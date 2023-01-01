Получение последних N строк в Pandas DataFrame: решение#Python и Pandas для анализа данных #Анализ данных #Pandas и анализ данных
Быстрый ответ
Для того чтобы получить последние N строк из DataFrame в библиотеке Pandas, используйте метод
tail(). Передаваемый ему аргументом параметр N определяет количество строк, которые вы желаете извлечь:
last_n_rows = df.tail(N)
# Итак, массив pandas примет отрицательные индексы не как ошибку, а как удобство!
Это самый прямой и эффективный способ получения последних строк DataFrame.
Современность pandas
Регулярное обновление библиотеки Pandas даёт вам возможность использовать новейшие функции и усовершенствования:
pip install --upgrade pandas
# И так, вот он – процесс модернизации pandas!
Чтобы узнать, какая версия Pandas у вас установлена, выполните следующую команду:
import pandas as pd
print(pd.__version__)
# А вот так мы обозначим "день рождения" вашего pandas!
Для использования метода
tail() требуется версия 0.10.1 или новее. Обновляйтесь регулярно, чтобы избежать проблем с совместимостью.
Отход от протухших методов
Избегайте использования устаревшего метода
ix, поскольку он может вызывать неожиданные результаты, допуская индексацию как по меткам, так и по целым числам. Вместо него используйте
loc[] для индексации по меткам и
iloc[] для индексации по числовым позициям:
# Чтобы получить последние 3 строки, воспользуйтесь следующей командой:
last_three_rows = df.iloc[-3:]
# Ну вот, теперь всё будет зависеть от этих последних трех строк!
Выбор в пользу
iloc[] делает результаты предсказуемыми и надёжными, что особенно важно при работе со старыми версиями Pandas.
Группировка: каждой группе свой 'хвост'
Если вам необходимо получить последние N строк каждой группы в группированных данных, воспользуйтесь методом
GroupBy.tail():
last_n_per_group = df.groupby('column_name').tail(N)
# Групповые "хвосты" у каждой из групп, которые встречаются в нашем массиве pandas!
Понимание loc и iloc
Использование
loc и
iloc вместо устаревшего
ix сделает ваш код более наглядным и понятным.
Визуализация
Представьте, что DataFrame — это колода карт:
Вся колода: [🃏, A♠️, 2♠️, ..., Q♦️, K♦️]
Извлечь последние N карт (т.е. строк) из колоды (т.е. из массива pandas) так же просто, как взять карты из нижней части колоды:
deck.iloc[-N:]
Если извлечь последние 3 карты, получим:
Перед выбором: [🃏, ..., J♦️, Q♦️, K♦️]
После выбора: [Q♦️, K♦️]
Таким образом, с помощью
deck.iloc[-N:] вы легко можете получить последние N карт (или строк). 🤹♂️🎴
Вопросы производительности и ограничения
При работе с большими DataFrame обратите внимание на использование памяти и время выполнения операций:
- Избегайте копирования: старайтесь не создавать копии данных без крайней необходимости.
- Скорость имеет значение: Метод
tail()оптимизирован и обычно работает быстрее, чем индексация через
iloc.
Потенциальные трудности
Остерегайтесь следующих нюансов при работе с Pandas:
- Если N равно 0 или DataFrame пуст, то результат также будет пустым.
- В DataFrame с дубликатами метод
tail()ориентируется на последовательность строк в данном DataFrame.
- Проверьте, чтобы
tail()вызывался как последней операцией, чтобы отражать текущее состояние данных.
Получение последних N строк для временных рядов
При работе с временными рядами, где индексом служит дата, используйте метод
last():
df_last_period = df.last('3D') # За последние три дня
# В поисках информацию за позавчера, вчера и сегодня!
Выбор оптимального способа поиска строк нужно делать на основании особенностей временных отметок в данных Pandas.
Екатерина Громова
аналитик данных