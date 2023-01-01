Получение информации о CPU и RAM в Python: кросс-платформенно

Быстрый ответ

Чтобы контролировать загрузку процессора и использование оперативной памяти в Python, примените библиотеку psutil :

Python Скопировать код import psutil print(f"Загрузка CPU: {psutil.cpu_percent()}%") print(f"Использование RAM: {psutil.virtual_memory().percent}%")

Для установки библиотеки используйте команду: pip install psutil . После запуска данного кода вы увидите актуальные показания.

Детализированный анализ с использованием

Библиотека psutil предлагает широкие возможности для контроля производительности системы.

Отслеживание загрузки процессора по отдельным ядрам

Библиотека psutil может контролировать загрузку каждого из ядер процессора независимо:

Python Скопировать код # Общая загрузка CPU print(f"Общая загрузка CPU: {psutil.cpu_percent()}%") # Мониторинг загрузки каждого ядра CPU for i, percentage in enumerate(psutil.cpu_percent(percpu=True)): print(f"Ядро {i}: {percentage}%")

Мониторинг в реальном времени с визуализацией прогресса

Для наглядного мониторинга системы в реальном времени можно использовать библиотеку tqdm вместе с psutil :

Python Скопировать код from tqdm import tqdm import time for _ in tqdm(range(100), desc="Мониторим CPU и RAM... как настоящий профи"): print(f"Загрузка CPU: {psutil.cpu_percent()}%") print(f"Использование RAM: {psutil.virtual_memory().percent}%") time.sleep(1)

Эффективное использование модуля multiprocessing

Для выполнения сложных вычислительных задач можно использовать модуль multiprocessing , оставив не более одного ядра для мониторинга:

Python Скопировать код import multiprocessing import psutil def ninja_monitor(): print(f"Загрузка CPU: {psutil.cpu_percent()}%") print(f"Использование RAM: {psutil.virtual_memory().percent}%") if __name__ == '__main__': ninja_process = multiprocessing.Process(target=ninja_monitor) ninja_process.start() ninja_process.join()

Отслеживание потребления памяти Python-процессом

Библиотека psutil позволяет также отслеживать потребление памяти самим Python-процессом:

Python Скопировать код python_process = psutil.Process() print(f"RAM, используемая Python-процессом: {python_process.memory_info()[0] / 2.**30:.2f} GB")

Визуализация

Рассмотрим аналогию вашего компьютера с рестораном, где ЦПУ – это шеф-повар, а ОЗУ – это холодильник:

Markdown Скопировать код Сценарий в ресторане | Функция Python --------------------- | ---------------- Работа шеф-повара | `psutil.cpu_percent()` Запасы в холодильнике | `psutil.virtual_memory()`

Образно говоря:

Markdown Скопировать код 👨‍🍳 = CPU: Насколько занят шеф-повар? **75%** 🏃‍♂️💨 🥩🥕🍟 = RAM: На сколько заполнен холодильник? **60%** 📦↗️

Таким образом, можно оценить, насколько "занят" ваш "ресторан" и каков уровень его "запасов".

Работа в разнообразных средах

psutil и tqdm прекрасно подходят для работы в различных средах, включая Jupyter notebook, позволяя вносить мониторинг в привычный рабочий процесс:

Python Скопировать код from IPython.display import display, HTML import psutil import threading import time def flashy_status(): while True: cpu_usage = psutil.cpu_percent() ram_usage = psutil.virtual_memory().percent display(HTML(f"<div>CPU: {cpu_usage}% RAM: {ram_usage}%</div>")) time.sleep(0.5) threading.Thread(target=flashy_status).start()

Совместимость версий и платформ

psutil – это кроссплатформенная библиотека, поддерживающая Python версий от 2.6 до 3.5.

Возможные проблемы и способы их решения

В процессе работы с psutil могут возникнуть некоторые сложности:

Ошибки в расчете использования памяти

Время от времени показатели использования памяти могут быть завышены. В этом случае рекомендуется сравнить их с данными других системных инструментов.

Получение детальной информации

Для получения наиболее точной и подробной информации о работе системы, обязательно ознакомьтесь с официальной документацией psutil .

