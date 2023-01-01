Получение индекса столбца по названию в Pandas Python

Быстрый ответ

Для определения индекса столбца в DataFrame Pandas, используйте метод df.columns.get_loc('column_name') . В результате получим позицию нужного столбца, которая представлена в виде целого числа.

Python Скопировать код # Предположим, что 'df' — это ваш DataFrame, а 'column_name' — имя искомого столбца. column_index = df.columns.get_loc('column_name') # В: Что привлекает разработчиков в Python? # О: Их увлечение "Питоном"😉

Приобразование списка индексов в единую структуру

Ключ к эффективной работе с DataFrame в Pandas — это знание индексов столбцов. Итак, давайте прокладывать свой путь в этой области, учась все основные трудности.

Инструментарий аналитика

Прежде чем начать анализ данных, убедитесь, что ваши инструменты готовы:

Для проверки наличия столбца используйте df.columns.isin(['column_name']) . Этот метод вернёт массив булевых значений.

. Этот метод вернёт массив булевых значений. Для получения индексов нескольких столбцов полезно применить списковое включение:

Python Скопировать код # Пример вычисления индексов для нескольких столбцов indices_of_columns = [df.columns.get_loc(column) for column in ['col1', 'col2'] if column in df.columns]

Если нужен нестандартный индекс, то (df.columns == 'column_name').nonzero() справится с этим, хотя и менее элегантно, чем get_loc .

Обработка исключений

Неизбежные исключения требуют аккуратной обработки. Вот пример реализации через try-except блок:

Python Скопировать код try: column_index = df.columns.get_loc('non_existent_column') except KeyError: column_index = None print("Данного столбца не существует в текущем DataFrame 💔") # Вспоминаем: "В Python'е не всегда всё идёт по плану" 🎶

Производительность на первом месте

Если вы работаете с большим объемом данных и требуется высокая производительность, следующие методы могут быть полезны:

Оптимизируйте скорость вычислений с помощью функций из NumPy, например, np.argsort и np.searchsorted .

Важность проверки данных перед применением

Сначала удостоверьтесь в корректности названий столбцов, чтобы не сталкиваться с ошибкой KeyError :

Python Скопировать код # Демонстрация имен всех столбцов print(df.columns.tolist()) # А теперь находим индекс желаемого столбца column_index = df.columns.get_loc('verified_column_name') # Начинается игра в "найди и обнаружь" 🏆

Визуализация

Представим процесс поиска индекса столбца как партию покера:

DataFrame — это покерный стол ( 🃏 ). Каждый столбец — это игрок за столом:

Markdown Скопировать код DataFrame = 🃏🎴🀄🂾🁞 0 1 2 3 4

У каждого игрока свои карты ('A', 'B', 'C', и т. д.):

Markdown Скопировать код 'Карты игроков': ['A', 'B', 'D', 'C', 'E']

Нашей задачей является определение номера игрока за столом:

Markdown Скопировать код Вы: "На каком месте расположен игрок с именем 'C'?" `df.columns`: "Третий." Таким образом, индекс столбца 'C' равен `3` ♠️👍

Это демонстрирует эффективный и точный подход к решению задачи.

Продвинутые методы работы со столбцами

Игра продолжается, и раздача карт наступает:

Чтобы выбрать несколько столбцов по имени, используйте срезы. Например: Python Скопировать код selected_columns = df[['column1', 'column2']] # Кажется, Python стал больше походить на JavaScript в работе с массивами. 🕶️

Когда неожиданности встречаются на каждом шагу, всегда можно прибегнуть к оператору in : Python Скопировать код # Вернёт значение 'True', если 'column_name' присутствует в DataFrame, и 'False' в противном случае. print('column_name' in df.columns) # Вспоминаем: как узнать, что с пиццей, пока вы отвлеклись. 🍕

