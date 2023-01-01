Понимаем функцию enumerate() в Python на примере кода#Основы Python #Генераторы и итераторы #Условия и циклы
Быстрый ответ
Функция
enumerate() в Python — это эффективный инструмент для циклов, создающий пары, состоящие из счётчика и элементов итерируемого объекта. Эти пары упакованы в кортежи.
for i, v in enumerate(['a', 'b', 'c']):
print(i, v) # Выводит индекс и значение
Пример вывода:
0 a
1 b
2 c
Вкратце,
enumerate() облегчает контроль над циклами, повышая понятность и безопасность благодаря точной индексации.
Регулировка начального значения индекса с помощью enumerate()
С помощью
enumerate() можно начинать отсчёт с любого числа. Достаточно передать вторым аргументом нужное вам число для начала отсчёта.
for i, v in enumerate(['a', 'b', 'c'], start=1):
print(i, v) # Последовательность отсчёта в ваших руках: начинаем с любой цифры на ваш выбор.
Это может оказаться полезным, если в рамках данных используется индексация начиная с единицы, или для соответствия стандартным нумерационным системам.
Использование функции Enumerate() в различных ситуациях
Пропуск некоторых элементов
Возможность
enumerate() игнорировать определённые элементы при проходе по списку придает этой функции отдельное преимущество:
for i, v in enumerate(['a', 'skip', 'b', 'c']):
if v == 'skip':
continue # В некоторых случаях есть необходимость пропустить некоторые элементы.
print(i, v)
Разработка кастомного решения на базе enumerate
Хотя
enumerate() реализован на C для максимальной эффективности, его аналог на Python может выглядеть следующим образом:
def custom_enumerate(iterable, start=0):
return zip(range(start, start + len(iterable)), iterable)
Данный код реализует те же функции, что и
enumerate(), однако его применение ограничено типами данных, поддерживающими функцию
len().
Создание собственного enumerate
Для еще большей гибкости можно комбинировать функции
itertools.count и
zip для создания собственной версии функции enumerate:
from itertools import count
for i, v in zip(count(10), ['a', 'b', 'c']):
print(i, v) # Создание на базе этих двух функций своего инструмента.
Визуализация
Представьте себе марафон, где бегуны постепенно выходят на дистанцию:
Дистанция: 🏃♂️🏃🏃♀️🏃♂️🏃♀️
Номера участников: 0 1 2 3 4
Функция
enumerate() создаёт "снимки" каждого бегуна вместе с его номером:
for index, runner in enumerate(['🏃♂️', '🏃', '🏃♀️', '🏃♂️', '🏃♀️']):
print(f"{index}: {runner}") # Каждый снимок — это отдельная история.
И предоставляет информацию в упакованном виде:
Пары участников и их номеров:
🏁 (0, 🏃♂️)
🏁 (1, 🏃)
🏁 (2, 🏃♀️)
🏁 (3, 🏃♂️)
🏁 (4, 🏃♀️)
Функция
enumerate() надёжно соединяет элементы и их индексы подобно номерам на спортивниках во время соревнований.
Enumerate(): не для всех случаев
Когда порядок непредсказуем
Когда вы работаете с множествами или словарями с неупорядоченными ключами, применение
enumerate() может быть не практичным и сложным.
Сложные структуры данных
Существуют сложные структуры данных, где
enumerate() несостоятелен и требуются более специализированные и сильные методы обхода.
Максимальная производительность
Когда каждая миллисекунда имеет значение, даже небольшая накладка, вызванная
enumerate(), может стать основанием для оптимизации.
Лучшие практики использования Enumerate()
Ведение индексов
С
enumerate(), нет необходимости ручного контроля индексов, что снижает вероятность ошибок.
За читаемость кода
Использование
enumerate() сделает код более чистым и понятным, так как он сокращает и структурирует общепринятые шаблоны, когда требуются и элементы, и их индексы.
Совместимость на высшем уровне
Функция
Enumerate() отлично сочетается с различными конструкциями Python, будь то
if/else, генераторы или лямбда-функции.
Высокая скорость исполнения
За счет реализации на языке C,
enumerate() обеспечивает высокую производительность, что позволяет ему занимать достойное место в арсенале инструментов Python.
Обучение на основе комментариев экспертов
Книга Бретта Слаткина "Эффективный Python" является ценным источником для изучения
enumerate(), как и официальная документация Python по данной и другим темам.
Полезные материалы
- Built-in Functions — Python 3.12.2 documentation — Официальная документация Python по функции
enumerate.
- Enumerate() in Python – GeeksforGeeks — Подробное объяснение функции
enumerateс примерами.
- Python enumerate(): Simplify Loops That Need Counters – Real Python — Статья на Real Python о том, как наилучшим образом использовать возможности
enumerate().
- Python enumerate() Function — Детальный разбор функции
enumerate()с примерами использования на W3Schools.
- Enumerate – Intermediate Python Programming p.7 – YouTube — Видеоурок о
enumerate()от Кори Шефера.
- 13. Enumerate — Python Tips 0.1 documentation — Советы и трюки по использованию
enumerate()на блоге Python Tips.
Антон Крылов
Python-разработчик