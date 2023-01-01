Правильная замена пробелов на NaN в Pandas DataFrame#Pandas и анализ данных
Быстрый ответ
Чтобы заменить пробелы на NaN, примените метод
replace(), используя регулярные выражения:
df.replace(r'^\s*$', np.nan, regex=True, inplace=True)
Регулярное выражение
'^\s*$' соответствует строкам, состоящим только из пробельных символов.
np.nan служит заменяемым значением. Если требуется изменить значение в конкретном столбце
col_name, сделать это можно так:
df['col_name'] = df['col_name'].replace(r'^\s*$', np.nan, regex=True)
Основы регулярных выражений
Регулярное выражение
'^\s*$' отбирает строки, состоящие только из пробелов: символ
^ означает начало строки,
\s* — любое количество пробельных символов, а
$ — конец строки. Таким образом, даже полностью пустые строки будут замены на NaN.
Почему предпочтение отдается методу replace(), а не циклам?
Использование
df.replace() намного эффективнее, чем работа с циклами. Метод
replace() способен быстро и точно обрабатывать большие объемы данных, что не скажешь о циклах, работающих намного медленнее.
Меры предосторожности: Обработка типов данных
Следующий код позволяет заменить на NaN только те значения, которые являются строками и состоят исключительно из пробелов:
df = df.applymap(lambda x: np.nan if isinstance(x, str) and x.isspace() else x)
Предварительная обработка: Чтение с помощью read_csv
При чтении файла при помощи
pd.read_csv вы можете указать, что пробелы должны быть интерпретированы как NaN:
df = pd.read_csv('file.csv', na_values=[' '])
Визуализация
В таблице DataFrame пробелы могут быть незаметны, но если мы заменим их на NaN, это станет очевидным:
Перед заменой: [🌞, ☁️, 🌞, ☁️☁️, 🌞, ☁️]
Пробелы (☁️) как бы скрываются в данных.
dataframe.replace(' ', np.NaN)
Замена пробелов на NaN подобна разгону туч:
После замены: [🌞, 💧, 🌞, 💧💧, 🌞, 💧]
Теперь все значения NaN (💧) в потоке данных становятся заметными.
Управление ресурсами: Работа с большими данными
При работе с большим объемом данных лучше использовать
replace() для конкретных столбцов, чтобы экономить ресурсы:
df['notes'] = df['notes'].replace(r'^\s*$', np.nan, regex=True)
Разнообразие: Альтернативный подход с apply() и lambda
Можно использовать
apply() с лямбда-выражениями для замены пробелов на NaN:
df = df.apply(lambda x: x.replace(r'^\s*$', np.nan, regex=True) if x.dtype == "object" else x)
Таким образом, замена происходит по всему DataFrame без различий между столбцами.
Хорошая практика эффективного кодирования
Для эффективной и наглядной работы с данными рекомендуется использовать встроенные функции pandas вместо циклов.
Екатерина Громова
аналитик данных