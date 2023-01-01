Получение IP-адреса посетителей сайта на Flask, Python

Быстрый ответ

Для того чтобы получить IP-адрес посетителя в Flask, используйте атрибут request.remote_addr :

Python Скопировать код from flask import Flask, request app = Flask(__name__) @app.route('/') def show_ip(): return 'Ваш IP: ' + request.remote_addr

При настройке прокси-сервера применяйте заголовок X-Forwarded-For для получения реального IP-адреса:

Python Скопировать код from flask import request real_ip = request.headers.get('X-Forwarded-For', request.remote_addr)

Изловчиться с прокси и разгадать 'X-Real-IP'

Если приложение Flask работает за обратным прокси-сервером, request.remote_addr может выдать IP самого прокси, а не пользователя. В таком случае прокси передаёт исходный IP через заголовки X-Forwarded-For или X-Real-IP . Эту проблему можно решить, применив ProxyFix либо самостоятельно извлекая заголовки:

Python Скопировать код from werkzeug.middleware.proxy_fix import ProxyFix app.wsgi_app = ProxyFix(app.wsgi_app, x_for=1, x_host=1)

Или так:

Python Скопировать код from flask import Flask, request app = Flask(__name__) @app.route('/') def show_real_ip(): real_ip = request.headers.get('X-Real-IP', request.remote_addr) return 'Ваш настоящий IP: ' + real_ip

Проверить работу механизма определения IP можно воспользовавшись curl :

Bash Скопировать код curl http://localhost:5000/

Примечание: "Пора проверить работу!"

Справляться со сложностями прокси и множеством IP-адресов

В облачном хостинге запросы часто проходят через несколько прокси-серверов, и в результате X-Forwarded-For будет содержать список IP-адресов, отделённых запятыми. Первый в этом списке — это IP клиента.

Python Скопировать код x_forwarded_for = request.headers.get('X-Forwarded-For', '').split(',') client_ip = x_forwarded_for[0] if x_forwarded_for else request.remote_addr

Тем не менее, работать с IP-адресами следует аккуратно из-за возможности подделки IP и связанных с этим угроз безопасности.

Визуализация

Представим каждого пользователя в виде уникального эмоджи-персонажа 🚶‍♂️ с невидимым идентификатором — IP-адресом:

Посещение вашего приложения Flask (обозначим его 🏠):

Markdown Скопировать код 🚶‍♂️➡️🏠: Посетитель приходит со своим IP (как с невидимым идентификатором).

Применение Flask 📸 фиксирует IP:

Python Скопировать код visitor_ip = request.remote_addr # 📸 Зафиксировано!

Flask позволяет вести учёт посещений:

Markdown Скопировать код | Посетитель | IP-адрес | | ---------- | ----------- | | 🚶‍♂️1 | 192.168.1.10 | | 🚶‍♂️2 | 172.16.0.2 | | 🚶‍♂️3 | 10.0.0.1 |

Каждая запись соответствует визиту в ваше веб-приложение 🏠.

Логирование в Nginx

Если Nginx работает в качестве обратного прокси, его следует настроить на корректное логирование IP клиентов:

location / { proxy_pass http://your_flask_app; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; }

Теперь Nginx будет правильно передавать IP через необходимые заголовки.

Удобная разработка на локальной машине

При локальной разработке запускайте своё Flask-приложение вот таким образом:

Python Скопировать код app.run(debug=True, host='0.0.0.0', port=5000)

Параметр debug=True обеспечивает автоматическую перезагрузку и информативные сообщения об ошибках.

Защита IP с помощью доверенного расширения Flask

Применение расширений Flask, таких как flask-security , обеспечивает дополнительную защиту при регистрации и работе с IP.

Python Скопировать код from flask_security import Security, SQLAlchemyUserDatastore, UserMixin, RoleMixin # Пример интеграции моделей пользователей и ролей с учётом IP-адресов... security = Security(app, user_datastore)

Этот код является первым шагом для интеграции flask-security в ваше приложение.

