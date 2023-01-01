Поворот оси Y в matplotlib: от максимума к нулю#Python и Pandas для анализа данных #Анализ данных #Визуализация данных
Быстрый ответ
Для инвертирования оси в matplotlib, используйте методы
invert_xaxis() или
invert_yaxis() в отношении текущих осей, доступ к которым можно получить с помощью
plt.gca(). Вот возможный код:
import matplotlib.pyplot as plt
# Создаём график
plt.scatter([1, 2, 3], [4, 5, 6])
# Инвертируем ось Y
plt.gca().invert_yaxis()
# Рисуем график
plt.show()
Для того чтобы инвертировать ось X, используйте
invert_xaxis() вместо
invert_yaxis(). Метод инверсии следует вызвать после создания графика, но до
plt.show().
Углубляемся: Продвинутое использование и возможные подводные камни
Установка пределов
Если требуется определить пределы осей, примените методы
ax.set_ylim() или
ax.set_xlim(), учитывая обратный порядок границ:
# Инвертируем ось X, на этапе эксперимента
ax = plt.gca()
ax.set_xlim(10, 0) # устанавливаем пределы для инвертированной оси X
plt.show()
Добавление отступов и управление диапазоном
Для установки отступов или задания определенных диапазонов используйте функцию
plt.axis():
# Настраиваем отступы с помощью plt.axis
plt.plot([1, 2, 3], [4, 5, 6])
plt.gca().invert_yaxis()
plt.axis([0, 3, 7, 3]) # самостоятельный выбор диапазона осей
plt.show()
Инвертирование с помощью срезов
Примените срезы
[::-1] для инвертирования списков, массивов numpy или серий pandas, изменяя их порядок до отрисовки графика:
import numpy as np
# Меняем порядок данных с использованием срезов
data = np.array([3, 2, 1])
plt.plot([1, 2, 3], data[::-1]) # ось Y инвертирована
plt.show()
Объект Axes во всей свое мощи
Большее число возможностей для настройки графика предоставляет управление объектом Axes:
fig, ax = plt.subplots()
ax.scatter([1, 2, 3], [4, 5, 6])
ax.invert_yaxis() # инверсия оси Y производится после добавления данных
plt.show()
Визуализация
Результаты инвертирования можно легко представить на примерах из реальной жизни. Стандартный график отображает последовательность событий от ранних к более поздним. После инверсии порядок кажется обратным, как будто мы оглядываемся в прошлое. Соответственно, инвертированная шкала температур будет отображать значения от высоких к низким, вместо обычного восприятия от низкого к высокому.
Добиться успеха: Распространённые ошибки и их решения
Встроенная графика в IPython
В среде IPython в режиме pylab, не забудьте вызвать
plt.show(), чтобы инверсия осей отобразилась правильно:
# В IPython для визуализации изменений используйте plt.show()
%matplotlib inline
plt.plot([1, 2, 3], [4, 5, 6])
# Инвертирование оси Y
plt.gca().invert_yaxis()
# Завершаем рисование графика
plt.show()
Обновления API matplotlib
Следуйте за обновлениями в API matplotlib, чтобы быть в курсе появления новых методов, связанных с
matplotlib.scale и
Axes, которые могут пригодиться для решения более сложных задач, как, например, логарифмическое масштабирование или обратные преобразования.
Предсказание и предотвращение ошибок
Убедитесь, что вы работаете с правильным объектом Axes. Вызов
invert_yaxis() в отношении неподходящего объекта приведет к ошибкам. Для проверки используйте
plt.gca() или
fig, ax = plt.subplots().
Екатерина Громова
аналитик данных