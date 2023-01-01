Понимание и использование ключевого слова "raise" в Python

Быстрый ответ

В Python слово raise применяется для инициирования исключения в том случае, когда вам необходимо специально вызвать ошибку. Вы указываете класс исключения и передаёте сообщение об ошибке. Вот перекрасный пример использования:

Python Скопировать код if not user.is_admin: raise PermissionError('Внимание: у данного пользователя отсутствуют права администратора.')

Здесь raise генерирует PermissionError , если привилегии пользователя не соответствуют требованиям.

Создание пользовательских исключений

С помощью raise вы можете создавать свои уникальные исключения, которые будут отражать специфику вашего программного продукта. Это незаменимо при разработке библиотек или соблюдении определенных норм и правил. В итоге это сделает ваш код более читаемым и упростит процесс отладки. Вот пример создания исключения собственного класса:

Python Скопировать код class InsufficientFundsError(Exception): def __init__(self, balance, amount): message = f"Не хватает средств: попытка снять {amount}, на балансе {balance}." super().__init__(message) def withdraw(balance, amount): if amount > balance: raise InsufficientFundsError(balance, amount) balance -= amount return balance

Подобная реализация заметно повышает уровень управления проблемами, делая его более детальным и предсказуемым.

Повторный вызов исключений

Благодаря конструкции raise from вы можете создать перенаправление исключения, которое сохраняет контекст исходной ошибки и позволяет создавать более полные отчеты о проблемах.

Python Скопировать код try: process_file() except FileNotFoundError as e: raise RuntimeError("Файл не найден.") from e

Также вы можете повторно активировать уже пойманное исключение, чтобы передать его дальше по стеку вызовов:

Python Скопировать код try: risky_operation() except SomeError: log_error() raise

Гарантия соблюдения правил

С помощью raise можно гарантировать соблюдение определенных условий в программе:

Python Скопировать код def set_age(age): if not 0 < age < 150: raise ValueError("Возраст должен быть в пределах от 0 до 150 лет.")

Визуализация

Представим такую ситуацию: ваш день начинается (т.е. программа запускается), и вдруг срабатывает будильник ( raise ):

Python Скопировать код try: write_code() test() relax() except: raise

Фиксация raise влияет на процесс следующим образом:

Markdown Скопировать код До: [Кодирование, Тестирование, Отдых] После: [Кодирование, Ошибка: обнаружена проблема!] # Процесс прерван из-за `raise`

Полное управление ошибками

Python настоятельно рекомендует нам освоить работу с исключениями, следуя его лучшим практикам:

Точные исключения

Стремитесь к точным исключениям, избегая слишком обширных типов:

Python Скопировать код try: operation_that_might_throw_ioerror() except IOError as e: handle_the_specific_ioerror_case(e)

Очистка ресурсов

Обязательно должны быть закрыты все ресурсы в блоке finally , чем вы обеспечиваете себе «чистую спину»:

Python Скопировать код try: open_file() read_file() except IOError as e: handle_error(e) finally: close_file()

Использование else

Блок else активируется только в том случае, если не было обнаружено исключений:

Python Скопировать код try: paint_house() except Exception as error: handle_error(error) else: feel_accomplished()

С посощью with можно обеспечить корректное управление ресурсами, что исключает необходимость явного закрытия ресурсов:

Python Скопировать код with open('notebook.txt', 'r') as f: notes = f.read()

