Получение текущего года и месяца в Python: datetime

Быстрый ответ

Для получения текущего года и месяца в Python следует использовать модуль datetime :

Python Скопировать код from datetime import datetime print(f"Год: {datetime.now().year}, Месяц: {datetime.now().month}")

В выводе получится: "Год: ГГГГ, Месяц: ММ".

Объект Datetime — подробно

Чтобы создать объект datetime , включающий только текущий год и месяц, следуйте этим шагам:

Python Скопировать код from datetime import datetime текущий_год = datetime.now().year текущий_месяц = datetime.now().month объект_год_месяц = datetime(текущий_год, текущий_месяц, 1) print(объект_год_месяц) # Интересный факт: Даты могут рассказать больше, чем слова!

В результате мы получаем объект datetime , включающий текущий год и месяц, и с первым числом месяца.

Визуализация

Представьте календарь (📅) в виде большой таблицы, где каждая ячейка обозначает день. Попытайтесь представить общую картину:

Markdown Скопировать код 📅 Январь (В общем плане) 📅: [🎩, ❄️, ...] 📅 ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ (🎯): [📆]

Теперь извлечем текущий год и месяц как спелые плоды:

Python Скопировать код from datetime import datetime текущий_год_и_месяц = datetime.now().strftime("%Y-%m") # Урожай собран 🍏!

И на выходе получаем:

Markdown Скопировать код **Текущий Год-Месяц**: `2023-04` Как будто находим **яркую звезду** ✨ в невероятном космосе дат.

Упрощение при помощи модуля date в Python

Если вам нужна только дата, без указания времени, то вы можете воспользоваться модулем date :

Python Скопировать код from datetime import date сегодня = date.today() print(f"Год: {сегодня.year}, Месяц: {сегодня.month}") # Свежие данные из календаря!

Зная год и месяц, можно проводить точное сравнение дат без лишних строковых преобразований, используя нативные атрибуты datetime вместо strftime и strptime .

Изящное форматирование даты с помощью strftime

Иногда необходим особыми образом отформатировать дату. strftime — это инструмент, который поможет вам в этом:

Python Скопировать код отформатированный_месяц = datetime.now().strftime('%B, %Y') # Преобразуем 'апрель 2023' в читаемый формат! print(f"Красочный текущий месяц: {отформатированный_месяц}")

Если у вас есть строка с датой, и вам требуется получить из неё объект datetime, вы можете использовать strptime — это ваш путеводитель в мире времени:

Python Скопировать код from datetime import datetime строка_с_датой = "2023-04" объект_даты = datetime.strptime(строка_с_датой, '%Y-%m') print(объект_даты) # Это магия: превращаем строку в дату!

Важность точности в деталях

Держитесь правильного формата для полного и сокращённого названия компонентов даты. Например, январь записывается как 01 , а не 1 . Это особо важно для систем, где важна высокая точность, поэтому используйте корректные форматы: полные ( %m ) или сокращённые ( %-m ).

Международный стандарт — ISO 8601

Международные приложения только выигрывают от использования стандарта ISO 8601 для отображения дат и времени. Для вывода текущей даты в этом формате с помощью Python сделайте следующее:

Python Скопировать код iso_date = datetime.now().isoformat() print(f"Текущая дата в ISO 8601: {iso_date}") # Теперь ваш язык понятен ISO 8601!

Полезные материалы