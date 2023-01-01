Получение текущего UTC времени в Python: время Unix-эпохи

Быстрый ответ

Чтобы получить UTC-время в Python, используйте следующую команду:

Python Скопировать код from datetime import datetime print(datetime.utcnow()) # Выводит текущее UTC-время

Таким образом, вы мгновенно получите метку времени UTC без учёта часового пояса.

Получение UTC-времени, учитывая часовой пояс

Если ваше приложение работает с различными часовыми поясами, важно использовать объекты datetime, которые имеют информацию о часовом поясе. В Python 3 это реализуется следующим образом:

Python Скопировать код from datetime import datetime, timezone utc_time = datetime.now(timezone.utc) print(utc_time) # Выводит UTC-время с информацией о часовом поясе

Таким образом, объект datetime содержит информацию о часовом поясе, что упрощает работу с временем в разных регионах.

Точный расчёт временных интервалов

Чтобы посчитать временной интервал между двумя событиями, вы можете сделать следующее:

Python Скопировать код from datetime import datetime, timezone start = datetime.now(timezone.utc) # Здесь может быть выполнена операция, которая занимает некоторое время end = datetime.now(timezone.utc) time_spent = end – start print(time_spent.total_seconds()) # Время выполнения в секундах до микросекунд

Разница между конечным и начальным временем будет представлена в виде объекта timedelta . Используйте его метод total_seconds() для преобразования интервала в секунды и упрощения восприятия.

Работа с Unix-временем

Для взаимодействия с Unix-временем можно преобразовать объекты даты и времени Python следующим образом:

Python Скопировать код from datetime import datetime, timezone unix_time = datetime.now(timezone.utc).timestamp() print(unix_time)

А для получения миллисекунд умножьте на 1000:

Python Скопировать код milliseconds_since_epoch = unix_time * 1000

Работа с часовыми поясами: технические детали

Корректная работа с часовыми поясами требует точности. Использование объектов timedelta и учёт временного смещения крайне важны для распределённых систем.

Pytz: инструментарий для работы с часовыми поясами

Если вы используете версии Python ранее 3.2, библиотека pytz будет для вас полезной:

Python Скопировать код import pytz from datetime import datetime utc_time_with_pytz = datetime.now(pytz.utc) print(utc_time_with_pytz)

Это надёжный способ получить данные о часовом поясе до того, как в Python 3.2 появилось datetime.now(timezone.utc) .

Поддержка единообразия на различных платформах

Поддержание единообразия жизненно важно для всех Python-приложений. Использование datetime.now(timezone.utc) обеспечивает согласованность поведения на разных платформах.

Визуализация

В Python обычно используют UTC-время, которое можно представить как универсальные часы, установленные на Гринвичское время (GMT).

Python Скопировать код from datetime import datetime utc_time = datetime.utcnow()

Markdown Скопировать код Местное время (⌚): [разное в зависимости от местоположения] UTC-время (🌍⌚): [единообразно для всего мира]

UTC – это словно 'Гринвич' в мире Python! 🌐⌚

Другие важные советы для надёжности

Старайтесь заменять datetime.utcnow() на datetime.now(timezone.utc) , когда требуется datetime, учитывающий часовой пояс.

на , когда требуется datetime, учитывающий часовой пояс. Используйте объекты timedelta для всех расчётов временных интервалов. Они помогут избежать ошибок, связанных с временем.

для всех расчётов временных интервалов. Они помогут избежать ошибок, связанных с временем. При работе с Unix-временем предпочтительно использовать истинное деление ( / ) вместо целочисленного ( // ) для избегания ошибок округления при преобразовании в миллисекунды.

