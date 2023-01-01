Получение текущего UTC времени в Python: время Unix-эпохи#Основы Python #Дата и время (datetime)
Быстрый ответ
Чтобы получить UTC-время в Python, используйте следующую команду:
from datetime import datetime
print(datetime.utcnow()) # Выводит текущее UTC-время
Таким образом, вы мгновенно получите метку времени UTC без учёта часового пояса.
Получение UTC-времени, учитывая часовой пояс
Если ваше приложение работает с различными часовыми поясами, важно использовать объекты datetime, которые имеют информацию о часовом поясе. В Python 3 это реализуется следующим образом:
from datetime import datetime, timezone
utc_time = datetime.now(timezone.utc)
print(utc_time) # Выводит UTC-время с информацией о часовом поясе
Таким образом, объект datetime содержит информацию о часовом поясе, что упрощает работу с временем в разных регионах.
Точный расчёт временных интервалов
Чтобы посчитать временной интервал между двумя событиями, вы можете сделать следующее:
from datetime import datetime, timezone
start = datetime.now(timezone.utc)
# Здесь может быть выполнена операция, которая занимает некоторое время
end = datetime.now(timezone.utc)
time_spent = end – start
print(time_spent.total_seconds()) # Время выполнения в секундах до микросекунд
Разница между конечным и начальным временем будет представлена в виде объекта
timedelta. Используйте его метод
total_seconds() для преобразования интервала в секунды и упрощения восприятия.
Работа с Unix-временем
Для взаимодействия с Unix-временем можно преобразовать объекты даты и времени Python следующим образом:
from datetime import datetime, timezone
unix_time = datetime.now(timezone.utc).timestamp()
print(unix_time)
А для получения миллисекунд умножьте на 1000:
milliseconds_since_epoch = unix_time * 1000
Работа с часовыми поясами: технические детали
Корректная работа с часовыми поясами требует точности. Использование объектов
timedelta и учёт временного смещения крайне важны для распределённых систем.
Pytz: инструментарий для работы с часовыми поясами
Если вы используете версии Python ранее 3.2, библиотека
pytz будет для вас полезной:
import pytz
from datetime import datetime
utc_time_with_pytz = datetime.now(pytz.utc)
print(utc_time_with_pytz)
Это надёжный способ получить данные о часовом поясе до того, как в Python 3.2 появилось
datetime.now(timezone.utc).
Поддержка единообразия на различных платформах
Поддержание единообразия жизненно важно для всех Python-приложений. Использование
datetime.now(timezone.utc) обеспечивает согласованность поведения на разных платформах.
Визуализация
В Python обычно используют UTC-время, которое можно представить как универсальные часы, установленные на Гринвичское время (GMT).
from datetime import datetime
utc_time = datetime.utcnow()
Местное время (⌚): [разное в зависимости от местоположения]
UTC-время (🌍⌚): [единообразно для всего мира]
UTC – это словно 'Гринвич' в мире Python! 🌐⌚
Другие важные советы для надёжности
- Старайтесь заменять
datetime.utcnow()на
datetime.now(timezone.utc), когда требуется datetime, учитывающий часовой пояс.
- Используйте объекты
timedeltaдля всех расчётов временных интервалов. Они помогут избежать ошибок, связанных с временем.
- При работе с Unix-временем предпочтительно использовать истинное деление (
/) вместо целочисленного (
//) для избегания ошибок округления при преобразовании в миллисекунды.
Антон Крылов
Python-разработчик