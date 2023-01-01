Получение списка методов класса в Python: решение

Быстрый ответ

Чтобы получить список методов класса в Python, исключая специальные методы, используйте модуль inspect :

Python Скопировать код import inspect class MyClass: def chicken_nuggets(self): pass def french_fries(self): pass methods = [m[0] for m in inspect.getmembers(MyClass, predicate=inspect.isfunction)] print(methods)

Вывод:

['chicken_nuggets', 'french_fries']

Методы класса и методы экземпляра

Чтобы получить методы экземпляра, используйте объект класса:

Python Скопировать код instance = MyClass() instance_methods = [m[0] for m in inspect.getmembers(instance, predicate=inspect.ismethod)]

Для методов класса передайте сам класс:

Python Скопировать код class_methods = [m[0] for m in inspect.getmembers(MyClass, predicate=inspect.isfunction)]

Обратите внимание, что в Python 3 поведение inspect.ismethod отличается!

Приватные и специальные методы

Используйте dir() , чтобы найти все методы, включая приватные и специальные (с двойными подчеркиваниями):

Python Скопировать код all_methods = [method for method in dir(MyClass) if callable(getattr(MyClass, method))]

Если нужно исключить специальные методы с __ , их можно отфильтровать:

Python Скопировать код regular_methods = [method for method in dir(MyClass) if callable(getattr(MyClass, method)) and not method.startswith("__")]

Интересуют статические методы?

Статические методы детектируются отдельно:

Python Скопировать код static_methods = [m[0] for m in inspect.getmembers(MyClass, predicate=inspect.isfunction) if isinstance(MyClass.__dict__.get(m[0]), staticmethod)]

Визуализация

Всегда полезно представить класс Python в виде ящика с инструментами, где каждый инструмент – это метод:

Markdown Скопировать код 🧰 = Класс Python 🔨 = Метод 1 🔧 = Метод 2 🪛 = Метод 3

Используя интроспекцию, вы можете увидеть, какие "инструменты" находятся в "ящике":

Python Скопировать код tools_in_the_box = [tool for tool in dir(🧰) if callable(getattr(🧰, tool))]

Markdown Скопировать код Содержимое ящика с инструментами: 🔨, 🔧, 🪛

Понимание строк документации

"Строки документации" методов помогают лучше понять их назначение:

Python Скопировать код for method in methods: print(f"Метод: {method}

Документация: {inspect.getdoc(getattr(MyClass, method))}

")

Проверка в реальном времени

Интроспекция отлично справляется с атрибутами в реальном времени, но при этом может влиять на производительность.

Нужна помощь?

Встроенная в Python система интерактивной помощи – это нечто вроде справочной службы. Попробуйте использовать функцию help() :

Python Скопировать код help(MyClass) # Здесь начинается диалог с Python 🐍

