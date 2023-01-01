Полное удаление Python 2.7 с Mac OS X 10.6.4: инструкция

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для устранения Python 2.7 из Вашей системы примените указанные ниже команды:

Bash Скопировать код sudo rm -rf /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7 sudo find /usr/local/bin -type l -delete

Перед применением этих команд не забывайте создавать резервные копии критически важных данных. Эти команды помогут удалить установленный фреймворк Python и очистить систему от излишков символических ссылок.

Пошаговая стратегия удаления Python 2.7

Для корректного и безопасного удаления Python была разработана следующая стратегия.

Шаг 1: Удаление фреймворка Python

Перейдите в /Library/Frameworks и выполните приведённую выше команду для удаления Python 2.7. Воздержитесь от удаления системных версий Python, которые находятся в /System/Library и /usr/bin .

Шаг 2: Удаление приложений Python

В папке /Applications могут располагаться компоненты Python 2.7. Их можно удалить следующим образом:

Bash Скопировать код sudo rm -rf "/Applications/Python 2.7"

Шаг 3: Очистка переменных PATH

Путь к Python 2.7 может быть зафиксирован в файлах настроек оболочек, таких как .bash_profile , .zshrc . Удаление отсылок к Python 2.7 из этих файлов поможет избежать проблем с другими версиями Python.

Шаг 4: Точечное удаление с помощью pkgutil

Воспользуйтесь pkgutil для просмотра и удаления компонентов Python:

Bash Скопировать код pkgutil --pkgs | grep -i python pkgutil --unlink package-id

Учтите, что в версиях Mac OS X, начиная с Lion (10.7), команда unlink недоступна.

Шаг 5: Удаление Homebrew для Python 2.7

Если был установлен Homebrew для Python 2.7, его можно удалить командой:

Bash Скопировать код brew uninstall python@2

Однако возможно потребуется дополнительная очистка от остаточных элементов.

Шаг 6: Поиск остаточных файлов

Вы можете воспользоваться командами find , awk и xargs для поиска и удаления оставшихся элементов Python 2.7:

Bash Скопировать код sudo find / -name 'Python 2.7*' -exec rm -rf {} +

Убедитесь, что удаляемые файлы действительно относятся к Python 2.7.

Шаг 7: Проверка работы системы

После выполнения всех команд проверьте, функционирует ли система корректно, с помощью команды:

Bash Скопировать код python --version

Предостережения и рекомендации

Не трогайте системный Python

Не пытайтесь удалить системный Python, так как это может нарушить стабильность операционной системы.

Будьте осторожны при использовании pkgutil

До выполнения операции pkgutil --files package-id проверьте, что это не затронет системные файлы.

Берите во внимание зависимости

Чтобы избежать сбоев в работе приложений, изучите их зависимости от Python 2.7 перед началом удаления.

Управление пакетами и pip

Если вы применяете pip , приготовьтесь к тому, что некоторые библиотеки могут остаться. Возможно, их придется удалять отдельно.

Полезные материалы