Подсчёт уникальных значений в колонке DataFrame Python

Быстрый ответ

Для подсчёта количества раз, которые определенные значения встречаются в столбце DataFrame, лучше всего использовать метод value_counts() из библиотеки pandas.

# Предположим, что df — это ваш DataFrame, и 'your_column' — столбец, который нужно проанализировать print(df['your_column'].value_counts()) # Узнаем, какие значения встречаются чаще всего

Замените строку 'your_column' на название фактического столбца в вашем датафрейме для того, чтобы получить данные о частоте встречаемости в нём разных значений.

Основы подсчёта частоты

Метод value_counts() позволяет определить, как часто каждое уникальное значение встречается в столбце, причем результаты сразу отсортированы по убыванию. Чтобы учесть даже отсутствующие значения, можно использовать функцию fillna(0) .

# Ни одно значение не останется неучтённым print(df['your_column'].value_counts().fillna(0))

Если необходимо анализировать частоту символов построчно, стоит задать параметр axis равным 1 .

# Проверка каждой строки в нашем DataFrame print(df.apply(pd.value_counts, axis=1))

Группировка и трансформирование для специфических задач

А чтобы подсчитать частоту значений и при этом добавить результаты в исходный DataFrame, можно воспользоваться сочетанием методов groupby и transform :

# Фокусируемся на данных, минимизируя шум df['frequency'] = df.groupby('your_column')['your_column'].transform('count')

Стоит помнить, что сочетание groupby с count отличается от value_counts , поскольку оно позволяет подсчитать групповые частоты для всех значений, а не только для уникальных.

Подсчёт частоты для всего DataFrame

Для анализа частоты значений по всем столбцам используйте df.apply(pd.value_counts) . Этот подход позволяет получить новый DataFrame, отображающий количество каждого значения по столбцам.

# Проводим детальный анализ подсчёта данных по всему DataFrame print(df.apply(pd.value_counts))

Опасности при использовании

Если вы хотите посчитать количество уникальных значений, использование groupby в сочетании с count может дать нулевой результат. В таких случаях лучше использовать либо .size() , либо value_counts() , чтобы достичь точности в результатах.

Использование метода перекрёстного подсчёта

Для глубокого анализа можно использовать функцию crosstab , с помощью которой возможно создание многомерных таблиц частот для различных комбинаций переменных.

# Изучим все возможные комбинации значений с помощью crosstab pd.crosstab(df['column1'], df['column2'])

Предупреждение ошибок с применением

Перед подсчётом частот всегда убеждайтесь, что в DataFrame нет пустых значений, иначе они могут сместить точность результатов. В этом помогут функции dropna() или fillna() .

Визуализация

Попробуйте визуализировать подсчёт частот, будто это список товаров в фруктовом магазине:

Markdown Скопировать код # Список фруктов в магазине 🍇🍌🍎 | Фрукт | Частота | | --------- | --------- | | 🍇 Виноград | 🟣🟣🟣 | | 🍌 Банан | 🟡🟡 | | 🍎 Яблоко | 🔴🔴🔴🔴 |

Каждая иконка фрукта отражает его количественное присутствие в столбце DataFrame.

Изображение говорит больше, чем сложные числовые данные

Вы можете использовать утилиты визуализации данных для более понятного представления распределений. Функции построения графиков из Matplotlib и Seaborn, такие как seaborn.countplot() , помогут наглядно иллюстрировать частотное распределение.

Как выбрать подходящий метод подсчёта

При выборе между value_counts() и groupby().size() имейте в виду, что value_counts() в основном используют для подсчета значений в отдельных столбцах, в то время как groupby() идеально подходит для групповых частот в нескольких столбцах.

Советы и предостережения

value_counts(normalize=True) покажет пропорциональное распределение , а не только подсчёт значений.

покажет , а не только подсчёт значений. Примените head() к value_counts() , чтобы получить список N самых часто встречающихся значений .

к , чтобы получить список . И всегда проверяйте предположения о вашей выборке данных перед тем, как выбирать метод подсчёта.

Руководство по устранению ошибок

Если при группировке данных возникает ошибка KeyError , убедитесь в правильности названий столбцов и их существовании.

Повышение производительности

Процесс подсчёта частот при работе с большими объёмами данных может затянуться. Чтобы оптимизировать использование памяти и производительность, используйте категориальные типы данных.

