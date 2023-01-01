Полный список именованных цветов для matplotlib в Python

Быстрый ответ

Для работы с цветами в библиотеке matplotlib удобно использовать именованные цвета, передавая их названия в аргументе color . Это освобождает вас от необходимости запоминать коды RGB.

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt plt.plot([1, 2, 3], [4, 5, 6], color='orchid') plt.show()

Полный перечень именованных цветов и их HEX-представлений можно найти в словаре matplotlib.colors.CSS4_COLORS .

Расширяем палитру цветов в matplotlib

Палитры цветов XKCD и Tableau

Matplotlib предоставляет расширенную палитру цветов через палитру xkcd. Чтобы воспользоваться ей, добавьте префикс xkcd: к названию цвета:

Python Скопировать код plt.plot([1, 2, 3], [4, 5, 6], color='xkcd:sky blue')

Также доступна палитра Tableau. Она используется с префиксом 'tab:' и порадует вас своей насыщенностью:

Python Скопировать код plt.plot([1, 2, 3], [4, 5, 6], color='tab:orange')

Задаем цвета с помощью HTML hex-кодов

Если вам нужен идеально точный оттенок, особенно когда речь идет о фирменных цветах, используйте HTML hex-коды:

Python Скопировать код plt.plot([1, 2, 3], [4, 5, 6], color='#FFA07A')

Получаем и визуализируем полный список доступных именованных цветов

Для отображения всех доступных цветов и удобного выбора подходящего существует следующий код:

Python Скопировать код import matplotlib.pyplot as plt import matplotlib.colors as mcolors fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5)) colormap = list(mcolors.CSS4_COLORS) for i, color in enumerate(colormap): ax.add_patch(plt.Rectangle((i, 0), 1, 1, color=color)) ax.set_xlim(0, len(colormap)) ax.set_ylim(0, 1) ax.set_xticks([]) ax.set_yticks([]) plt.show()

Для просмотра палитр xkcd и Tableau замените mcolors.CSS4_COLORS на matplotlib.colors.XKCD_COLORS или matplotlib.colors.TABLEAU_COLORS , соответственно.

Скрытые возможности matplotlib: colordata.py

На GitHub вы найдете файл _color_data.py , который содержит дополнительные именованные цвета для matplotlib.

Визуализация

Готовую палитру цветов вы можете использовать для создания наглядных и запоминающихся графиков:

Markdown Скопировать код Палитра🎨: [ 'red', 'green', 'blue', 'cyan', 'magenta', 'yellow', 'black', 'white' ]

В matplotlib применение желаемого цвета сводится к простому указанию его имени:

Python Скопировать код plt.plot(x, y, color='skyblue') # Небо данных становится ясным plt.plot(x, y, color='seagreen') # В ваших данных всплывает море информации

Подбирайте цвета с творческим подходом, словно художник выбирает краски для своей работы:

Markdown Скопировать код 'chocolate' 🖌️→🍫 | Калорий в визуализации нет, только шоколадный аромат. 'gold' 🖌️→💰 | Золотой стандарт представления данных.

Важность правильного подбора цвета для представления данных

При выборе цветов обращайте внимание на контекст. Например, яркие цвета отлично подойдут для диаграммы рассеяния:

Python Скопировать код plt.scatter(x, y, color='xkcd:bright purple')

Помните, что цветопередача может варьироваться в зависимости от дисплея и окружающей обстановки, поэтому всегда проверяйте качество воспроизведения графиков на разных устройствах.

Скрытая палитра matplotlib

В matplotlib есть множество недокументированных цветов. Их можно найти с помощью matplotlib.colors._colors_full_map.values() .

Итерация и эксперименты в выборе цветов

Обретение мастерства в оформлении графиков требует практики. Пробуйте разные цвета и наблюдайте, как они влияют на восприятие вашей визуализации.

