Получение списка листов Excel файла с помощью Pandas

Быстрый ответ

Чтобы получить список названий листов Excel-файла через Pandas, воспользуйтесь следующим кодом:

Python Скопировать код import pandas as pd xl = pd.ExcelFile('your_file.xlsx') sheet_names = xl.sheet_names print(sheet_names)

Существует и более сжатый вариант:

Python Скопировать код sheet_names = pd.read_excel('your_file.xlsx', sheet_name=None).keys() print(sheet_names)

В обоих случаях переменная sheet_names содержит список названий листов Excel-файла.

Загрузка листов Excel в DataFrame из pandas

Если вам нужно загрузить несколько листов в один DataFrame, используйте понятие словарного включения в pandas:

Python Скопировать код xl_file = pd.ExcelFile('your_file.xlsx') data_frames = {sheet: xl_file.parse(sheet) for sheet in xl_file.sheet_names}

Здесь data_frames — это словарь, в котором ключами являются имена листов Excel, а значениями — соответствующие DataFrame с их содержимым.

Работа с большими Excel-файлами – метод "Быстро и Яростно"

Когда речь идет о больших Excel-файлах, эффективнее работать напрямую с XML-структурой файла. Так можно получить имена листов, не загружая файл целиком. Вот, как это можно сделать с использованием модулей ZipFile и BeautifulSoup :

Python Скопировать код from zipfile import ZipFile from bs4 import BeautifulSoup with ZipFile('your_file.xlsx', 'r') as z: with z.open('xl/workbook.xml') as f: soup = BeautifulSoup(f.read(), 'xml') sheets = [sheet.get('name') for sheet in soup.find_all('sheet')] print(sheets)

Для оптимизации обработки XML используйте модуль lxml .

Визуализация

Можно представить Excel-файл как книгу со множеством глав:

Markdown Скопировать код 📗 Книга Excel: - Глава 1 📄 - Глава 2 📄 - Глава 3 📄

Код для извлечения списка глав:

Python Скопировать код import pandas as pd book = pd.ExcelFile('your_file.xlsx') chapters = book.sheet_names

Это аналог просмотра содержания:

Markdown Скопировать код Содержание 📜: [Глава 1, Глава 2, Глава 3]

Скажем, это быстрый осмотр перед детальным анализом!

Динамическое взаимодействие с листами Excel

Выбор в руках пользователя!

Предоставьте пользователям возможность динамически выбирать лист, благодаря интерактивным инструментам Python. Через GUI или CLI, вот оба варианта:

Python Скопировать код # GUI-магия с помощью ipywidgets для Jupyter Notebook from ipywidgets import Dropdown dropdown = Dropdown(options=xl.sheet_names) display(dropdown) # Действия на основе выбранного листа chosen_sheet = xl_file.parse(dropdown.value)

Для предпочтителей CLI:

Python Скопировать код chosen_sheet_name = input("Введите название листа: ") # Пользователь, ваш выбор важен! chosen_sheet_df = xl.parse(chosen_sheet_name) # Ваши желания исполняются!

Первое впечатление – залог успеха!

Хотите быстро ознакомиться с данными? Загрузите только несколько первых строк:

Python Скопировать код first_few_rows = pd.read_excel('your_file.xlsx', sheet_name='Sheet1', nrows=5) # Знакомство с данными!

Сокровища больше не спрятаны!

Скрытые листы могут стать настоящим открытием! Откройте их, используя XML-структуру с помощью ZipFile .

Путешествие в прошлое с устаревшими форматами Excel

Не ограничивайтесь старыми версиями Excel. Для работы с ними примените xlrd :

Python Скопировать код import xlrd book = xlrd.open_workbook("your_file.xls") print(book.sheet_names()) # Названия листов доступны с легкостью

Однако если вам потребуются файлы форматов .xlsx или .xlsm , выбирайте библиотеку openpyxl .

