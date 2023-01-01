Получение подкаталогов Python: исключаем и копируем файлы#Основы Python #Файлы и пути #Автоматизация и скрипты
Быстрый ответ
Для получения списка непосредственных подкаталогов, можно использовать следующий код:
import os
subdirs = [d for d in os.listdir('.') if os.path.isdir(d)]
Здесь мы используем функцию
os.listdir('.') для перечисления контента текущего каталога (
'.'). Функция
os.path.isdir() проверяет, является ли элемент каталогом, после чего мы собираем список названий подкаталогов.
Использование мощи os.scandir() для получения списка подкаталогов
Хотя функция
os.listdir() неплоха в своем роде,
os.scandir() предлагает больше производительности и удобства. Для объемных каталогов
os.scandir() работает быстрее благодаря своему итератору, который возвращает объекты
DirEntry:
subdirs = [entry.name for entry in os.scandir('.') if entry.is_dir()]
Функция
os.scandir() также облегчает исключение определённых каталогов:
# Исключаем нежелательные каталоги
ignored_dirs = {'ignore_this', 'and_this'}
subdirs = [entry.name for entry in os.scandir('.') if entry.is_dir() and entry.name not in ignored_dirs]
Поиск каталогов с использованием шаблонов через Glob
Не оставляйте без внимания мощь кода '*', который особенно эффективен в сочетании с модулем
glob:
import glob
subdirs = glob.glob('*/')
Шаблон
*/ означает, что нас интересуют только каталоги.
Обход дерева каталогов с использованием os.walk()
Для обхода иерархии каталогов можно использовать
os.walk(). Однако если вам нужны лишь непосредственные подкаталоги, используйте
next():
subdirs = next(os.walk('.'))[1]
Таким образом, мы получаем непосредственные подкаталоги текущего каталога, не забираясь в дебри файловой системы, как это делает
os.walk() полностью.
Визуализация
Эту задачу можно сравнить с просмотром помещений на первом уровне в доме:
🏠
├── 🛏 Спальня
├── 🍳 Кухня
└── 🛋 Гостиная
import os
for entry in os.listdir('путь_к_дому'):
if os.path.isdir(os.path.join('путь_к_дому', entry)):
print(entry)
В этом примере
os.listdir() открывает дверь, а
os.path.isdir() проверяет, является ли пространство за ней комнатой. Это помогает избежать попадания в ненужные места и не заблудиться по дому.
Сортировка и соответствие шаблонам списка каталогов
Иногда порядок имеет значение. Можно упорядочить каталоги по времени последнего обновления или алфавиту с помощью функции
sorted():
subdirs = sorted(subdirs, key=lambda d: os.path.getmtime(os.path.join('.', d)))
import natsort
subdirs = natsort.natsorted(subdirs)
Для фильтрации по шаблону можно использовать модули
glob и
fnmatch:
import fnmatch
# Фильтруем нежелательные каталоги по шаблону
patterns_to_exclude = ['temp*', '*.bak']
subdirs = [d for d in os.listdir('.') if os.path.isdir(d)
and not any(fnmatch.fnmatch(d, pattern) for pattern in patterns_to_exclude)]
Создание продвинутых скриптов с помощью инструментов Python для работы с каталогами
Сочетая перечисленные выше техники, можно создавать мощные скрипты на Python для автоматизации работы с файловыми системами:
import shutil
def copy_to_subdirs(file, target_dirs):
for subdir in target_dirs:
shutil.copy(file, os.path.join(subdir, file))
# Выбираем любой из обсуждаемых ранее методов получения списка подкаталогов
subdirs = get_immediate_subdirectories('.')
copy_to_subdirs('report.txt', subdirs)
Полезные материалы
- os — Многофункциональные интерфейсы ОС — Документация Python 3.12.2 — изучите официальную документацию для
os.listdir.
- file – Как получить все непосредственные подкаталоги в Python – Stack Overflow — обсуждение опыта сообщества и практические примеры.
- os — Многофункциональные интерфейсы ОС — Документация Python 3.12.2 — подробное описание
os.scandir(), изюминки инструментов для работы с каталогами.
- os.path — Универсальные методы работы с путями файлов — Документация Python 3.12.2 — освоение методик работы с путями файлов для навигации по каталогам.
- Python | Метод os.scandir() – GeeksforGeeks – изучение преимуществ и недостатков
os.scandir()в сравнении с
os.walk().
- python – Как использовать Glob для рекурсивного поиска файлов? – Stack Overflow — использование модуля
globдля гибкого поиска в каталогах.
- pathlib — Объектно-ориентированные пути в файловой системе — Документация Python 3.12.2 — введение в модуль pathlib для объектно-ориентированной работы с файловыми системами.
Антон Крылов
Python-разработчик