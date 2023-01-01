Понимаем функцию enumerate() в Python на примере кода

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Функция enumerate() в Python — это эффективный инструмент для циклов, создающий пары, состоящие из счётчика и элементов итерируемого объекта. Эти пары упакованы в кортежи.

Python

for i, v in enumerate(['a', 'b', 'c']):
    print(i, v)  # Выводит индекс и значение

Пример вывода:

0 a
1 b
2 c

Вкратце, enumerate() облегчает контроль над циклами, повышая понятность и безопасность благодаря точной индексации.

Пошаговый план для смены профессии

Регулировка начального значения индекса с помощью enumerate()

С помощью enumerate() можно начинать отсчёт с любого числа. Достаточно передать вторым аргументом нужное вам число для начала отсчёта.

Python

for i, v in enumerate(['a', 'b', 'c'], start=1):
    print(i, v)  # Последовательность отсчёта в ваших руках: начинаем с любой цифры на ваш выбор.

Это может оказаться полезным, если в рамках данных используется индексация начиная с единицы, или для соответствия стандартным нумерационным системам.

Использование функции Enumerate() в различных ситуациях

Пропуск некоторых элементов

Возможность enumerate() игнорировать определённые элементы при проходе по списку придает этой функции отдельное преимущество:

Python

for i, v in enumerate(['a', 'skip', 'b', 'c']):
    if v == 'skip':
        continue  # В некоторых случаях есть необходимость пропустить некоторые элементы.
    print(i, v)

Разработка кастомного решения на базе enumerate

Хотя enumerate() реализован на C для максимальной эффективности, его аналог на Python может выглядеть следующим образом:

Python

def custom_enumerate(iterable, start=0):
    return zip(range(start, start + len(iterable)), iterable)

Данный код реализует те же функции, что и enumerate(), однако его применение ограничено типами данных, поддерживающими функцию len().

Создание собственного enumerate

Для еще большей гибкости можно комбинировать функции itertools.count и zip для создания собственной версии функции enumerate:

Python

from itertools import count

for i, v in zip(count(10), ['a', 'b', 'c']):
    print(i, v)  # Создание на базе этих двух функций своего инструмента.

Визуализация

Представьте себе марафон, где бегуны постепенно выходят на дистанцию:

Markdown

Дистанция: 🏃‍♂️🏃🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♀️
Номера участников: 0  1  2  3  4

Функция enumerate() создаёт "снимки" каждого бегуна вместе с его номером:

Python

for index, runner in enumerate(['🏃‍♂️', '🏃', '🏃‍♀️', '🏃‍♂️', '🏃‍♀️']):
    print(f"{index}: {runner}")  # Каждый снимок — это отдельная история.

И предоставляет информацию в упакованном виде:

Markdown

Пары участников и их номеров:
🏁 (0, 🏃‍♂️)
🏁 (1, 🏃)
🏁 (2, 🏃‍♀️)
🏁 (3, 🏃‍♂️)
🏁 (4, 🏃‍♀️)

Функция enumerate() надёжно соединяет элементы и их индексы подобно номерам на спортивниках во время соревнований.

Enumerate(): не для всех случаев

Когда порядок непредсказуем

Когда вы работаете с множествами или словарями с неупорядоченными ключами, применение enumerate() может быть не практичным и сложным.

Сложные структуры данных

Существуют сложные структуры данных, где enumerate() несостоятелен и требуются более специализированные и сильные методы обхода.

Максимальная производительность

Когда каждая миллисекунда имеет значение, даже небольшая накладка, вызванная enumerate(), может стать основанием для оптимизации.

Лучшие практики использования Enumerate()

Ведение индексов

С enumerate(), нет необходимости ручного контроля индексов, что снижает вероятность ошибок.

За читаемость кода

Использование enumerate() сделает код более чистым и понятным, так как он сокращает и структурирует общепринятые шаблоны, когда требуются и элементы, и их индексы.

Совместимость на высшем уровне

Функция Enumerate() отлично сочетается с различными конструкциями Python, будь то if/else, генераторы или лямбда-функции.

Высокая скорость исполнения

За счет реализации на языке C, enumerate() обеспечивает высокую производительность, что позволяет ему занимать достойное место в арсенале инструментов Python.

Обучение на основе комментариев экспертов

Книга Бретта Слаткина "Эффективный Python" является ценным источником для изучения enumerate(), как и официальная документация Python по данной и другим темам.

Полезные материалы

  1. Built-in Functions — Python 3.12.2 documentation — Официальная документация Python по функции enumerate.
  2. Enumerate() in Python – GeeksforGeeks — Подробное объяснение функции enumerate с примерами.
  3. Python enumerate(): Simplify Loops That Need Counters – Real Python — Статья на Real Python о том, как наилучшим образом использовать возможности enumerate().
  4. Python enumerate() Function — Детальный разбор функции enumerate() с примерами использования на W3Schools.
  5. Enumerate – Intermediate Python Programming p.7 – YouTube — Видеоурок о enumerate() от Кори Шефера.
  6. 13. Enumerate — Python Tips 0.1 documentation — Советы и трюки по использованию enumerate() на блоге Python Tips.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Что делает функция enumerate() в Python?
1 / 5

Антон Крылов

Python-разработчик

