Подсчёт количества подстрок в строке на Python

Быстрый ответ

Для подсчета количества вхождений подстроки в исходную строку используйте функцию str.count(sub) :

Python Скопировать код txt = "привет мир, привет вселенная" sub = "привет" print(txt.count(sub)) # Вывод: 2. Весело! Сегодня вселенная особенно радушна!

Указанный метод возвращает число неперекрывающихся вхождений слова "привет" в строке txt.

Отражаемся от накладывающихся подстрок

Для подсчета накладывающихся подстрок использование метода str.count() не подойдет. Здесь пригодятся регулярные выражения и просмотр вперед:

Python Скопировать код import re txt = "приветпривет" sub = "(?=привет)" # Вперед! Все Валдо собрались в одном месте и зовут нас на поиск! print(len(re.findall(sub, txt))) # Вывод: 2

Данный шаблон находит все позиции, на которых начинается "привет", даже если это часть следующего "привет".

Старая школа: считаем вручную

Если вам не по душе встроенные методы, можно отказаться от автоматизации и воспользоваться ручным подсчетом:

Python Скопировать код def count_substrings(string, substring): count = start = 0 while start >= 0: start = string.find(substring, start) + 1 if start > 0: count += 1 return count txt = "приветпривет" sub = "привет" print(count_substrings(txt, sub)) # Вывод: 2; или, вернее, количество совпадений: 2.

Здесь функция find() ищет подстроку, начиная с последней зафиксированной позиции и при каждом нахождении увеличивает счетчик.

Визуализация: Строка как поездное путешествие

Представьте вашу строку в виде поезда, а подстроку — в виде пассажиров:

Markdown Скопировать код Поезд (🚂): [🚃🔤, 🚃🔤🔤, 🚃🔤, 🚃🔤🔤🔤] Пассажир (🔤): "🔤"

Каждый вагон вмещает определенное количество пассажиров. Мы хотим подсчитать общее число пассажиров в поезде:

Python Скопировать код "🚃🔤 + 🚃🔤🔤 + 🚃🔤 + 🚃🔤🔤🔤".count("🔤")

Процесс подсчета выглядит так:

Markdown Скопировать код Всего 🔤: **6**

Метод .count() надежно вычисляет общее количество пассажиров в вагонах.

Обратите внимание: регистрозависимость и нормализация

Обратите внимание, что str.count() чувствителен к регистру. Чтобы считать без учета регистра, преобразуйте обе строки либо в нижний, либо в верхний регистр:

Python Скопировать код txt.lower().count(sub.lower()) # Согласованность важна, особенно в регистре символов!

Также следует нормализовать вашу строку для правильного учета особенностей представления Unicode.

Колебания и опасения по поводу производительности

Несмотря на очевидную элегантность, методы ручного подсчета и регулярные выражения могут значительно уступать по эффективности методу str.count() при работе с длинными строками, где производительность играет решающую роль.

Остерегайтесь крайних случаев

Будьте начеку при обработке крайних случаев, в частности, когда речь идет о пустых строках или подстроках. Они могут создать неожиданные проблемы и дать неожиданные результаты:

Python Скопировать код txt = "привет" sub = "" print(txt.count(sub)) # К удивлению, получаем 6, ведь в программировании даже пустота имеет вес!

Полезные материалы