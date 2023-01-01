Понимание и использование ключевого слова "raise" в Python#Основы Python #Синтаксис и стиль кода (PEP 8) #Обработка ошибок (try/except)
Быстрый ответ
В Python слово
raise применяется для инициирования исключения в том случае, когда вам необходимо специально вызвать ошибку. Вы указываете класс исключения и передаёте сообщение об ошибке. Вот перекрасный пример использования:
if not user.is_admin:
raise PermissionError('Внимание: у данного пользователя отсутствуют права администратора.')
Здесь
raise генерирует
PermissionError, если привилегии пользователя не соответствуют требованиям.
Создание пользовательских исключений
С помощью
raise вы можете создавать свои уникальные исключения, которые будут отражать специфику вашего программного продукта. Это незаменимо при разработке библиотек или соблюдении определенных норм и правил. В итоге это сделает ваш код более читаемым и упростит процесс отладки. Вот пример создания исключения собственного класса:
class InsufficientFundsError(Exception):
def __init__(self, balance, amount):
message = f"Не хватает средств: попытка снять {amount}, на балансе {balance}."
super().__init__(message)
def withdraw(balance, amount):
if amount > balance:
raise InsufficientFundsError(balance, amount)
balance -= amount
return balance
Подобная реализация заметно повышает уровень управления проблемами, делая его более детальным и предсказуемым.
Повторный вызов исключений
Благодаря конструкции
raise from вы можете создать перенаправление исключения, которое сохраняет контекст исходной ошибки и позволяет создавать более полные отчеты о проблемах.
try:
process_file()
except FileNotFoundError as e:
raise RuntimeError("Файл не найден.") from e
Также вы можете повторно активировать уже пойманное исключение, чтобы передать его дальше по стеку вызовов:
try:
risky_operation()
except SomeError:
log_error()
raise
Гарантия соблюдения правил
С помощью
raise можно гарантировать соблюдение определенных условий в программе:
def set_age(age):
if not 0 < age < 150:
raise ValueError("Возраст должен быть в пределах от 0 до 150 лет.")
Визуализация
Представим такую ситуацию: ваш день начинается (т.е. программа запускается), и вдруг срабатывает будильник (
raise):
try:
write_code()
test()
relax()
except:
raise
Фиксация
raise влияет на процесс следующим образом:
До: [Кодирование, Тестирование, Отдых]
После: [Кодирование, Ошибка: обнаружена проблема!] # Процесс прерван из-за `raise`
Полное управление ошибками
Python настоятельно рекомендует нам освоить работу с исключениями, следуя его лучшим практикам:
Точные исключения
Стремитесь к точным исключениям, избегая слишком обширных типов:
try:
operation_that_might_throw_ioerror()
except IOError as e:
handle_the_specific_ioerror_case(e)
Очистка ресурсов
Обязательно должны быть закрыты все ресурсы в блоке
finally, чем вы обеспечиваете себе «чистую спину»:
try:
open_file()
read_file()
except IOError as e:
handle_error(e)
finally:
close_file()
Использование
else
Блок
else активируется только в том случае, если не было обнаружено исключений:
try:
paint_house()
except Exception as error:
handle_error(error)
else:
feel_accomplished()
С посощью
with можно обеспечить корректное управление ресурсами, что исключает необходимость явного закрытия ресурсов:
with open('notebook.txt', 'r') as f:
notes = f.read()
Полезные материалы
- Официальная документация Python, затрагивающая вопросы обработки ошибок и исключений.
- Глубокое и подробное руководство по исключениям и использованию ключевого слова
raiseв Python от Real Python.
- Статья на GeeksforGeeks о тонкостях и стратегиях использования
raise.
- Обсуждения на Stack Overflow, посвящённые вопросам обработки исключений, которые поддерживаются сообществом.
- Коллекция техник обработки исключений, представленная на базе IBM Developer.
- Обходяем вопрос исключений с разносторонних подходов и через реальные примеры на Programiz.
- Пошаговое видео о важности и применении обработки ошибок от Corey Schafer на YouTube.
Антон Крылов
Python-разработчик