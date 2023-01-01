Поиск всех совпадений с регулярным выражением в Python

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для извлечения всех вхождений регулярного выражения из строки используйте функцию re.findall() . Это удобный и эффективный способ:

Python Скопировать код import re совпадения = re.findall(r"шаблон", "строка_для_поиска")

Например, чтобы найти слова, начинающиеся на букву 'S':

Python Скопировать код совпадения = re.findall(r"\bS\w+", "The rain in Spain")

Результат: ['Spain'] . Это лёгкий и производительный подход.

Увеличение производительности с помощью finditer

Для больших объемов текста или когда требуется получить дополнительные детали о найденных совпадениях, вполне подойдет re.finditer() . Данная функция возвращает итератор, который генерирует объекты MatchObject , давая возможность более гибко обрабатывать текст:

Python Скопировать код совпадения = re.finditer(r"\bS\w+", "The rain in Spain") for совпадение in совпадения: print(совпадение.group()) # Напечатает 'Spain'. finditer – это по-настоящему профессиональный инструмент.

Извлечение информации из объектов совпадений

Объекты MatchObject , возвращаемые функцией re.finditer() , содержат полезные данные о совпадениях. Информацию из них можно извлечь с помощью методов .group() , .start() , .end() и .groups() . Вот пример использования .group() :

Python Скопировать код совпадения = [m.group() for m in re.finditer(r"(\bS\w+)", "The rain in Spain")]

Findall и группы захвата

Если в регулярном выражении содержатся группы, re.findall() вернет именно их. Если групп несколько, возвращается список кортежей:

Python Скопировать код совпадения = re.findall(r"(\bT\w+)\s(\bS\w+)", "The rain in Spain stays mainly in the plain")

В результате получим: [('The', 'Spain'), ('The', 'stays')] .

Визуализация

Можно представить применение re.findall() или re.finditer() как сеть, которая ловит рыбу в море текста. Вот как выглядит этот великолепный улов:

Markdown Скопировать код Море текста: "🌊🐟🐠🌊🦀🌊🐠🌊🐙🌊" Сеть регулярных выражений: "Ловим все 🐠" Улов: [🐠, 🐠]

Воспользуйтесь re.findall() , чтобы поймать все совпадения по заданному шаблону:

Python Скопировать код import re pattern = re.compile("🐠") совпадения = pattern.findall("🌊🐟🐠🌊🦀🌊🐠🌊🐙🌊") # "Одна рыбка, две рыбки, красная рыбка, синяя рыбка" — почти как в произведении Доктора Сьюза.

Каждый символ 🐠 здесь представляет совпадение. Отличный результат!

Будьте внимательны с жадностью регулярных выражений

Регулярные выражения могут быть излишне жадными, что приводит к нежелательным результатам. Чтобы избежать этой жадности, используйте ленивый квантификатор ? :

Python Скопировать код # Жадный поиск совпадения = re.findall(r"<.*>", "<tag>содержимое</tag>") # Вернет: ['<tag>содержимое</tag>'] # Нежадный поиск совпадения = re.findall(r"<.*?>", "<tag>содержимое</tag>") # Вернет: ['<tag>', '</tag>'] # Жадность была побеждена!

Флаги: тайные специи регулярных выражений

Использование флагов, например re.IGNORECASE , может радикально изменить поведение поиска. Считайте их как тайные ингредиенты при достижении выдающихся результатов:

Python Скопировать код совпадения = re.findall(r"spain", "The rain in Spain", re.IGNORECASE) # Вернет: ['Spain']

Укрощение зверя под названием Юникод

Работа с Юникодом в регулярных выражениях требует особых навыков. Используйте флаг re.UNICODE , чтобы регулярное выражение правильно обрабатывало Юникод-символы:

Python Скопировать код совпадения = re.findall(r"\w+", "café", re.UNICODE) # Радуемся результату: ['café']

