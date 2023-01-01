Пояснение команды pip install --user в Python: преимущества#Основы Python #Виртуальные окружения (venv/poetry) #pip и зависимости
Быстрый ответ
Если вам требуется установить Python-пакеты и вы не хотите вносить изменения в общесистемные настройки или применять административные привилегии, просто используйте команду
pip install --user package_name. Она позволит установить пакеты в папку пользователя, отдельную от системной, так как пакеты будут размещены в директории
~/.local/lib/pythonX.Y/site-packages для Unix-подобных систем.
pip install --user package_name # Установка пакета в пространство пользователя. Сравнимо с арендой места для пакета.
Папка пользователя: что это, где и как её использовать
Приступим к объяснению, что представляет собой папка пользователя:
- Это ваш индивидуальный склад для Python-пакетов, изолированный от системной среды.
- Используя команду
--user, pip автоматически выбирает это место для установки пакетов.
Чтобы узнать расположение этой папки, воспользуйтесь следующей командой:
python -m site --user-base # Выведет путь к вашей "домашней" папке.
Теперь все скрипты, устанавливаемые в эту директорию, становятся доступными в терминале. Для их безошибочного запуска добавьте путь к исполняемым файлам Python пользователя (чаще всего это
~/.local/bin) в переменную окружения PATH.
Обратите внимание: не следует применять
--user, если вы работаете с виртуальным окружением, ведь они несовместимы.
Помните: Виртуальные окружения и без того обеспечивают изоляцию пакетов. Если же совместно использовать их с
--user, это может привести к хаосу в виде конфликтов и нестабильности системы.
В каких случаях использование '--user' будет вашим союзником
В общедоступных или многопользовательских системах
Если в вашей системе много пользователей, которые также используют Python?
--user позволит решить данную проблему, устанавливая пакеты в ваше персональное пространство незаметно для других. Вы сможете проводить эксперименты, будучи уверены, что ваши пакеты не окажут влияния на окружение других пользователей.
Пространство для экспериментов
Смело устанавливайте новые пакеты и проводите короткосрочные тесты, используя
--user. Вы не нарушите чистоту системы и сосредоточите все персональные пакеты в определённом для них месте.
Ограниченные системы
Если у вас нет возможности вносить изменения в систему с помощью команды
sudo или вы могли бы быть наказаны за изменения в системной среде Python, то опция
--user станет вашим выходом для установки пакетов без нарушения системы.
Ситуации, когда '--user' может оказаться неуместным
pip install --user очень полезен, но есть ситуации, когда его использование нецелесообразно:
- При работе внутри виртуальных окружений, которые уже защищены изоляцией.
- Когда требуется установить Python-пакеты для всей системы. Здесь лучше использовать системный менеджер пакетов (например,
aptдля Debian/Ubuntu).
- Если системному приложению или службе необходима определённая версия пакета. В таком случае лучше использовать системные установки и оставить
--userв стороне.
Визуализация
Вот принцип работы
pip install --user:
Инструментарий (pip-пакет): доступен всем.
Глобальная установка: Дом (общесистемное пространство): Инструментарий доступен для общего пользования.
Установка с использованием
--user:
Ваша комната (пространство пользователя): Инструментарий доступен только вам.
Таким образом,
pip install --user следует принципу личной мастерской, сохраняя при этом общий дом в порядке.
Хитрости использования
Эффективные решения
Чтобы эффективно использовать
pip install --user, учтите следующее:
- Не используйте
sudo pip install --user— это бессмысленно.
- Проверьте, чтобы
~/.local/binбыл включен в вашу переменную PATH для доступа к исполняемым файлам пакетов.
- Будьте внимательны к переменным окружения, они могут помешать установкам с
--user(как, например,
PYTHONPATH).
Эффективное использование
--user
- Применяйте
--userдля быстрых проверок и тестирования пакетов, как бы примеряя их.
- Используйте
pip list --user, чтобы просмотреть список всех персонально установленных пакетов.
- Настроите ваши IDE, чтобы они знали о папке пользователя для корректной настройки проектов.
Поддержание порядка
- Регулярно очищайте свою папку пользователя, чтобы не заполнять ее неиспользуемыми пакетами.
- Внимательно следите за вашей переменной окружения PATH и своевременно обновляйте ее, чтобы избегать хаоса.
Агата Суркова
разработчик API