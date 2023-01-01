Получение полного пути к выполняемому Python-скрипту#Основы Python #Файлы и пути #Автоматизация и скрипты
Быстрый ответ
Для получения пути к исполняемому Python-скрипту мы используем атрибут
__file__ и функцию
os.path.abspath():
import os
print(os.path.abspath(__file__)) # Всё проще, чем мы думали, верно?
Этот код выведет полный абсолютный путь до файла с вашим скриптом.
Погружение в детали: что такое
В Python атрибут
__file__ автоматически сохраняет путь к файлу модуля, который может быть представлен как относительным, так и абсолютным путём в зависимости от того, как был запущен скрипт. С помощью
os.path.abspath() мы преобразуем этот путь в абсолютный.
А что если в пути есть символические ссылки? В таком случае нам пригодится
os.path.realpath():
import os
print(os.path.realpath(__file__)) # Показываем реальный путь до файла!
Эта функция возвращает реальный путь к файлу, игнорируя символические ссылки.
Кросс-платформенность и обработка символических ссылок
Важно, чтобы ваш код корректно работал на всех операционных системах. Функции модуля
os.path успешно справляются с этой задачей, будь то macOS, Windows или Unix/Linux.
Если вам нужна именно директория, где расположен скрипт, а не полный путь к файлу, используйте вместе
os.path.dirname() и
sys.argv[0]:
import os
import sys
script_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(sys.argv[0]))
print(script_dir) # Вот такое у меня 'родное гнездо'.
Особенности путей при упаковке кода в приложение
Когда код упакован в приложение (например, с помощью
py2exe),
__file__ может оказаться неработоспособным. В этом случае используйте
os.path.dirname(sys.argv[0]):
import os
import sys
script_path = os.path.dirname(sys.argv[0])
print(os.path.abspath(script_path)) # "Зачем мы падаем? Чтобы научиться подниматься" – Альфред, "Бэтмен: Начало"
Для углублённого понимания работы с путями в Python рекомендую ознакомиться с главой 7.2 книги "Погружение в Python".
Визуализация
Считайте, что
os.path.abspath(__file__) — это ваш надёжный робот-помощник 🤖, который всегда знает, где вы находитесь в пространстве кода 🗺️:
import os
script_path = os.path.abspath(__file__)
Вы (👨💻): "Какой у нас сейчас кодовый адрес, дружище?"
Робот (🤖): "Вот текущее положение скрипта —> 🗺️ (script_path)"
Ориентация в пространстве кода становится простой прогулкой!
Потенциальные препятствия
В процессе работы со скриптами могут встретиться неожиданности:
__file__может быть неопределён в интерактивной сессии или при выполнении скрипта из встроенного интерпретатора Python.
- Отдельно следует уделить внимание ситуациям, когда скрипт запускается с сетевой папки — поведение может отличаться от привычного.
- Если скрипт выполнен из скомпилированного файла,
__file__будет оканчиваться на
.pyc.
Семён Козлов
инженер автоматизации