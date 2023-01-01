Полный список именованных цветов для matplotlib в Python

#Python и Pandas для анализа данных  #Визуализация данных  
Быстрый ответ

Для работы с цветами в библиотеке matplotlib удобно использовать именованные цвета, передавая их названия в аргументе color. Это освобождает вас от необходимости запоминать коды RGB.

Python
Скопировать код
import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot([1, 2, 3], [4, 5, 6], color='orchid')
plt.show()

Полный перечень именованных цветов и их HEX-представлений можно найти в словаре matplotlib.colors.CSS4_COLORS.

Расширяем палитру цветов в matplotlib

Палитры цветов XKCD и Tableau

Matplotlib предоставляет расширенную палитру цветов через палитру xkcd. Чтобы воспользоваться ей, добавьте префикс xkcd: к названию цвета:

Python
Скопировать код
plt.plot([1, 2, 3], [4, 5, 6], color='xkcd:sky blue')

Также доступна палитра Tableau. Она используется с префиксом 'tab:' и порадует вас своей насыщенностью:

Python
Скопировать код
plt.plot([1, 2, 3], [4, 5, 6], color='tab:orange')

Задаем цвета с помощью HTML hex-кодов

Если вам нужен идеально точный оттенок, особенно когда речь идет о фирменных цветах, используйте HTML hex-коды:

Python
Скопировать код
plt.plot([1, 2, 3], [4, 5, 6], color='#FFA07A')

Получаем и визуализируем полный список доступных именованных цветов

Для отображения всех доступных цветов и удобного выбора подходящего существует следующий код:

Python
Скопировать код
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.colors as mcolors

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
colormap = list(mcolors.CSS4_COLORS)
for i, color in enumerate(colormap):
    ax.add_patch(plt.Rectangle((i, 0), 1, 1, color=color))
ax.set_xlim(0, len(colormap))
ax.set_ylim(0, 1)
ax.set_xticks([])
ax.set_yticks([])
plt.show()

Для просмотра палитр xkcd и Tableau замените mcolors.CSS4_COLORS на matplotlib.colors.XKCD_COLORS или matplotlib.colors.TABLEAU_COLORS, соответственно.

Скрытые возможности matplotlib: colordata.py

На GitHub вы найдете файл _color_data.py, который содержит дополнительные именованные цвета для matplotlib.

Визуализация

Готовую палитру цветов вы можете использовать для создания наглядных и запоминающихся графиков:

Markdown
Скопировать код
Палитра🎨: [ 'red', 'green', 'blue', 'cyan', 'magenta', 'yellow', 'black', 'white' ]

В matplotlib применение желаемого цвета сводится к простому указанию его имени:

Python
Скопировать код
plt.plot(x, y, color='skyblue')  # Небо данных становится ясным
plt.plot(x, y, color='seagreen') # В ваших данных всплывает море информации

Подбирайте цвета с творческим подходом, словно художник выбирает краски для своей работы:

Markdown
Скопировать код
'chocolate' 🖌️→🍫 | Калорий в визуализации нет, только шоколадный аромат.
'gold'      🖌️→💰 | Золотой стандарт представления данных.

Важность правильного подбора цвета для представления данных

При выборе цветов обращайте внимание на контекст. Например, яркие цвета отлично подойдут для диаграммы рассеяния:

Python
Скопировать код
plt.scatter(x, y, color='xkcd:bright purple')

Помните, что цветопередача может варьироваться в зависимости от дисплея и окружающей обстановки, поэтому всегда проверяйте качество воспроизведения графиков на разных устройствах.

Скрытая палитра matplotlib

В matplotlib есть множество недокументированных цветов. Их можно найти с помощью matplotlib.colors._colors_full_map.values().

Итерация и эксперименты в выборе цветов

Обретение мастерства в оформлении графиков требует практики. Пробуйте разные цвета и наблюдайте, как они влияют на восприятие вашей визуализации.

Полезные материалы

  1. Список именованных цветов — Документация Matplotlib 3.8.2 — Подробное руководство по цветам от создателей Matplotlib.
  2. matplotlib.pyplot — Документация Matplotlib 3.8.2 — Полное изучение функций API pyplot библиотеки Matplotlib.
  3. Имена цветов в HTML — Справочник имён CSS цветов, который пригодится пользователям matplotlib.
  4. matplotlib.pyplot.plot — Документация Matplotlib 3.8.2 — Детальный разбор функции plot в Matplotlib.
  5. Создание собственной цветовой палитры с помощью matplotlib и отображение цветовой шкалы — Обсуждение создания пользовательских цветовых палитр на StackOverflow.
  6. matplotlib.colors — Документация Matplotlib 3.8.2 — Детали API цветов Matplotlib и инструкции по их использованию.
  7. python – Именованные цвета в matplotlib – Stack Overflow — Основы работы с именованными цветами в matplotlib.
Екатерина Громова

аналитик данных

