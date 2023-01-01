Получение пути к временной папке в Python: кроссплатформенно

Быстрый ответ

Чтобы определить путь к временной папке в любой операционной системе, воспользуйтесь функцией tempfile.gettempdir() из модуля tempfile в Python:

Python Скопировать код import tempfile print(tempfile.gettempdir())

Этот код отобразит путь к системной временной папке.

Внутреннее устройство: как работает

Функция tempfile.gettempdir() производит анализ переменных окружения вашей операционной системы. В системах типа Unix она опирается на TMPDIR , в то время как в Windows проверяет значения в TEMP , TMP , и USERPROFILE .

Грубо говоря, функция возвращает место, которое операционная система назначила для временных файлов. В большинстве случаев это — папка temp.

Создание индивидуального пространства для экспериментов

Для создания отдельной временной папки, позволяющей избежать конфликтов, используйте метод tempfile.mkdtemp() :

Python Скопировать код import tempfile sandbox = tempfile.mkdtemp() # Ваше собственное пространство для экспериментов 🏖️ print(sandbox)

Данный метод создает временную директорию с уникальным случайно сгенерированным именем.

Замена

Для оптимизации работы с файловыми путями рекомендуется заменить устаревший os.path.join() на современный модуль pathlib :

Python Скопировать код from pathlib import Path import tempfile temp_dir = Path(tempfile.gettempdir()) # Ваше личное хранилище данных 🗄️ temp_file_path = temp_dir / 'myfile.txt' # Даём имена даже временным файлам 🏠

Это примерно как заменить старую кнопочную телефонию на современный смартфон. Функционал сохраняется, но становится намного удобнее.

Упорядочивание временных файлов

Не забывайте удалять неиспользуемые временные файлы с помощью shutil.rmtree() по окончании работы:

Python Скопировать код import shutil import tempfile sandbox = tempfile.mkdtemp() # ... воспользуйтесь вашей "песочницей" по назначению... shutil.rmtree(sandbox) # Пора убраться, пока "Мама" не заметила! 🧹

Визуализация

Представьте Путь к Временной Папке как дом в большом городе:

Markdown Скопировать код Город: Операционная Система 🏙️ Дом: Временная Папка 🏠

Python Скопировать код import tempfile # 'Карта города', которая поможет вам найти 'дом' temp_home = tempfile.gettempdir() # Определяем 'Дом Временной Папки'

Временная папка хранит все ваши временные файлы аналогично тому, как дом хранит ваши вещи.

Папку можно переместить, но она всегда быстро находится с помощью tempfile .

Ключ 🔑 к ней в любом "городе" ОС 🏙️ выглядит так:

Markdown Скопировать код 🔑 -> 🏠 в 🏙️ (Любая ОС)

О безопасности

Работая с временными файлами и папками, обязательно учитывайте вопросы безопасности. Будьте внимательны и избегайте предсказуемых имен. Модуль tempfile гарантирует безопасные и случайные имена, сложные для предсказания, как номер лотерейного билета.

Учёт специфики ОС

Иногда появляется необходимость адаптировать код под различные ОС. В этом случае незаменим функцией platform.system() :

Python Скопировать код import platform import tempfile os = platform.system() if os == 'Windows': # "Приветствуем, Windows! Как настроение?" 🖐️☀️ elif os == 'Darwin': # "Привет, MacOS! Чем занят?" 🖐️💻 else: # "Привет, Linux/Unix! Как продвигается работа в Open Source?" 🖐️🐧

Однако не стоит волноваться. tempfile автоматически учитывает специфику различных ОС.

Что избегать

Старайтесь избегать плохих практик безопасности 🚧, таких как использование "захардкоженных" путей типа "/tmp" или прямого вызова os.getenv("TEMP") . Это может привести к неприятностям. Доверяйтесь tempfile , он является вашим GPS-навигатором 🛰️ в управлении временными папками.

