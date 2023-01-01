Получение первой строки каждой группы в DataFrame Pandas

Быстрый ответ

Для того чтобы получить первую строку из каждой группы в DataFrame, воспользуйтесь методом groupby в сочетании с nth(0) :

Python Скопировать код first_rows = df.groupby('group_column').nth(0).reset_index()

Этим способом вы получите DataFrame, в котором представлены первые записи каждой группы по указанному столбцу 'group_column' .

Вариации и альтернативы: пространство выбора

Различные подходы к достижению результата

Различные ситуации требуют разных подходов. Взгляните на некоторые из возможных вариантов:

Если вам необходимо работать с нечисловыми данными или обрабатывать пропущенные значения, то примените метод .first() : Python Скопировать код first_rows = df.groupby('group_column').first().reset_index()

Если требуется получить более одной строки для каждой группы, воспользуйтесь методом .head(n) : Python Скопировать код first_two_rows = df.groupby('group_column').head(2).reset_index(drop=True)

Для быстрого извлечения первых уникальных записей из столбца используйте функцию drop_duplicates() : Python Скопировать код first_unique_rows = df.drop_duplicates(subset='group_column', keep='first')

Индивидуальный подход: точное решение

Метод apply позволяет настроить результаты под конкретные требования:

Python Скопировать код def get_first_row(group): return group.sort_values('some_column', ascending=True).head(1) first_custom_rows = df.groupby('group_column').apply(get_first_row).reset_index(drop=True)

Работа с MultiIndex

При работе с MultiIndex воспользуйтесь параметром level для группировки и выбора данных:

Python Скопировать код first_rows_multiindex = df.groupby(level='group_column_level').first()

Особенности работы с методами:

.nth(0) выберет самую первую запись, независимо от того, является ли она NaN .

выберет самую первую запись, независимо от того, является ли она . .first() игнорирует строки с NaN , выбирая вместо них первую валидную запись.

Профессиональное программирование

Группировка по нескольким уровням

В сложных случаях применяйте группировку по нескольким столбцам:

Python Скопировать код first_rows_two_levels = df.groupby(['level1', 'level2']).first().reset_index()

Оптимизация процесса

Избегайте использования .iterrows() для выбора данных. Этот метод работает медленно, особенно при обработке больших объемов данных.

Визуализация: ясные примеры

Представьте ситуацию, когда в школьном дворе выбирают команду:

Перед группировкой:

🧑‍🤝‍🧑🏫 Школьный двор DataFrame ------------------------- Класс | Имя | Хобби ------------------------- 5 | Алиса | 🎨 5 | Боб | ⚽️ 4 | Кэрол | 🎻 4 | Дейв | 🏀

Применяем groupby и .first() :

Python Скопировать код df.groupby('Грейд').first()

После группировки:

🧑‍🤝‍🧑🏫 Капитаны DataFrame ------------------------- Класс | Имя | Хобби ------------------------- 5 | Алиса | 🎨 # Капитан класса – Алиса 4 | Кэрол | 🎻 # Капитан класса – Кэрол

У каждого класса есть свой капитан, выбранный первым — аналогично тому, как метод .first() определяет первую запись для каждой группы.

Глубинное изучение: сила знаний

При комплексной группировке и трансформации

Для сложной агрегации используйте .agg() в сочетании с groupby .

в сочетании с . Чтобы сохранить форму DataFrame и одновременно обрабатывать группы, применяйте .transform() .

Важные методы доступа

Для работы с датами и временем используйте dt : Python Скопировать код df['timestamp_column'].dt.date

Для выполнения операций со строками используйте str : Python Скопировать код df['text_column'].str.upper()

Реалии работы с данными

Вы столкнетесь с:

Обработкой пропусков при группировке.

Решением проблем с дублирующимися значениями.

Управлением производительностью при обработке крупных наборов данных.

