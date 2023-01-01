Получение подкаталогов Python: исключаем и копируем файлы

Быстрый ответ

Для получения списка непосредственных подкаталогов, можно использовать следующий код:

Python Скопировать код import os subdirs = [d for d in os.listdir('.') if os.path.isdir(d)]

Здесь мы используем функцию os.listdir('.') для перечисления контента текущего каталога ( '.' ). Функция os.path.isdir() проверяет, является ли элемент каталогом, после чего мы собираем список названий подкаталогов.

Использование мощи os.scandir() для получения списка подкаталогов

Хотя функция os.listdir() неплоха в своем роде, os.scandir() предлагает больше производительности и удобства. Для объемных каталогов os.scandir() работает быстрее благодаря своему итератору, который возвращает объекты DirEntry :

Python Скопировать код subdirs = [entry.name for entry in os.scandir('.') if entry.is_dir()]

Функция os.scandir() также облегчает исключение определённых каталогов:

Python Скопировать код # Исключаем нежелательные каталоги ignored_dirs = {'ignore_this', 'and_this'} subdirs = [entry.name for entry in os.scandir('.') if entry.is_dir() and entry.name not in ignored_dirs]

Поиск каталогов с использованием шаблонов через Glob

Не оставляйте без внимания мощь кода '*', который особенно эффективен в сочетании с модулем glob :

Python Скопировать код import glob subdirs = glob.glob('*/')

Шаблон */ означает, что нас интересуют только каталоги.

Обход дерева каталогов с использованием os.walk()

Для обхода иерархии каталогов можно использовать os.walk() . Однако если вам нужны лишь непосредственные подкаталоги, используйте next() :

Python Скопировать код subdirs = next(os.walk('.'))[1]

Таким образом, мы получаем непосредственные подкаталоги текущего каталога, не забираясь в дебри файловой системы, как это делает os.walk() полностью.

Визуализация

Эту задачу можно сравнить с просмотром помещений на первом уровне в доме:

Markdown Скопировать код 🏠 ├── 🛏 Спальня ├── 🍳 Кухня └── 🛋 Гостиная

Python Скопировать код import os for entry in os.listdir('путь_к_дому'): if os.path.isdir(os.path.join('путь_к_дому', entry)): print(entry)

В этом примере os.listdir() открывает дверь, а os.path.isdir() проверяет, является ли пространство за ней комнатой. Это помогает избежать попадания в ненужные места и не заблудиться по дому.

Сортировка и соответствие шаблонам списка каталогов

Иногда порядок имеет значение. Можно упорядочить каталоги по времени последнего обновления или алфавиту с помощью функции sorted() :

Python Скопировать код subdirs = sorted(subdirs, key=lambda d: os.path.getmtime(os.path.join('.', d)))

Python Скопировать код import natsort subdirs = natsort.natsorted(subdirs)

Для фильтрации по шаблону можно использовать модули glob и fnmatch :

Python Скопировать код import fnmatch # Фильтруем нежелательные каталоги по шаблону patterns_to_exclude = ['temp*', '*.bak'] subdirs = [d for d in os.listdir('.') if os.path.isdir(d) and not any(fnmatch.fnmatch(d, pattern) for pattern in patterns_to_exclude)]

Создание продвинутых скриптов с помощью инструментов Python для работы с каталогами

Сочетая перечисленные выше техники, можно создавать мощные скрипты на Python для автоматизации работы с файловыми системами:

Python Скопировать код import shutil def copy_to_subdirs(file, target_dirs): for subdir in target_dirs: shutil.copy(file, os.path.join(subdir, file)) # Выбираем любой из обсуждаемых ранее методов получения списка подкаталогов subdirs = get_immediate_subdirectories('.') copy_to_subdirs('report.txt', subdirs)

