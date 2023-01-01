Получение текущего UTC времени в Python: время Unix-эпохи

#Основы Python  #Дата и время (datetime)  
Быстрый ответ

Чтобы получить UTC-время в Python, используйте следующую команду:

from datetime import datetime
print(datetime.utcnow()) # Выводит текущее UTC-время

Таким образом, вы мгновенно получите метку времени UTC без учёта часового пояса.

Получение UTC-времени, учитывая часовой пояс

Если ваше приложение работает с различными часовыми поясами, важно использовать объекты datetime, которые имеют информацию о часовом поясе. В Python 3 это реализуется следующим образом:

from datetime import datetime, timezone
utc_time = datetime.now(timezone.utc)
print(utc_time)  # Выводит UTC-время с информацией о часовом поясе

Таким образом, объект datetime содержит информацию о часовом поясе, что упрощает работу с временем в разных регионах.

Точный расчёт временных интервалов

Чтобы посчитать временной интервал между двумя событиями, вы можете сделать следующее:

from datetime import datetime, timezone

start = datetime.now(timezone.utc)
# Здесь может быть выполнена операция, которая занимает некоторое время
end = datetime.now(timezone.utc)

time_spent = end – start
print(time_spent.total_seconds())  # Время выполнения в секундах до микросекунд

Разница между конечным и начальным временем будет представлена в виде объекта timedelta. Используйте его метод total_seconds() для преобразования интервала в секунды и упрощения восприятия.

Работа с Unix-временем

Для взаимодействия с Unix-временем можно преобразовать объекты даты и времени Python следующим образом:

from datetime import datetime, timezone
unix_time = datetime.now(timezone.utc).timestamp()
print(unix_time)

А для получения миллисекунд умножьте на 1000:

milliseconds_since_epoch = unix_time * 1000

Работа с часовыми поясами: технические детали

Корректная работа с часовыми поясами требует точности. Использование объектов timedelta и учёт временного смещения крайне важны для распределённых систем.

Pytz: инструментарий для работы с часовыми поясами

Если вы используете версии Python ранее 3.2, библиотека pytz будет для вас полезной:

import pytz
from datetime import datetime

utc_time_with_pytz = datetime.now(pytz.utc)
print(utc_time_with_pytz)

Это надёжный способ получить данные о часовом поясе до того, как в Python 3.2 появилось datetime.now(timezone.utc).

Поддержка единообразия на различных платформах

Поддержание единообразия жизненно важно для всех Python-приложений. Использование datetime.now(timezone.utc) обеспечивает согласованность поведения на разных платформах.

Визуализация

В Python обычно используют UTC-время, которое можно представить как универсальные часы, установленные на Гринвичское время (GMT).

from datetime import datetime
utc_time = datetime.utcnow()
Местное время (⌚): [разное в зависимости от местоположения]
UTC-время (🌍⌚): [единообразно для всего мира]

UTC – это словно 'Гринвич' в мире Python! 🌐⌚

Другие важные советы для надёжности

  • Старайтесь заменять datetime.utcnow() на datetime.now(timezone.utc), когда требуется datetime, учитывающий часовой пояс.
  • Используйте объекты timedelta для всех расчётов временных интервалов. Они помогут избежать ошибок, связанных с временем.
  • При работе с Unix-временем предпочтительно использовать истинное деление (/) вместо целочисленного (//) для избегания ошибок округления при преобразовании в миллисекунды.

Полезные материалы

  1. datetime — базовые типы даты и времени в Python 3.12.2 — важный ресурс: официальная документация по модулю datetime.
  2. Компактный справочник по синтаксису strftime в Python — полезная записная книжка с примерами форматирования времени в Python.
  3. Arrow: Улучшенная работа с датами и временем в Python — инструкция по библиотеке Arrow для упрощенной работы с временем.
  4. ISO – ISO 8601 — стандарты формата даты и времени — официальная информация о стандартах представления дат и времени.
  5. dateutil – расширенная работа с datetime — справочник по библиотеке dateutil, дополняющей возможности модуля datetime.
  6. Почему не стоит использовать utcnow и utcfromtimestamp — блог, объясняющий лучшие практики работы с UTC в Python.
