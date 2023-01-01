Получение текущего года и месяца в Python: datetime

#Основы Python  #Дата и время (datetime)  
Быстрый ответ

Для получения текущего года и месяца в Python следует использовать модуль datetime:

from datetime import datetime

print(f"Год: {datetime.now().year}, Месяц: {datetime.now().month}")

В выводе получится: "Год: ГГГГ, Месяц: ММ".

Объект Datetime — подробно

Чтобы создать объект datetime, включающий только текущий год и месяц, следуйте этим шагам:

from datetime import datetime

текущий_год = datetime.now().year
текущий_месяц = datetime.now().month
объект_год_месяц = datetime(текущий_год, текущий_месяц, 1)
print(объект_год_месяц) # Интересный факт: Даты могут рассказать больше, чем слова!

В результате мы получаем объект datetime, включающий текущий год и месяц, и с первым числом месяца.

Визуализация

Представьте календарь (📅) в виде большой таблицы, где каждая ячейка обозначает день. Попытайтесь представить общую картину:

📅 Январь (В общем плане) 📅: [🎩, ❄️, ...]
📅 ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ (🎯):      [📆]

Теперь извлечем текущий год и месяц как спелые плоды:

from datetime import datetime
текущий_год_и_месяц = datetime.now().strftime("%Y-%m")  # Урожай собран 🍏!

И на выходе получаем:

**Текущий Год-Месяц**: `2023-04`
Как будто находим **яркую звезду** ✨ в невероятном космосе дат.

Упрощение при помощи модуля date в Python

Если вам нужна только дата, без указания времени, то вы можете воспользоваться модулем date:

from datetime import date

сегодня = date.today()
print(f"Год: {сегодня.year}, Месяц: {сегодня.month}") # Свежие данные из календаря!

Зная год и месяц, можно проводить точное сравнение дат без лишних строковых преобразований, используя нативные атрибуты datetime вместо strftime и strptime.

Изящное форматирование даты с помощью strftime

Иногда необходим особыми образом отформатировать дату. strftime — это инструмент, который поможет вам в этом:

отформатированный_месяц = datetime.now().strftime('%B, %Y') # Преобразуем 'апрель 2023' в читаемый формат!
print(f"Красочный текущий месяц: {отформатированный_месяц}")

Если у вас есть строка с датой, и вам требуется получить из неё объект datetime, вы можете использовать strptime — это ваш путеводитель в мире времени:

from datetime import datetime

строка_с_датой = "2023-04"
объект_даты = datetime.strptime(строка_с_датой, '%Y-%m')
print(объект_даты) # Это магия: превращаем строку в дату!

Важность точности в деталях

Держитесь правильного формата для полного и сокращённого названия компонентов даты. Например, январь записывается как 01, а не 1. Это особо важно для систем, где важна высокая точность, поэтому используйте корректные форматы: полные (%m) или сокращённые (%-m).

Международный стандарт — ISO 8601

Международные приложения только выигрывают от использования стандарта ISO 8601 для отображения дат и времени. Для вывода текущей даты в этом формате с помощью Python сделайте следующее:

iso_date = datetime.now().isoformat()
print(f"Текущая дата в ISO 8601: {iso_date}") # Теперь ваш язык понятен ISO 8601!

