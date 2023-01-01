Поиск строки между двуми подстроками в Python: оптимальные методы#Основы Python #Алгоритмы #Работа со строками
Быстрый ответ
Извлечение текста между двуми подстроками в Python обычно решается с помощью регулярных выражений. Рассмотрим пример:
import re
result = re.search('(?<=start_marker).*?(?=end_marker)', 'ваш_текст_здесь')
print(result.group(0) if result else "Текст между маркерами не найден.")
В приведенном коде используется нежадный регулярный шаблон для поиска всего, что находится между 'startmarker' и 'endmarker'. Операторы
?<= и
?= обеспечивают, что сами маркеры в итоговом результате не отображаются.
Альтернативные приемы
Применение индексов и срезов
Если работа с регулярными выражениями кажется сложной, можно использовать методы
index и
rindex:
s = 'ваш_текст_здесь'
start_marker = 'start_marker'
end_marker = 'end_marker'
start_index = s.index(start_marker) + len(start_marker)
end_index = s.index(end_marker, start_index)
substring = s[start_index:end_index]
Внимание: метод
index может вызвать
ValueError, если маркер не найден.
Создание вспомогательной функции
Если операций извлечения подстрок будет много, удобно создать функцию
find_between:
def find_between(s, start, end):
try:
start_index = s.index(start) + len(start)
end_index = s.index(end, start_index)
return s[start_index:end_index]
except ValueError:
return "Текст не найден."
Обработка повторяющихся маркеров
Если маркер встречается несколько раз,
rindex позволит найти его последнее появление:
end_index = s.rindex('end_marker', start_index)
Будьте аккуратны при использовании
index и
rindex, чтобы избежать непредвиденных результатов.
В каких случаях регулярные выражения предпочтительнее
Работа со сложными шаблонами
Регулярные выражения исключительно полезны при работе со сложными шаблонами, пробелами, чувствительностью к регистру и другими моментами, где обычные текстовые методы неэффективны.
Экономия ресурсов
Если дело касается больших объемов текста, использование
split может быть нерационально.
re.search позволяет немедленно найти требуемый фрагмент.
Навык работы с регулярными выражениями
Овладение классами символов, квантификаторами и группировками значительно расширяет возможности регулярных выражений:
result = re.search('start_marker([A-Za-z]+)end_marker', 'ваш_текст_здесь')
print(result.group(1) if result else None)
Визуализация
Представьте процесс поиска строки между двуми подстроками как охоту за сокровищем на пляже:
Пальма А (🌴): "начало"
Пальма Б (🌴🌴): "конец"
Охота на пляже (🏖️): ".....начало💎конец...."
Между двуми пальмами в песке спрятано сокровище:
пляж = ".....начало💎конец...."
начало = пляж.find("начало") + len("начало")
конец = пляж.find("конец", начало)
сокровище = пляж[начало:конец]
И вот мы находим зарытое сокровище:
Сокровище: "💎"
Продвинутые приемы
Индивидуальные функции
Создавайте персонализированные функции для решения часто возникающих задач. Тестируйте их на различных текстах и предусмотрите обработку исключений.
Базовые встроенные методы
Не забывайте про встроенные методы работы со строками в Python:
startswith,
endswith,
partition,
rpartition. Они могут существенно облегчить задачу.
Отрицательные срезы
Для исключения ненужных символов используйте отрицательные срезы:
смещение = 1
substring = s[start_index+смещение:end_index-смещение]
Антон Крылов
Python-разработчик