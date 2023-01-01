Поиск слова в строке Python: использование if-условия

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы определить, содержит ли строка определенное слово, используйте оператор in . Это просто и эффективно:

Python Скопировать код word = 'точно' phrase = 'Найдите точное слово в фразе.' found = word in phrase print(found) # Вернёт: True. Это ваш ответ.

Для точного совпадения исключите слова, которые являются частью других, разделите фразу на отдельные слова.

Разделение на слова и поиск полностью совпадающих слов

Если вам нужно найти целое слово, чтобы не брать в расчет частичные совпадения:

Python Скопировать код words = phrase.split() # Проводим разделение фразы на отдельные слова. found = word in words # Ищем полное совпадение слова среди полученных. print(found) # Вернёт True, если слово 'точно' присутствует в фразе в качестве самостоятельного слова.

Регулярные выражения, учитывающие границы слов

Для поиска слов с учётом их границ применяйте следующий синтаксис:

Python Скопировать код import re pattern = re.compile(r'\b{}\b'.format(word)) # Определены границы слова, нет пересечений! found = bool(pattern.search(phrase)) print(found) # Вернёт True только в том случае, если 'точно' присутствует в фразе как самостоятельное слово.

Продвинутые методы поиска слов в строках

Точный поиск слов с использованием регулярных выражений

Если нужны более гибкие параметры для поиска полных слов, используйте границы в регулярных выражениях:

Python Скопировать код import re found = bool(re.search(r'\b{}\b'.format(re.escape(word)), phrase)) # Учёт границ слов! print(found) # Вернёт: True. Успех! Слово 'точно' обнаружено в фразе.

Поиск без учёта регистра

Игнорирование регистра букв в словах позволяет вам найти совпадение, несмотря на разный регистр, включив модификаторы в шаблоны регулярных выражений:

Python Скопировать код found = bool(re.search(r'\b{}\b'.format(re.escape(word)), phrase, re.IGNORECASE)) # Регистр не влияет на результат поиска! print(found) # Вернёт True для всех форм слова 'точно', будь то 'точно', 'ТОЧНО' или 'тОчНо'.

Компилирование регулярного выражения для увеличения скорости поиска

Оптимизируйте скорость поиска с использованием предварительно скомпилированных регулярных выражений для часто выполняемых операций:

Python Скопировать код pattern = re.compile(r'\b{}\b'.format(re.escape(word)), re.IGNORECASE) found = bool(pattern.search(phrase)) # Поиск выполнился быстро, правда же?

Контекст имеет значение!

Обратите внимание, что оператор in ищет вхождения в любой части строки:

Python Скопировать код # Может быть случайное совпадение password = 'суперсекрет' found = 'секрет' in password # Секрет разгадан! Возвращает True

Динамическое создание шаблонов с помощью f-строк

В Python 3.6 и выше возможно использование f-строк для гибкого формирования шаблонов:

Python Скопировать код pattern = re.compile(rf'\b{word}\b') # 'word' напрямую в f-строке, удобно, не так ли? found = bool(pattern.search(phrase))

Визуализация

Визуализируйте библиотеку (📚), где каждая книга — это отдельная строка в Python:

Markdown Скопировать код В нашей библиотеке можно найти: - 📖 Руководство по Python - 📘 Сборник рецептов кода - 📗 Основы программирования

Ищем слово 'функция':

Python Скопировать код 'функция' in 'Руководство по Python' # 🕵️‍♂️: "Содержит ли эта книга слово 'функция'?"

Наглядно отобразим результаты поиска:

Markdown Скопировать код 📖: ❌ (Не обнаружено) 📘: ✅ (Нашлось слово "функция"!) 📗: ❌ (Требуемого слова не обнаружено)

Мы исследовали библиотеку и выяснили, в какой книге содержится нужное нам слово!

Менее популярные методы Python

У вас есть опыт использования функции str.find() ? Это еще один метод для поиска слов:

Python Скопировать код index = phrase.find(word) found = index >= 0 print(found) # Вернёт True, если слово 'точно' помимо всего прочего обнаружено в фразе.

Однако учтите: str.find() может быть медленнее, чем in или регулярные выражения, если дело касается проверки наличия слов в тексте.

Особенности методов работы со строками

Метод str.count() также может пригодиться, но не забывайте о следующем:

Python Скопировать код count = phrase.count(word) print(count > 0) # Вернёт True, если слово 'точно' встречается в фразе хотя бы один раз.

Как и с in , метод str.count() засчитывает вхождения слова в качестве части других слов, например, 'точности'.

Когда "точное" совпадение — не ваша итоговая цель

Иногда частичное совпадение — это именно то, что вам нужно:

Python Скопировать код if 'акт' in phrase: print('Обнаружено частичное совпадение!') # 'акт' найдено в слове 'точно'

Используйте это обдуманно, избегая случайных широких совпадений.

Полезные материалы