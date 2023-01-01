Получение индекса столбца по названию в Pandas Python#Python и Pandas для анализа данных #Pandas и анализ данных
Быстрый ответ
Для определения индекса столбца в DataFrame Pandas, используйте метод
df.columns.get_loc('column_name'). В результате получим позицию нужного столбца, которая представлена в виде целого числа.
# Предположим, что 'df' — это ваш DataFrame, а 'column_name' — имя искомого столбца.
column_index = df.columns.get_loc('column_name')
Приобразование списка индексов в единую структуру
Ключ к эффективной работе с DataFrame в Pandas — это знание индексов столбцов. Итак, давайте прокладывать свой путь в этой области, учась все основные трудности.
Инструментарий аналитика
Прежде чем начать анализ данных, убедитесь, что ваши инструменты готовы:
- Для проверки наличия столбца используйте
df.columns.isin(['column_name']). Этот метод вернёт массив булевых значений.
- Для получения индексов нескольких столбцов полезно применить списковое включение:
# Пример вычисления индексов для нескольких столбцов
indices_of_columns = [df.columns.get_loc(column) for column in ['col1', 'col2'] if column in df.columns]
- Если нужен нестандартный индекс, то
(df.columns == 'column_name').nonzero()справится с этим, хотя и менее элегантно, чем
get_loc.
Обработка исключений
Неизбежные исключения требуют аккуратной обработки. Вот пример реализации через try-except блок:
try:
column_index = df.columns.get_loc('non_existent_column')
except KeyError:
column_index = None
print("Данного столбца не существует в текущем DataFrame 💔")
Производительность на первом месте
Если вы работаете с большим объемом данных и требуется высокая производительность, следующие методы могут быть полезны:
- Оптимизируйте скорость вычислений с помощью функций из NumPy, например,
np.argsortи
np.searchsorted.
Важность проверки данных перед применением
Сначала удостоверьтесь в корректности названий столбцов, чтобы не сталкиваться с ошибкой
KeyError:
# Демонстрация имен всех столбцов
print(df.columns.tolist())
# А теперь находим индекс желаемого столбца
column_index = df.columns.get_loc('verified_column_name')
Визуализация
Представим процесс поиска индекса столбца как партию покера:
DataFrame — это покерный стол (
🃏). Каждый столбец — это игрок за столом:
DataFrame = 🃏🎴🀄🂾🁞
0 1 2 3 4
У каждого игрока свои карты ('A', 'B', 'C', и т. д.):
'Карты игроков': ['A', 'B', 'D', 'C', 'E']
Нашей задачей является определение номера игрока за столом:
Вы: "На каком месте расположен игрок с именем 'C'?"
`df.columns`: "Третий."
Таким образом, индекс столбца 'C' равен `3` ♠️👍
Это демонстрирует эффективный и точный подход к решению задачи.
Продвинутые методы работы со столбцами
Игра продолжается, и раздача карт наступает:
Чтобы выбрать несколько столбцов по имени, используйте срезы. Например:
selected_columns = df[['column1', 'column2']]
Когда неожиданности встречаются на каждом шагу, всегда можно прибегнуть к оператору
in:
# Вернёт значение 'True', если 'column_name' присутствует в DataFrame, и 'False' в противном случае. print('column_name' in df.columns)
Екатерина Громова
аналитик данных