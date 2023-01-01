Полное удаление Python 2.7 с Mac OS X 10.6.4: инструкция#Установка софта
Быстрый ответ
Для устранения Python 2.7 из Вашей системы примените указанные ниже команды:
sudo rm -rf /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7
sudo find /usr/local/bin -type l -delete
Перед применением этих команд не забывайте создавать резервные копии критически важных данных. Эти команды помогут удалить установленный фреймворк Python и очистить систему от излишков символических ссылок.
Пошаговая стратегия удаления Python 2.7
Для корректного и безопасного удаления Python была разработана следующая стратегия.
Шаг 1: Удаление фреймворка Python
Перейдите в
/Library/Frameworks и выполните приведённую выше команду для удаления Python 2.7. Воздержитесь от удаления системных версий Python, которые находятся в
/System/Library и
/usr/bin.
Шаг 2: Удаление приложений Python
В папке
/Applications могут располагаться компоненты Python 2.7. Их можно удалить следующим образом:
sudo rm -rf "/Applications/Python 2.7"
Шаг 3: Очистка переменных PATH
Путь к Python 2.7 может быть зафиксирован в файлах настроек оболочек, таких как
.bash_profile,
.zshrc. Удаление отсылок к Python 2.7 из этих файлов поможет избежать проблем с другими версиями Python.
Шаг 4: Точечное удаление с помощью pkgutil
Воспользуйтесь
pkgutil для просмотра и удаления компонентов Python:
pkgutil --pkgs | grep -i python
pkgutil --unlink package-id
Учтите, что в версиях Mac OS X, начиная с Lion (10.7), команда
unlink недоступна.
Шаг 5: Удаление Homebrew для Python 2.7
Если был установлен Homebrew для Python 2.7, его можно удалить командой:
brew uninstall python@2
Однако возможно потребуется дополнительная очистка от остаточных элементов.
Шаг 6: Поиск остаточных файлов
Вы можете воспользоваться командами
find,
awk и
xargs для поиска и удаления оставшихся элементов Python 2.7:
sudo find / -name 'Python 2.7*' -exec rm -rf {} +
Убедитесь, что удаляемые файлы действительно относятся к Python 2.7.
Шаг 7: Проверка работы системы
После выполнения всех команд проверьте, функционирует ли система корректно, с помощью команды:
python --version
Визуализация
Процесс удаления Python 2.7 с Mac OS X 10.6.4 можно представить аналогией весенней уборки:
🗂️ Удаляем Python 2.7 🖥️ (с Вашего Mac)
Каждый из перечисленных шагов можно сравнить с этапами большой уборки:
1. 🗑️ Удаляем ненужные файлы (Python 2.7)
2. 🛠️ Используем инструменты для уборки (`sudo rm`, `brew uninstall`)
3. 💾 Обновляем ссылки на новую версию (Python 3)
И последнее, не забывайте проверить работоспособность системы:
4. ✅ Проверяем работу системы (командой `python --version`)
Таким способом мы обновляем систему, прощаясь с устаревшим Python 2.7.
Предостережения и рекомендации
Не трогайте системный Python
Не пытайтесь удалить системный Python, так как это может нарушить стабильность операционной системы.
Будьте осторожны при использовании pkgutil
До выполнения операции
pkgutil --files package-id проверьте, что это не затронет системные файлы.
Берите во внимание зависимости
Чтобы избежать сбоев в работе приложений, изучите их зависимости от Python 2.7 перед началом удаления.
Управление пакетами и pip
Если вы применяете
pip, приготовьтесь к тому, что некоторые библиотеки могут остаться. Возможно, их придется удалять отдельно.
Элина Баранова
разработчик Android