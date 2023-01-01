Поворот оси Y в matplotlib: от максимума к нулю

Быстрый ответ

Для инвертирования оси в matplotlib, используйте методы invert_xaxis() или invert_yaxis() в отношении текущих осей, доступ к которым можно получить с помощью plt.gca() . Вот возможный код:

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt # Создаём график plt.scatter([1, 2, 3], [4, 5, 6]) # Инвертируем ось Y plt.gca().invert_yaxis() # Рисуем график plt.show()

Для того чтобы инвертировать ось X, используйте invert_xaxis() вместо invert_yaxis() . Метод инверсии следует вызвать после создания графика, но до plt.show() .

Углубляемся: Продвинутое использование и возможные подводные камни

Установка пределов

Если требуется определить пределы осей, примените методы ax.set_ylim() или ax.set_xlim() , учитывая обратный порядок границ:

Python Скопировать код # Инвертируем ось X, на этапе эксперимента ax = plt.gca() ax.set_xlim(10, 0) # устанавливаем пределы для инвертированной оси X plt.show()

Добавление отступов и управление диапазоном

Для установки отступов или задания определенных диапазонов используйте функцию plt.axis() :

Python Скопировать код # Настраиваем отступы с помощью plt.axis plt.plot([1, 2, 3], [4, 5, 6]) plt.gca().invert_yaxis() plt.axis([0, 3, 7, 3]) # самостоятельный выбор диапазона осей plt.show()

Инвертирование с помощью срезов

Примените срезы [::-1] для инвертирования списков, массивов numpy или серий pandas, изменяя их порядок до отрисовки графика:

Python Скопировать код import numpy as np # Меняем порядок данных с использованием срезов data = np.array([3, 2, 1]) plt.plot([1, 2, 3], data[::-1]) # ось Y инвертирована plt.show()

Объект Axes во всей свое мощи

Большее число возможностей для настройки графика предоставляет управление объектом Axes:

Python Скопировать код fig, ax = plt.subplots() ax.scatter([1, 2, 3], [4, 5, 6]) ax.invert_yaxis() # инверсия оси Y производится после добавления данных plt.show()

Визуализация

Результаты инвертирования можно легко представить на примерах из реальной жизни. Стандартный график отображает последовательность событий от ранних к более поздним. После инверсии порядок кажется обратным, как будто мы оглядываемся в прошлое. Соответственно, инвертированная шкала температур будет отображать значения от высоких к низким, вместо обычного восприятия от низкого к высокому.

Добиться успеха: Распространённые ошибки и их решения

Встроенная графика в IPython

В среде IPython в режиме pylab, не забудьте вызвать plt.show() , чтобы инверсия осей отобразилась правильно:

Python Скопировать код # В IPython для визуализации изменений используйте plt.show() %matplotlib inline plt.plot([1, 2, 3], [4, 5, 6]) # Инвертирование оси Y plt.gca().invert_yaxis() # Завершаем рисование графика plt.show()

Обновления API matplotlib

Следуйте за обновлениями в API matplotlib, чтобы быть в курсе появления новых методов, связанных с matplotlib.scale и Axes , которые могут пригодиться для решения более сложных задач, как, например, логарифмическое масштабирование или обратные преобразования.

Предсказание и предотвращение ошибок

Убедитесь, что вы работаете с правильным объектом Axes. Вызов invert_yaxis() в отношении неподходящего объекта приведет к ошибкам. Для проверки используйте plt.gca() или fig, ax = plt.subplots() .

