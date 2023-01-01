Получение возвращаемого значения от функции в multiprocessing.Process#Основы Python #Многопоточность и multiprocessing
Быстрый ответ
Для получения результата работы функции, запущенной в отдельном процессе, используется объект
multiprocessing.Queue:
from multiprocessing import Process, Queue
def worker(arg, q):
q.put(arg * 2)
if __name__ == '__main__':
q = Queue()
p = Process(target=worker, args=(5, q))
p.start()
p.join()
print(f"Результат: {q.get()}")
Основные моменты:
Queueгарантирует обмен данными между процессами.
- Функция-работник помещает результат своей работы в
Queue.
- Главный процесс ожидает окончания работы дочернего процесса с помощью
join().
- После завершения работы дочернего процесса извлекаются данные с помощью
q.get().
Продвинутые приемы и рекомендации
Применение
multiprocessing.Manager()
- Этот подход позволяет превратить индивидуальные задачи в командную работу:
from multiprocessing import Process, Manager
def worker(return_dict, arg):
return_dict[arg] = arg * 2
if __name__ == '__main__':
with Manager() as manager:
return_dict = manager.dict()
processes = [Process(target=worker, args=(return_dict, i)) for i in range(5)]
for p in processes:
p.start()
for p in processes:
p.join()
print(list(return_dict.values()))
Обдумывая код:
- Словари
Manager— это удобная форма управления данными, обрабатываемыми несколькими процессами.
- Для получения результатов используется
return_dict.values()после выполнения всех
join().
Взаимодействие с
multiprocessing.Pool
Pool облегчает параллельную обработку задач и сбор результатов:
from multiprocessing import Pool
def worker(arg):
return arg * 2
if __name__ == '__main__':
with Pool(5) as p:
results = p.map(worker, range(5))
print(results)
Преимущества:
- Минимальность кода, простота и удобство использования.
- Эффективное переиспользование процессов.
Обработка ошибок в коде
Использование блоков
try-except помогает управлять исключениями:
def worker(arg, q):
try:
# В этом месте может произойти ошибка
raise ValueError('Пример ошибки')
except Exception as e:
q.put(e)
if __name__ == '__main__':
q = Queue()
p = Process(target=worker, args=(5, q))
p.start()
p.join()
result = q.get()
if isinstance(result, Exception):
print(f"Произошла ошибка: {result}")
else:
print(f"Результат: {result}")
Визуализация
Можно представить процесс получения значения из
multiprocessing.Process как процесс получения письма из почтового ящика:
1. Вы создаете "почтовый ящик" (очередь).
2. "Почтальон" (процесс) начинает выполнение работы.
3. Почтальон оставляет письмо (результат) в ящике.
4. Вы забираете письмо (извлекаете результат).
Такой подход наглядно демонстрирует взаимодействие между родительским и дочерним процессами.
Углубляемся: альтернативные подходы и сложные нюансы
Использование
multiprocessing.Pipe
multiprocessing.Pipe отлично подходит, когда требуется быстрая точечная связь:
from multiprocessing import Process, Pipe
def worker(conn):
conn.send('Работа выполнена!')
conn.close()
if __name__ == '__main__':
parent_conn, child_conn = Pipe()
p = Process(target=worker, args=(child_conn,))
p.start()
p.join()
print(parent_conn.recv())
Ключевые моменты:
- Эффективное использование ресурсов.
- Подходит для связи типа "точка-точка".
Обеспечение корректного завершения процессов
Правильное завершение процессов гарантирует сохранность ресурсов:
p.terminate() # Принудительное завершение процесса.
p.join() # Убедитесь, что процесс завершился корректно.
Правило:
- Используйте
terminate, осознавая все риски.
Философия параллельных вычислений
Важно понимать компромиссы при использовании
multiprocessing и выбирать между общим состоянием и изолированными функциями.
Обдумывая код:
- Изолированные функции упрощают параллелизм.
- Общее изменяемое состояние может вызвать проблемы согласования.
