Получение индексов отсортированного списка в Python
Быстрый ответ
Для получения индексов отсортированного массива в Python можно воспользоваться функцией
numpy.argsort():
import numpy as np
array = [3, 1, 2]
indices = np.argsort(array)
print(indices) # Результат: [1, 2, 0]
Функция
np.argsort() возвращает индексы, с помощью которых массив
array можно упорядочить в порядке возрастания. В исходном массиве
[3, 1, 2] после сортировки порядок элементов изменится на
[1, 2, 3], что соответствует индексам
[1, 2, 0].
Что делать, если нет NumPy?
Если вы не установили NumPy, вы всегда можете воспользоваться стандартными возможностями Python. Для отсортировки пар (индекс, значение) по значению примените выражение
sorted(enumerate(list), key=lambda x: x[1]):
array = [5, 1, 3]
sorted_indices = [i for (i, _) in sorted(enumerate(array), key=lambda x: x[1])]
print(sorted_indices) # Выходные данные: [1, 2, 0]
Если вам не по душе использование функции
enumerate, тогда
sorted(range(len(list)), key=list.__getitem__) подскажет более простой способ получения индексов:
array = [5, 1, 3]
sorted_indices = sorted(range(len(array)), key=array.__getitem__)
print(sorted_indices) # Результат: [1, 2, 0]
Продвинутые техники сортировки, сохраняющие исходный порядок
В случаях, когда важно сохранить исходный порядок элементов с одинаковыми значениями, можно воспользоваться стабильной сортировкой. Следующий способ позволит получить индексы для такой сортировки:
array = [3, 1, 2, 1]
sorted_indices = sorted(range(len(array)), key=lambda i: (array[i], i))
print(sorted_indices) # Сохраняется первоначальный порядок '1', результат: [1, 3, 2, 0]
При сложных сравнениях или работы с пользовательскими объектами, можно представить параметр
key в виде собственной функции.
Визуализация
Представьте, что вы упорядочиваете по высоте на полке книги разной окраски, причем хотите запомнить, где каждая книга стояла ранее:
Исходное расположение на полке: [📗, 📘, 📙, 📕]
- 📗: Зелёная книга
- 📘: Синяя книга
- 📙: Оранжевая книга
- 📕: Красная книга
Чтобы не потерять исходное место каждой книги после сортировки, вы используете закладки с номерами:
sorted_indices = [3, 0, 1, 2]
Новое расположение на полке: [📕, 📗, 📘, 📙]
Номера закладок: [#4, #1, #2, #3]
Так выглядит визуализация процесса сортировки индексов массива в Python — номера закладок подобны индексам в вашем массиве!
Более сложные сценарии сортировки
Убывающий порядок
Если требуется отсортировать индексы в убывающем порядке, достаточно добавить минус (
-) перед каждым элементом при сортировке:
array = [3, 1, 2]
sorted_indices = np.argsort([-a for a in array])
print(sorted_indices) # Результат: [0, 2, 1]
Работа с многомерными массивами
При работе с многомерными массивами или матрицами, можно указать параметр
axis, чтобы управлять сортировкой по строкам или столбцам:
matrix = np.array([[3, 2], [1, 0]])
row_sort_indices = np.argsort(matrix, axis=1)
column_sort_indices = np.argsort(matrix, axis=0)
print(row_sort_indices) # Результат: [[1, 0], [1, 0]]
print(column_sort_indices) # Результат: [[1, 1], [0, 0]]
Работа с нетиповыми данными
Для сортировки более сложных структур данных и объектов, методы
attrgetter или
itemgetter из модуля
operator могут быть весьма полезны:
from operator import itemgetter
pairs = [(2, 'apple'), (1, 'banana'), (2, 'cherry')]
sorted_indices = sorted(range(len(pairs)), key=itemgetter(0))
print(sorted_indices) # Банан возглавляет список! Результат: [1, 0, 2]
Производительность — наше всё
Оцениваем производительность с помощью perfplot
Для оценки производительности различных методов сортировки можно использовать инструменты, такие как
perfplot. С помощью наглядных графиков вы сможете сравнить производительность
np.argsort() и других подходов.
Работа с большими наборами данных
При работе с большими массивами данных важно учесть алгоритмическую сложность. Функция NumPy
argsort оптимизирована для работы с большими объемами данных, но стандартные Python-функции в совокупности с списочными включениями могут быть менее эффективными в подобных условиях.
Полезные материалы
- numpy.argsort — Руководство NumPy v1.26: для дополнительной информации о функции
argsortобратитесь к официальной документации NumPy.
- Встроенные функции — Документация Python 3.12.2: хотите узнать больше о возможностях встроенных функций Python, в том числе функции
sorted()?
- 5. Структуры данных — Документация Python 3.12.2: окунитесь в мир списочных включений, одного из важных инструментов Python.
- Как сортировать — Документация Python 3.12.2: полезное руководство по вопросам сортировки и синтаксису ключевых функций.
- pandas.DataFrame.sort_values — Документация pandas 2.2.0: разъяснение принципов сортировки значений DataFrame в официальной документации pandas.
- Python enumerate(): Упрощенные циклы с индексами – Real Python: подробная статья от Real Python о функции
enumerate(), которая поможет разобраться в деталях ее применения.