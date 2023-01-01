Получение полного пути к выполняемому Python-скрипту

Быстрый ответ

Для получения пути к исполняемому Python-скрипту мы используем атрибут __file__ и функцию os.path.abspath() :

Python Скопировать код import os print(os.path.abspath(__file__)) # Всё проще, чем мы думали, верно?

Этот код выведет полный абсолютный путь до файла с вашим скриптом.

Погружение в детали: что такое

В Python атрибут __file__ автоматически сохраняет путь к файлу модуля, который может быть представлен как относительным, так и абсолютным путём в зависимости от того, как был запущен скрипт. С помощью os.path.abspath() мы преобразуем этот путь в абсолютный.

А что если в пути есть символические ссылки? В таком случае нам пригодится os.path.realpath() :

Python Скопировать код import os print(os.path.realpath(__file__)) # Показываем реальный путь до файла!

Эта функция возвращает реальный путь к файлу, игнорируя символические ссылки.

Кросс-платформенность и обработка символических ссылок

Важно, чтобы ваш код корректно работал на всех операционных системах. Функции модуля os.path успешно справляются с этой задачей, будь то macOS, Windows или Unix/Linux.

Если вам нужна именно директория, где расположен скрипт, а не полный путь к файлу, используйте вместе os.path.dirname() и sys.argv[0] :

Python Скопировать код import os import sys script_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(sys.argv[0])) print(script_dir) # Вот такое у меня 'родное гнездо'.

Особенности путей при упаковке кода в приложение

Когда код упакован в приложение (например, с помощью py2exe ), __file__ может оказаться неработоспособным. В этом случае используйте os.path.dirname(sys.argv[0]) :

Python Скопировать код import os import sys script_path = os.path.dirname(sys.argv[0]) print(os.path.abspath(script_path)) # "Зачем мы падаем? Чтобы научиться подниматься" – Альфред, "Бэтмен: Начало"

Для углублённого понимания работы с путями в Python рекомендую ознакомиться с главой 7.2 книги "Погружение в Python".

Визуализация

Считайте, что os.path.abspath(__file__) — это ваш надёжный робот-помощник 🤖, который всегда знает, где вы находитесь в пространстве кода 🗺️:

Python Скопировать код import os script_path = os.path.abspath(__file__)

Markdown Скопировать код Вы (👨‍💻): "Какой у нас сейчас кодовый адрес, дружище?" Робот (🤖): "Вот текущее положение скрипта —> 🗺️ (script_path)"

Ориентация в пространстве кода становится простой прогулкой!

Потенциальные препятствия

В процессе работы со скриптами могут встретиться неожиданности:

__file__ может быть неопределён в интерактивной сессии или при выполнении скрипта из встроенного интерпретатора Python.

может быть неопределён в интерактивной сессии или при выполнении скрипта из встроенного интерпретатора Python. Отдельно следует уделить внимание ситуациям, когда скрипт запускается с сетевой папки — поведение может отличаться от привычного.

Если скрипт выполнен из скомпилированного файла, __file__ будет оканчиваться на .pyc .

