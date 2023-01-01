Поиск самого частого элемента в списке Python без словаря

#Основы Python  #Списки, кортежи, множества  #Алгоритмы  
Быстрый ответ

Для нахождения наиболее часто встречающегося элемента в списке в Python можно воспользоваться Counter из модуля collections. Сначала передайте список в Counter, затем вызовите most_common(1) для определения элемента, который встречается чаще всего. Этот метод вернёт список кортежей, первый из которых будет содержать нужный элемент и его количество. Получить элемент можно с помощью индексации [0][0]:

from collections import Counter

my_list = [1, 1, 2, 1, 3]
most_common_element = Counter(my_list).most_common(1)[0][0]

print(most_common_element)  # Результат: 1

Запустите код, и на выходе получите 1элемент, встречающийся чаще других.

Что делать с элементами, которые не могут быть хешем?

Если вам нужно работать с элементами, которые не могут быть хешем, например, со словарями или вложенными списками, Counter неприменим. В таком случае Python предлагает использовать функцию groupby из модуля itertools:

from itertools import groupby

my_list = [['apple'], ['apple'], ['banana'], ['apple'], ['cherry']]
# Важно учесть, что groupby требует предварительной сортировки списка
my_list.sort()

most_common_element = max(groupby(my_list), key=lambda x: len(list(x[1])))[0]

print(most_common_element)  # Результат: ['apple']

Визуализация

Представьте, что мы проводим соревнование по популярности среди элементов списка. Каждое упоминание элемента в списке — это голос на выборах:

📊 Конкурс популярности: кто станет общественным любимцем? 🏆

| Элемент    | Голоса    |
| ---------- | --------- |
| '🍎'       | 🗳️🗳️🗳️🗳️🗳️   |
| '🍌'       | 🗳️🗳️     |
| '🥭'       | 🗳️🗳️🗳️   |

🏅'🍎' собирает наибольшее количество голосов (упоминаний) и становится нашим победителем!

# Давайте найдем победителя с помощью Python:
most_common = max(set(your_list), key=your_list.count)

✨ Каждое упоминание равносильно голосу, и тот элемент, которому отдали наибольшее количество голосов, становится победителем! ✨

Помощник из Python: функция mode()

В Python 3.8 и выше предусмотрена удобная функция mode в модуле statistics, которая позволяет находить наиболее часто встречающийся элемент даже если это нечто нехешируемое. Учтите, что при наличии нескольких "лидеров" mode предпочтение отдаёт тому элементу, который встретился первым:

from statistics import mode

my_list = [1, 2, 2, 3, 3, 3, 2]
most_common_element = mode(my_list)

print(most_common_element)  # Результат: 2

Учёт порядка элементов

Как определить победителя среди нескольких претендентов на победу? Если вы используете Python 3.6+ и функцию Counter, то в качестве ответа вы получите первый встреченный элемент. Если же вы используете max(set(lst), key=lst.count), порядок определится по индексам.

Обратите внимание на время!

Временная сложность – критически важный параметр при выборе метода. Методы Counter и mode, требующие O(n) времени, опережают max(set(lst), key=lst.count) со временной сложностью O(n^2), особенно при работе с большими списками.

Рассмотрение исключительных случаев

Хотя Counter и mode отлично справляются с типичными задачами, нестандартные случаи могут стать проблемой. В таких ситуациях пригодятся map-reduce паттерны или numpy arrays для работы с числовыми данными.

Когда 'Counter' не справляется

Если в вашем распоряжении неехешируемые элементы, вместо Counter лучше использовать groupby из itertools, который эффективно работает с упорядоченными элементами.

Вложенные списки и словари

Когда вы сталкиваетесь с задачей обработки списков списков или словарей, понадобится написать собственную функцию для сравнения элементов с учетом установленных правил.

Лямбда-функции: маленькие, но мощные

Несмотря на свою простоту, лямбда-функции могут быть весьма полезными при включении в пользовательские условия сравнения:

my_list = ['apple', 'banana', 'cherry', 'apple', 'cherry', 'cherry']
most_common_element = max(set(my_list), key=lambda x: (my_list.count(x), -my_list.index(x)))

print(most_common_element)  # Ура, мы нашли нашего фаворита!

Таисия Ермакова

backend-разработчик

