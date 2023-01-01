Пояснение команды pip install --user в Python: преимущества

#Основы Python  #Виртуальные окружения (venv/poetry)  #pip и зависимости  
Быстрый ответ

Если вам требуется установить Python-пакеты и вы не хотите вносить изменения в общесистемные настройки или применять административные привилегии, просто используйте команду pip install --user package_name. Она позволит установить пакеты в папку пользователя, отдельную от системной, так как пакеты будут размещены в директории ~/.local/lib/pythonX.Y/site-packages для Unix-подобных систем.

pip install --user package_name # Установка пакета в пространство пользователя. Сравнимо с арендой места для пакета.
Папка пользователя: что это, где и как её использовать

Приступим к объяснению, что представляет собой папка пользователя:

  • Это ваш индивидуальный склад для Python-пакетов, изолированный от системной среды.
  • Используя команду --user, pip автоматически выбирает это место для установки пакетов.

  • Чтобы узнать расположение этой папки, воспользуйтесь следующей командой:

    python -m site --user-base # Выведет путь к вашей "домашней" папке.

  • Теперь все скрипты, устанавливаемые в эту директорию, становятся доступными в терминале. Для их безошибочного запуска добавьте путь к исполняемым файлам Python пользователя (чаще всего это ~/.local/bin) в переменную окружения PATH.

  • Обратите внимание: не следует применять --user, если вы работаете с виртуальным окружением, ведь они несовместимы.

Помните: Виртуальные окружения и без того обеспечивают изоляцию пакетов. Если же совместно использовать их с --user, это может привести к хаосу в виде конфликтов и нестабильности системы.

В каких случаях использование '--user' будет вашим союзником

В общедоступных или многопользовательских системах

Если в вашей системе много пользователей, которые также используют Python? --user позволит решить данную проблему, устанавливая пакеты в ваше персональное пространство незаметно для других. Вы сможете проводить эксперименты, будучи уверены, что ваши пакеты не окажут влияния на окружение других пользователей.

Пространство для экспериментов

Смело устанавливайте новые пакеты и проводите короткосрочные тесты, используя --user. Вы не нарушите чистоту системы и сосредоточите все персональные пакеты в определённом для них месте.

Ограниченные системы

Если у вас нет возможности вносить изменения в систему с помощью команды sudo или вы могли бы быть наказаны за изменения в системной среде Python, то опция --user станет вашим выходом для установки пакетов без нарушения системы.

Ситуации, когда '--user' может оказаться неуместным

pip install --user очень полезен, но есть ситуации, когда его использование нецелесообразно:

  • При работе внутри виртуальных окружений, которые уже защищены изоляцией.
  • Когда требуется установить Python-пакеты для всей системы. Здесь лучше использовать системный менеджер пакетов (например, apt для Debian/Ubuntu).
  • Если системному приложению или службе необходима определённая версия пакета. В таком случае лучше использовать системные установки и оставить --user в стороне.

Визуализация

Вот принцип работы pip install --user:

Инструментарий (pip-пакет): доступен всем.

Глобальная установка: Дом (общесистемное пространство): Инструментарий доступен для общего пользования.

Установка с использованием --user: Ваша комната (пространство пользователя): Инструментарий доступен только вам.

Таким образом, pip install --user следует принципу личной мастерской, сохраняя при этом общий дом в порядке.

Хитрости использования

Эффективные решения

Чтобы эффективно использовать pip install --user, учтите следующее:

  • Не используйте sudo pip install --user — это бессмысленно.
  • Проверьте, чтобы ~/.local/bin был включен в вашу переменную PATH для доступа к исполняемым файлам пакетов.
  • Будьте внимательны к переменным окружения, они могут помешать установкам с --user (как, например, PYTHONPATH).

Эффективное использование --user

  • Применяйте --user для быстрых проверок и тестирования пакетов, как бы примеряя их.
  • Используйте pip list --user, чтобы просмотреть список всех персонально установленных пакетов.
  • Настроите ваши IDE, чтобы они знали о папке пользователя для корректной настройки проектов.

Поддержание порядка

  • Регулярно очищайте свою папку пользователя, чтобы не заполнять ее неиспользуемыми пакетами.
  • Внимательно следите за вашей переменной окружения PATH и своевременно обновляйте ее, чтобы избегать хаоса.

  1. Установка пакетов – Руководство по пакетированию Python — Инструкция по установке пакетов для пользователей Python.
  2. 12. Виртуальные окружения и пакеты — Документация Python 3.12.2 — Объяснение виртуальных окружений и папки пользователя.
  3. site — Специфичные для сайта настройки пути — Документация Python 3.12.2 — Детализация настроек Python путей и пользовательских "сайтов".
  4. Настройка pip и Virtualenv — Путеводитель по Python для автостопщиков — Руководство по управлению зависимостями Python с помощью pip install --user.
  5. Руководство пользователя pip v24.0 — Инструкция по pip, объясняющая принцип работы ключа --user.
