Полный список именованных цветов для matplotlib в Python
Быстрый ответ
Для работы с цветами в библиотеке matplotlib удобно использовать именованные цвета, передавая их названия в аргументе
color. Это освобождает вас от необходимости запоминать коды RGB.
import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot([1, 2, 3], [4, 5, 6], color='orchid')
plt.show()
Полный перечень именованных цветов и их HEX-представлений можно найти в словаре
matplotlib.colors.CSS4_COLORS.
Расширяем палитру цветов в matplotlib
Палитры цветов XKCD и Tableau
Matplotlib предоставляет расширенную палитру цветов через палитру xkcd. Чтобы воспользоваться ей, добавьте префикс
xkcd: к названию цвета:
plt.plot([1, 2, 3], [4, 5, 6], color='xkcd:sky blue')
Также доступна палитра Tableau. Она используется с префиксом
'tab:' и порадует вас своей насыщенностью:
plt.plot([1, 2, 3], [4, 5, 6], color='tab:orange')
Задаем цвета с помощью HTML hex-кодов
Если вам нужен идеально точный оттенок, особенно когда речь идет о фирменных цветах, используйте HTML hex-коды:
plt.plot([1, 2, 3], [4, 5, 6], color='#FFA07A')
Получаем и визуализируем полный список доступных именованных цветов
Для отображения всех доступных цветов и удобного выбора подходящего существует следующий код:
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.colors as mcolors
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
colormap = list(mcolors.CSS4_COLORS)
for i, color in enumerate(colormap):
ax.add_patch(plt.Rectangle((i, 0), 1, 1, color=color))
ax.set_xlim(0, len(colormap))
ax.set_ylim(0, 1)
ax.set_xticks([])
ax.set_yticks([])
plt.show()
Для просмотра палитр xkcd и Tableau замените
mcolors.CSS4_COLORS на
matplotlib.colors.XKCD_COLORS или
matplotlib.colors.TABLEAU_COLORS, соответственно.
Скрытые возможности matplotlib: colordata.py
На GitHub вы найдете файл
_color_data.py, который содержит дополнительные именованные цвета для matplotlib.
Визуализация
Готовую палитру цветов вы можете использовать для создания наглядных и запоминающихся графиков:
Палитра🎨: [ 'red', 'green', 'blue', 'cyan', 'magenta', 'yellow', 'black', 'white' ]
В matplotlib применение желаемого цвета сводится к простому указанию его имени:
plt.plot(x, y, color='skyblue') # Небо данных становится ясным
plt.plot(x, y, color='seagreen') # В ваших данных всплывает море информации
Подбирайте цвета с творческим подходом, словно художник выбирает краски для своей работы:
'chocolate' 🖌️→🍫 | Калорий в визуализации нет, только шоколадный аромат.
'gold' 🖌️→💰 | Золотой стандарт представления данных.
Важность правильного подбора цвета для представления данных
При выборе цветов обращайте внимание на контекст. Например, яркие цвета отлично подойдут для диаграммы рассеяния:
plt.scatter(x, y, color='xkcd:bright purple')
Помните, что цветопередача может варьироваться в зависимости от дисплея и окружающей обстановки, поэтому всегда проверяйте качество воспроизведения графиков на разных устройствах.
Скрытая палитра matplotlib
В matplotlib есть множество недокументированных цветов. Их можно найти с помощью
matplotlib.colors._colors_full_map.values().
Итерация и эксперименты в выборе цветов
Обретение мастерства в оформлении графиков требует практики. Пробуйте разные цвета и наблюдайте, как они влияют на восприятие вашей визуализации.
