более понятным и лаконичным. Это прогресс в рамках впечатляющих изменений, принесенных PEP 604!

Подготовка кода к будущему с помощью аннотаций

Уже сегодня используйте язык, который станет стандартом завтра — с помощью from __future__ import annotations, включая стиль подсказок типов Python 3.10 в ранние версии.

Точные предупреждения о типах

Для предотвращения ошибок во время статической проверки типов важно использовать точные подсказки типов. Применение Optional и подобных инструментов гарантирует наиболее точные подсказки, которые подобраны идеально, как перчатки к руке.

Полезные материалы

  1. PEP 484 – Подсказки типов — введение в подсказки типов Python.
  2. PEP 526 – Синтаксис для аннотаций переменных — развитие аннотаций Python.
  3. typing — поддержка подсказок типов — документация по typing.Optional.
  4. Проверка типов в Python – Real Python — практическое руководство по проверке типов.
  5. Игровая площадка mypy — праздник экспериментов с подсказками типов Python.
  6. Учебник по аннотированию типов в Python от Кори Шефера — визуальный урок по аннотированию типов.
  7. Stack Overflow: Использование подсказок типов Optional — советы от сообщества по работе с Optional.
Антон Крылов

Python-разработчик

