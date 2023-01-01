Получение пути к корневой структуре проекта в Python#Основы Python #Файлы и пути #Автоматизация и скрипты
Быстрый ответ
Если вам необходимо определить корневую директорию вашего проекта на Python, следует использовать модуль
pathlib. Конструкция
Path(__file__).resolve().parents[1] позволяет вычислить путь к корневому каталогу проекта из любого места в его структуре.
from pathlib import Path
# Задаём корневой путь проекта.
root_path = Path(__file__).resolve().parents[1]
print(root_path)
В данном коде
__file__ обозначает текущий скрипт, а
.parents[1] позволяет подняться на один уровень вверх до корневого каталога.
Централизация определения путей
Эффективно управлять путями в проекте позволяет централизованное определение. Централизация создаёт единый источник истины по путям до разных директорий проекта.
# definitions.py
from pathlib import Path
# Централизованно задаём основные пути.
ROOT_DIR = Path(__file__).resolve().parents[1]
CONFIG_PATH = ROOT_DIR / 'config'
Такой подход гарантирует однозначность, облегчает поддержку и помогает избежать проблем, связанных с использованием относительных путей. Теперь вам нужно только импортировать необходимые определения путей.
from definitions import ROOT_DIR, CONFIG_PATH
# Чтение конфигурации.
with open(CONFIG_PATH / 'settings.ini', 'r') as config_file:
# Работа с конфигурацией
Сила
Если вы запустили скрипт как основную программу и хотите получить путь к его директории, в Python для этого есть модули
__main__ и
sys.modules.
import sys
if __name__ == "__main__":
root_path = Path(sys.modules['__main__'].__file__).resolve().parents[1]
print(root_path)
Визуализация
Поиск корневого каталога проекта в Python можно сравнить с поиском корня дерева:
🌳 = Корень проекта
|
|-- 📁 = Подкаталог
|-- 📁
|-- 📄 = Файл
Для того чтобы найти корень (
🌳), нужно из любого места в его структуре (
📄) двигаться вверх по иерархии:
📄 -> 📁 -> 📁 -> 🌳
Главный принцип: Всегда двигайтесь вверх по структуре дерева, чтобы найти его корень (
🌳).
Рефакторинг путей или "Зачем нужен definitions.py"
С увеличением сложности проекта рефакторинг путей становится ключевой задачей. Централизованное хранение путей в одном файле (например,
definitions.py) позволяет:
- Легко обновлять: Изменения пути в одном месте не затрагивают остальной код проекта.
- Обеспечить единство: Все части приложения ссылаются на один и тот же корневой путь.
- Облегчить работу: Ваши коллеги будут благодарны за прозрачность структуры директорий.
Надёжное выполнение скрипта: важны не только аргументы, но и пути
При различных условиях запуска скрипта пути могут "вести себя" непредсказуемо. Вот несколько способов их стабилизации:
- Предпочитайте абсолютные пути относительным.
- Используйте переменные окружения для определения путей при деплое.
- Создайте функцию
get_root, которая будет определять корневой каталог проекта, учитывая разные условия запуска.
Организация проекта: Некоторые рекомендации
- Весьма удобно использовать метку
project_root.
- 'Метки' директорий, такие как
.project_root, помогают быстро находить собственно нужные пути.
pathlibпредоставляет элегантные и универсальные средства для работы с путями.
Полезные материалы
- 6. Модули — документация Python 3.12.2 — официальная документация по пакетам.
- Python – Получение пути к корневому каталогу проекта – Stack Overflow — обсуждений и решения по определению пути к корневому каталогу.
- Введение в модуль Pathlib в Python от Corey Schafer — подробное видео о
pathlib.
- Упаковка проектов Python – Руководство по упаковке проектов — руководство по упаковке проектов на Python.
Антон Крылов
Python-разработчик