Пояснение команды pip install --user в Python: преимущества

Быстрый ответ

Если вам требуется установить Python-пакеты и вы не хотите вносить изменения в общесистемные настройки или применять административные привилегии, просто используйте команду pip install --user package_name . Она позволит установить пакеты в папку пользователя, отдельную от системной, так как пакеты будут размещены в директории ~/.local/lib/pythonX.Y/site-packages для Unix-подобных систем.

Python Скопировать код pip install --user package_name # Установка пакета в пространство пользователя. Сравнимо с арендой места для пакета.

Папка пользователя: что это, где и как её использовать

Приступим к объяснению, что представляет собой папка пользователя:

Это ваш индивидуальный склад для Python-пакетов, изолированный от системной среды.

для Python-пакетов, изолированный от системной среды. Используя команду --user , pip автоматически выбирает это место для установки пакетов.

, автоматически выбирает это место для установки пакетов. Чтобы узнать расположение этой папки, воспользуйтесь следующей командой: Python Скопировать код python -m site --user-base # Выведет путь к вашей "домашней" папке.

Теперь все скрипты , устанавливаемые в эту директорию, становятся доступными в терминале. Для их безошибочного запуска добавьте путь к исполняемым файлам Python пользователя (чаще всего это ~/.local/bin ) в переменную окружения PATH .

Обратите внимание: не следует применять --user , если вы работаете с виртуальным окружением, ведь они несовместимы.

Помните: Виртуальные окружения и без того обеспечивают изоляцию пакетов. Если же совместно использовать их с --user , это может привести к хаосу в виде конфликтов и нестабильности системы.

В каких случаях использование '--user' будет вашим союзником

В общедоступных или многопользовательских системах

Если в вашей системе много пользователей, которые также используют Python? --user позволит решить данную проблему, устанавливая пакеты в ваше персональное пространство незаметно для других. Вы сможете проводить эксперименты, будучи уверены, что ваши пакеты не окажут влияния на окружение других пользователей.

Пространство для экспериментов

Смело устанавливайте новые пакеты и проводите короткосрочные тесты, используя --user . Вы не нарушите чистоту системы и сосредоточите все персональные пакеты в определённом для них месте.

Ограниченные системы

Если у вас нет возможности вносить изменения в систему с помощью команды sudo или вы могли бы быть наказаны за изменения в системной среде Python, то опция --user станет вашим выходом для установки пакетов без нарушения системы.

Ситуации, когда '--user' может оказаться неуместным

pip install --user очень полезен, но есть ситуации, когда его использование нецелесообразно:

При работе внутри виртуальных окружений , которые уже защищены изоляцией.

, которые уже защищены изоляцией. Когда требуется установить Python-пакеты для всей системы . Здесь лучше использовать системный менеджер пакетов (например, apt для Debian/Ubuntu).

. Здесь лучше использовать системный менеджер пакетов (например, для Debian/Ubuntu). Если системному приложению или службе необходима определённая версия пакета. В таком случае лучше использовать системные установки и оставить --user в стороне.

Визуализация

Вот принцип работы pip install --user :

Инструментарий (pip-пакет): доступен всем.

Глобальная установка: Дом (общесистемное пространство): Инструментарий доступен для общего пользования.

Установка с использованием --user : Ваша комната (пространство пользователя): Инструментарий доступен только вам.

Таким образом, pip install --user следует принципу личной мастерской, сохраняя при этом общий дом в порядке.

Хитрости использования

Эффективные решения

Чтобы эффективно использовать pip install --user , учтите следующее:

Не используйте sudo pip install --user — это бессмысленно.

— это бессмысленно. Проверьте, чтобы ~/.local/bin был включен в вашу переменную PATH для доступа к исполняемым файлам пакетов.

был включен в вашу переменную для доступа к исполняемым файлам пакетов. Будьте внимательны к переменным окружения, они могут помешать установкам с --user (как, например, PYTHONPATH ).

Эффективное использование --user

Применяйте --user для быстрых проверок и тестирования пакетов , как бы примеряя их.

для и , как бы примеряя их. Используйте pip list --user , чтобы просмотреть список всех персонально установленных пакетов.

, чтобы просмотреть список всех персонально установленных пакетов. Настроите ваши IDE, чтобы они знали о папке пользователя для корректной настройки проектов.

Поддержание порядка

Регулярно очищайте свою папку пользователя , чтобы не заполнять ее неиспользуемыми пакетами.

, чтобы не заполнять ее неиспользуемыми пакетами. Внимательно следите за вашей переменной окружения PATH и своевременно обновляйте ее, чтобы избегать хаоса.

